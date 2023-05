Nam chính gây tranh cãi nhất phim Hàn hiện tại: Trợn mắt ở mọi tình huống, diễn tiến bộ nhưng vẫn đơ?

Bộ phim cuối tuần của đài KBS2 - The Real Has Come vẫn đang giữ phong độ là phim dài tập có rating cao nhất hiện tại với con số giao động trong khoảng 18 - 23%. Ngay từ khi chưa lên sóng, phim đã được chú ý khi có sự góp mặt của Ahn Jae Hyun, người trở lại màn ảnh sau hai năm sự nghiệp gián đoạn vì khi ly hôn vợ cũ Goo Hye Sun. Sau những tập đầu tiên, diễn xuất của Ahn Jae Hyun nhận về nhiều bình luận khen ngợi, khán giả cho rằng anh đã thoát mác thánh đơ, biểu cảm linh hoạt hơn trước rất nhiều. Thế nhưng có vẻ như một bộ phim lên tới 50 tập là quá sức với Ahn Jae Hyun. Phim chưa chiếu được một nửa mà nam diễn viên đã sụt giảm phong độ, gây tranh cãi về màn thể hiện của mình.



Là một người mẫu chuyển huongs sang diễn viên, Ahn Jae Hyun trước đó đã vướng vào tranh cãi về kỹ năng diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình do anh đảm nhận. Đặc biệt, khán giả thường chỉ trích cách phát âm và biểu cảm của anh. Trong tác phẩm mới lần này, Ahn Jae Hyun dường như có nhiều tiến bộ về cách phát âm của mình, giọng thoại hợp với tính cách nhân vật. Trong những phân cảnh vui tươi, biểu cảm của anh cũng tương đối tự nhiên. Tuy nhiên, khi thể hiện những cảm xúc mãnh liệt hơn, như sự cáu giận, đôi khi Ahn Jae Hyun không kiểm soát được biểu cảm của mình, đặc biệt là ánh mắt của anh khiến người xem mất đi sự nhập tâm.



Biểu cảm trợn mắt gây khó chịu của Ahn Jae Hyun (Ảnh: KBS)

Sau những tập phát sóng gần đây, cư dân mạng có những phản ứng trái chiều về diễn xuất của Ahn Jae Hyun. Một số bình luận chỉ ra rằng biểu cảm cường điệu, quá lố, trợn mắt liên tục của Ahn Jae Hyun phá vỡ sự tập trung của họ. Tuy nhiên, cũng có những đánh giá tích cực, nói rằng nam diễn viên đã tiến bộ hơn so với các tác phẩm trước nên xứng đáng được ủng hộ, khích lệ.

Diễn xuất có tiến bộ nhưng vẫn còn gây tranh cãi của Ahn Jae Hyun (Ảnh: KBS)

Trong The Real Has Come, Ahn Jae Hyun đảm nhận vai Gong Tae Kyung, một bác sĩ phụ khoa chuyên điều trị các ca hiếm muộn với tay nghề xuất sắc. Sở hữu ngoại hình nổi bật, mọi thứ đều hoàn hảo nhưng anh lại thích sống độc thân, kể cả khi được bạn gái cầu hôn thì cũng không lay động. Cuộc đời và những suy nghĩ của anh thay đổi khi anh vô tình quen biết Oh Yeon Doo (Baek Jin Hee), một cô gái vừa bị cắm sừng, đã vẽ nguệch ngoạc lên xe hơi của Tae Kyung vì tưởng đó là xe của người yêu cũ. Giữa họ là motif oan gia ngõ hẹp, từ ghét thành yêu điển hình vô cùng quen thuộc trên màn ảnh Hàn. Dù motif cũ nhưng The Real Has Come vẫn sở hữu một lượng khán giả đông đảo bởi mang đến câu chuyện gần gũi, dễ xem và diễn xuất của nữ chính Baek Jin Hee thì vô cùng ấn tượng.

Bốn diễn viên chính trong phim (Ảnh: KBS)

