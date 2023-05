Chán nản 2 nữ chính thi nhau trợn mắt lố lăng ở loạt phim mới, màn ảnh giờ hết diễn viên giỏi rồi sao?

Ngày 6/5 vừa qua, nền tảng Youku đã tung ra hàng loạt trailer phim mới, hứa hẹn tiếp tục "oanh tạc" màn ảnh nhỏ sau thành công của Trường Nguyệt Tẫn Minh. Tuy nhiên trong các dự án mới này, khán giả không khỏi ngán ngẩm với các nữ chính có phong cách diễn xuất tệ hại, trợn trừng đến ám ảnh.



Đầu tiên là dự án gây tranh cãi Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý remake. Bộ phim được "làm lại" từ siêu phẩm kinh điển năm 2000, lần này có 2 nữ chính do Điền Hi Vi và Bạch Băng Khả thể hiện. Thế nhưng 2 mỹ nhân đang nhận về làn sóng chê bai lớn, nhất là về diễn xuất. Điền Hi Vi bị chê với cách diễn trợn mắt, cố tỏ ra dễ thương trong khi Bạch Băng Khả quá đơ và nhạt nhòa.

Điền Hi Vi trợn mắt liên tục, cố tỏ ra đáng yêu.

Không thua kém gì Điền Hi Vi ở Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý remake, Ngô Tuyên Nghi trong trailer mới của Lang Quân Không Như Ý cũng trợn trừng không kém. Suốt đoạn video hơn 2 phút, nữ idol 9X khiến người xem ngán ngẩm với đôi mắt "thồ lồ", lúc nào cũng mở to đến ám ảnh. Ngoài ra, diễn xuất của nữ chính này không có tiến bộ chút nào, vẫn "thảm họa" như xưa.

Ngô Tuyên Nghi trợn trừng đầy ám ảnh.

Tung ra 2 trailer phim cổ trang mới, Youku khiến khán giả tranh cãi không ngừng vì chất lượng kém, nhất là ở khoản diễn xuất. Làn sóng "nữ chính trợn trừng" giờ đây càng thêm lớn mạnh, buộc khán giả phải lên tiếng chỉ trích. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng với bản remake của Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý đã đành, giờ còn phải chịu đựng diễn xuất non trẻ, thiếu khí chất của dàn diễn viên trẻ.

Khán giả bày tỏ sự thất vọng.

Khán giả bình luận: - 2 con mắt trừng đã thấy sợ, giờ thì hẳn 4 con. - Vẫn không cảm nổi diễn xuất của bạn Nghi. - Đừng trợn mắt nữa, tui sợ. - Nhìn mấy cô này diễn thật sự chán, bộ hết người diễn giỏi rồi sao? - Ngô Tuyên Nghi chỉ nên làm idol, đừng diễn nữa...

Cả Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý và Lang Quân Không Như Ý đều được Youku ấn định lên sóng trong năm 2023. Cả hai phim đều thuộc đề tài "cưới trước yêu sau", trong đó các cặp đôi tình cờ được ghép đôi, trái với mệnh trời nhưng sau cùng lại yêu nhau. Cả hai dự án cổ trang đều mang yếu tố hài hước, dí dỏm chứ không chỉ có dàn nữ chính trợn mắt nhiều đến khó hiểu.

Poster của các dự án phim.

Nguồn: Sina