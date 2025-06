Ngay sau Khom Lưng gây sốt khắp mọi nơi, dòng phim cổ trang Trung Quốc lại có thêm một cái tên khác đang được quan tâm, đó là Lâm Giang Tiên. Bộ phim này mang đậm yếu tố kỳ ảo, chủ yếu xoay quanh cuộc sống ở tiên giới. Bộ phim do Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy đóng chính. Hiện tại, Bạch Lộc dường như lấn át hơn so với Tăng Thuấn Hy về mức độ thảo luận. Mỹ nhân sinh năm 1994 cũng nổi tiếng hơn so với bạn diễn kém tuổi và nhân vật cô đảm nhận có sự đa dạng về tính cách.

Dẫu vậy, cũng không thể bỏ qua Tăng Thuấn Hy, người đã cùng Bạch Lộc tạo nên cặp đôi Hoa Như Nguyệt – Bạch Cửu Tư yêu hận xoay vòng khiến khán giả bị thu hút qua từng tập phim.

Từ ca sĩ chuyển sang làm diễn viên, gây sốt bằng những vai phụ

Tăng Thuấn Hy bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc thần tượng FRESH. Tuy nhiên, mỹ nam sinh năm 1997 không đạt được thành công như mong đợi trong mảng âm nhạc. Năm 2015, Tăng Thuấn Hy tách nhóm để chuyển hướng sang làm diễn viên.

Tăng Thuấn Hy sở hữu nhan sắc khá baby, nhưng gương mặt vẫn góc cạnh và có chiều sâu. Bởi vậy, Tăng Thuấn Hy có thể nhập vai linh hoạt từ phim cổ trang tới hiện đại. Ngoài ra, Tăng Thuấn Hy còn gây ấn tượng ngay từ những vai phụ hay cameo trong các phim như "Liên Hoa Lâu", "Đi Đến Nơi Có Gió" hay "Vân Chi Vũ"…

Khả năng nhập vai đa dạng

Năm 2019, Tăng Thuấn Hy được giao cho vai Trương Vô Kỵ trong phim "Tân ỷ thiên đồ long ký". Đây là phiên bản mới nhất của bộ phim kiếm hiệp "Ỷ thiên đồ long ký" kinh điển, từng làm mưa làm gió trong quá khứ. Vai diễn Trương Vô Kỵ chính là một trong những dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Tăng Thuấn Hy.

Những bộ phim ấn tượng tiếp theo mà Tăng Thuấn Hy đóng chính phải kể đến "Chung cực bút ký", "Mộ nam chi", "Tôi có thể gặp được vị cứu tinh" hay "Cô Châu". Đặc biệt, phim "Cô Châu" đóng cùng Vương Ngọc Văn và Trần Đô Linh của Tăng Thuấn Hy đã cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất của Tăng Thuấn Hy. Nam diễn viên vào vai một đặc vụ ngầm, có mối tình tay ba khá phức tạp, từ đó đòi hỏi cao về khả năng truyền tải nhân vật. Và Tăng Thuấn Hy trong "Cô Châu" đã diễn tròn vai, góp phần tạo nên bộ phim đáng nhớ.

Diễn xuất gây tranh luận trong "Lâm Giang Tiên"

Mới đây, Tăng Thuấn Hy tái xuất màn ảnh nhỏ với vai diễn Bạch Cửu Tư trong phim "Lâm Giang Tiên". Tuy nhiên trong những tập đầu, Tăng Thuấn Hy không được đánh giá cao về diễn xuất. Ở nhiều phân cảnh của bộ phim, có thể thấy Tăng Thuấn Hy diễn khá buồn ngủ, biểu cảm một màu. Tuy nhiên, càng về sau, khán giả sẽ thấy sự tiến bộ trong diễn xuất của nam chính.

Tăng Thuấn Hy vừa thể hiện được những khoảnh khắc yêu đương ngọt ngào với nữ chính, vừa đóng đạt các phân cảnh đau thương, giằng xé của nhân vật. Đặc biệt, tạo hình của Tăng Thuấn Hy cũng rất cuốn hút. Nam diễn viên có thể cân được mái tóc bạch kim, và vẫn toát lên khí chất tiên tử siêu thực khi để màu tóc đen nguyên bản. Thời lượng của "Lâm Giang Tiên" vẫn còn và hy vọng, khán giả sẽ được thấy những màn thể hiện bùng nổ từ Tăng Thuấn Hy.

