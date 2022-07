Nam diễn viên bị ghét nhất hiện nay: Học trường top 1% thế giới, ngoài đời gây bất ngờ vì vẻ đẹp trai đặc biệt

Nhờ vào vai luật sư mưu mô, xấu tính quá xuất sắc nên Joo Jong Hyuk đã trở thành nam diễn viên bị ghét nhất hiện nay. Chỉ 1 tháng trước đó thôi, cái tên này vẫn còn xa lạ với khán giả, nhưng đến giờ lại trở nên nổi tiếng khắp châu Á vì một tác phẩm để đời hiện đang gây sốt toàn châu Á. Joo Jong Hyuk vào vai xuất sắc đến mức khiến hàng trăm người hâm mộ tràn vào trang cá nhân của anh và để lại những bình luận trái chiều.



Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, cũng nhờ vai diễn này mà thông tin về nam diễn viên sinh năm 1991 được dân mạng truy lùng gắt gao. Dù chỉ diễn vai phụ nhưng Joo Jong Hyuk nhanh chóng gây chú ý với vẻ ngoài độc đáo với nốt ruồi trên mũi. Chẳng ai ngờ, anh chàng này ngoài đời lại có được ngoại hình điển trai ngút ngàn. Không chỉ có vậy, Joo Jong Hyuk còn từng theo học Đại học nằm trong top 1% thế giới trước khi trở về Hàn Quốc để theo đuổi nghiệp diễn.

Ai ngờ ngoài đời là mỹ nam đẹp lạ với nốt ruồi lạ

Joo Jong Hyuk không đẹp trai theo kiểu nam thần ngời ngời nhìn vào là cảm mến ngay, nhưng diện mạo sắc sảo và độc đáo của anh cũng đủ khiến hội fan nữ phát cuồng. Đặc biệt, nam diễn viên có 1 đặc điểm không lẫn đi đâu được, đó chính là nốt ruồi cực duyên. Tưởng chừng như là khuyết điểm, thế nhưng đây lại là điểm đặc biệt nâng tầm ngoại hình của Joo Jong Hyuk, khiến diện mạo anh thêm phần cuốn hút và đặc biệt là sống mũi cao thẳng.

Joo Jong Hyuk không đẹp theo kiểu mỹ nam đẹp hơn hoa, thay vào đó ở anh toát lên vẻ mạnh mẽ và cuốn hút kỳ lạ. Anh chàng này còn có đôi mắt rất thông minh, cực sáng

Nốt ruồi trên mũi chính là đặc điểm độc nhất của Joo Jong Hyuk, khiến diện mạo anh trở nên độc đáo giữa rừng mỹ nam Kbiz và đồng thời cũng tôn lên sống mũi cao vút của nam diễn viên

Trên tạp chí, Joo Jong Hyuk biến hóa đầy sắc sảo, tạo dáng và biểu cảm như người mẫu chuyên nghiệp. Lột bỏ lớp quần áo vest kín mít, ngoài đời trông nam diễn viên này điển trai và thu hút hơn hẳn nhờ gu ăn mặc phóng khoáng

Nam diễn viên còn có chiều cao 1m83, vóc dáng cao lớn giúp anh "cân đẹp" mọi trang phục

Trên trang cá nhân, Joo Jong Hyuk thường xuyên chia sẻ những hình ảnh thường ngày. Dù đeo khẩu trang kín mít nhưng đôi mắt sắc sảo, đen láy thông minh của nam diễn viên sinh năm 1991 vẫn nổi bần bật

Học Đại học lọt top 1% thế giới, là "gà cưng" của tài tử quyền lực Lee Byung Hun

Trước khi trở thành diễn viên, Joo Jong Hyuk là "con nhà người ta" đúng nghĩa. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại Hàn Quốc, Joo Jong Hyuk đến New Zealand để theo học chuyên ngành Marketing và Quản trị khách sạn của Đại học Công nghệ Auckland (Auckland University of Technology). Đây là trường đại học có chất lượng lọt top 1% thế giới, là 1 trong những ngôi trường đứng đầu khu vực Australia - New Zealand. Joo Jong Hyuk đích thực là "học bá" mới có thể theo học ngôi trường danh tiếng như vậy.

Khi đang làm thêm công việc nhân viên pha chế, 1 vị khách hàng đã đề nghị Joo Jong Hyuk quay video quảng cáo. Bắt đầu từ đó, anh cảm thấy việc diễn xuất rất thú vị và đến năm 2015, Joo Jong Hyuk bắt đầu tham gia đóng các bộ phim độc lập.

Joo Jong Hyuk học Đại học lọt top 1% thế giới

Năm 2018, nam diễn viên ký hợp đồng với BH Entertainment - công ty do Lee Byung Hun sáng lập, là mái nhà chung của hàng loạt cái tên đình đám Kim Go Eun, Go Soo, Han Hyo Joo, Lee Ji Ah, Park Bo Young... Đến năm 2020, Joo Jong Hyuk còn dành chiến thắng trong cuộc thi Kakao M Actors, từ đó anh trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua loạt phim ID: Gangnam Beauty, D.P., Yumi's Cells...

Sau khi về đầu quân cho công ty của Lee Byung Hun,...

... Joo Jong Hyuk ngày càng nổi tiếng qua loạt phim D.P., Yumi's Cells...

Nguồn: Namu Wiki, Instagram

https://kenh14.vn/nam-dien-vien-bi-ghet-nhat-hien-nay-hoc-truong-top-1-the-gioi-ngoai-doi-gay-bat-ngo-vi-ve-dep-trai-dac-biet-20220723004234322.chn