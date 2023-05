Nữ chính đáng yêu nhất phim Hàn hiện tại: 32 tuổi mà đóng học sinh quá ngọt

The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi Của Tôi) hiện đang là tựa phim vô cùng ăn khách, sở hữu rating cao và lọt top 10 phim được xem nhiều nhất trên Netflix toàn cầu. Bên cạnh hai diễn viên chính là Ra Mi Ran và Lee Do Hyun với hai nhân vật khiến khán giả yêu ghét lẫn lộn thì phim còn một nữ chính khác Ahn Eun Jin, vào vai Mi Joo. Nhân vật này nhận trọn vẹn sự yêu thương của khán giả, không hề gây tranh cãi khi tính cách trước sau như một, luôn ấm áp, lương thiện.



Trong phim, Mi Joo là cô bạn sinh cùng ngày - cùng tháng - cùng năm với Kang Ho (Lee Do Hyun). Ngay vừa sinh ra, hai đứa trẻ đã được đặt cạnh nhau, số mệnh vì vậy cũng được gắn kết chặt chẽ. Lớn lên một chút, Mi Joo trở thành người bạn duy nhất ở trường của Kang Ho, luôn bảo vệ anh khỏi sự bắt nạt của bạn bè. Đến khi lên cấp ba, Mi Joo không ngần ngại mà thể hiện sự yêu thích đặc biệt dành cho thanh mai trúc mã.

Mi Joo và Kang Hoo cùng lớn lên, trưởng thành và từng hạnh phúc bên nhau

Sự xuất hiện của Mi Joo như tia nắng ấm áp trong cuộc đời tẻ nhạt của Kang Ho. Đến khi Kang Ho xích mích với mẹ, rời làng lên Seoul thi để làm công tố, cũng một tay Mi Joo lo lắng, chăm sóc cho anh. Đáng tiếc hai người đã chia tay, Kang Ho trở thành công tố viên biến chất, hám tiếc và quyền lực, Mi Joo trở thành mẹ đơn thân của hai đứa trẻ sinh đôi. Ngày Kang Ho gặp tai nạn và trở về ấp Jou, mối lương duyên giữa hai người một lần nữa được kết nối trở lại.

Trong phim, nếu bà Young Soon là nỗi ám ảnh bởi lối nuôi dạy con quá hà khắc, Kang Ho từng là một kẻ xấu xa, tàn độc, coi thường sinh mạng người khác thì Mi Joo từ đầu đến cuối vẫn ấm áp, lương thiện. Dù có trải qua biến cố thì cô vẫn là một Mi Joo trong sáng, đáng yêu, mít ướt, không giỏi giấu cảm xúc và rất tin người. Khoảnh khắc Mi Joo òa khóc, ôm người mẹ của kẻ đã lừa mình, thương cho bà ta dù mình vừa mất cả một cửa tiệm, khán giả biết đây đích thị là cô gái ấm áp, đáng yêu nhất màn ảnh Hàn.

Đảm nhận vai Mi Joo là nữ diễn viên Ahn Eun Jin, người dù đã 32 tuổi, hơn Lee Do Hyun 4 tuổi, nhưng vẫn đóng học sinh cực hợp. Tuy vai Mi Joo tới thời điểm hiện tại không phức tạp, đa chiều như Kang Ho hay Young Soon nhưng khán giả vẫn đánh giá cao diễn xuất của Ahn Eun Jin. Thêm vào đó, quá khứ của Mi Joo, lý do cô chia tay Kang Ho và việc tại sao cô lại trở thành mẹ đơn thân cũng là điều mà khán giả tò mò nhất hiện tại.

Ahn Eun Jin xinh xắn trong tạo hình nữ sinh

Dù đã 32 tuổi nhưng Ahn Eun Jin mới đóng phim được 5 năm, trước đó cô chủ yếu hoạt động ở sân khấu nhạc kịch. Từ năm 2018, Ahn Eun Jin bắt đầu có những vai diễn truyền hình đầu tiên trong Kingdom, Strangers From Hell, Possessed, More Than Friends nhưng khá ít đất diễn và không nổi bật. Sự nghiệp phim ảnh của cô bắt đầu thăng hoa khi đảm nhận vai bác sĩ đáng yêu, mít ướt Chu Min Ha trong Hospital Playlist. Lần này, vai Mi Joo được cho là có nhiều điểm tương đồng với Min Ha, cũng là một cô gái trong sáng, lương thiện, mít ướt và rất chủ động trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên như đã nói ở trên, nhân vật Mi Joo còn rất nhiều điều để khai thác trong 10 tập phim tới nên khán giả có quyền hi vọng về những màn lột xác trong lối diễn xuất của Ahn Eun Jin.



Nguồn ảnh: JTBC