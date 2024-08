Tham dự Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG), Cường Seven ngay lập tức gây ấn tượng bởi mái tóc ngắn sát màu xanh biển neon và thần thái cuốn hút. Nam nghệ sĩ 35 tuổi khiến fan bất ngờ khi thể hiện loạt khả năng ca hát, vũ đạo cùng nhạc cụ trong phần trình diễn ca khúc Quên Lối Về, Nước Hoa và gần đây nhất là sân khấu trình diễn Trống Cơm gây sốt.

Một chặng đường dài từ giọng hát thảm hoạ, stress muốn bỏ nghề…

Nhiều người xem bất ngờ khi biết rằng anh trai tài năng này từng là cái tên đình đám trong giới trẻ Hà thành với vai trò vũ công và trưởng nhóm nhảy D.I.P (Dancer Is Passion). Cường Seven có thể xem như là một trong những gương mặt đi đầu mang bộ môn nhảy trở nên nổi tiếng và gần gũi hơn với khán giả Việt Nam vào thời điểm 2007 - 2012.

Cường Seven từng là cái tên nổi tiếng trong giới vũ công Việt

Đã có thời điểm anh chàng “hot" đến mức đảm nhiệm vai trò biên đạo cho bộ phim Vũ điệu đam mê cùng với loạt đơn đặt hàng từ các ca sĩ nổi tiếng như Hoàng Hải, Lưu Hương Giang, Anna Trương, Hồ Ngọc Hà,... Dù không có lợi thế nhiều về hình thể, anh tài vẫn khiến giới trẻ thời bấy giờ hào hứng bởi thần thái cuốn hút và vũ đạo đậm chất Kpop, phù hợp với thị hiếu của làn sóng Hallyu tại Việt Nam cuối những năm 2000.

Thậm chí, anh chàng cũng nổi tiếng với mối tình đình đám 4 năm với Chi Pu, “gây sốt" một thời trong cộng đồng Hà thành.

Cường Seven và Chi Pu từng là cặp đôi "gây sốt" Hà Thành

Khi chuyển hướng sang ca hát, Cường Seven gây nhiều tiếng vang ca khúc Beautiful girl khiến giới trẻ “điên đảo” bởi vũ đạo cá tính cùng ngoại hình, phong cách trong MV đậm chất Kpop. Tuy vậy, dù là ca khúc giúp Cường Seven nhận được sự chú ý với vai trò ca sĩ, Beautiful girl cũng là một “vết xước” khiến anh chàng trở thành thảm họa âm nhạc khi được mang lên biểu diễn trên sân khấu lớn Bài hát yêu thích với giọng hát gây tranh cãi.

Sân khấu Beautiful girl gây tranh cãi của anh tài Cường Seven

Cường Seven bị chê tơi tả vì giọng hát thảm hoạ do quá tập trung vào vũ đạo, không thể khỏa lấp những thiếu sót trong làn hơi mỏng, yếu của mình, thậm chí là hụt nhịp với ban nhạc. Sau này, khi gia nhập SpaceSpeakers cùng Touliver, SOOBIN, JustaTee... Cường Seven cũng được đánh giá là “mờ nhạt” hơn so với các anh em.

"Mình mới đi học thanh nhạc được 2 tuần, tự nhiên có một bài hit, mình lên sân khấu hát bị chửi quá trời. Nói thật thời gian đó em bị stress tầm 3 - 4 ngày, có lúc từng nghĩ là mình không nên theo âm nhạc" - Cường Seven từng chia sẻ.

Cường Seven là một trong những mảnh ghép ấn tượng của SpaceSpeakers

Cường Seven chia sẻ đã từng stress muốn từ bỏ ca hát, thậm chí, các bản demo được anh giới thiệu đến các anh em cũng bị đánh giá khắt khe hơn. Thế nhưng bỏ qua áp lực, anh vẫn hoạt động bền bỉ trong thời gian dài và tập trung luyện thanh nhạc để cải thiện toàn bộ về giọng hát đến vũ đạo và kỹ năng trình diễn.

Cú trở lại mãn nhãn tại Anh trai vượt ngàn chông gai: Cường Seven hoá “nam thần” lia cam

Tham gia đội hình ATVNCG, ngay ở tập đầu tiên Cường Seven đã đạt hạng ba trong nhóm, thứ năm trên đội hình các anh trai với số điểm khá ấn tượng 440 điểm.

Cường Seven khoe tài năng chơi keyboard, rap, hát và nhảy ngay trên sân khấu mở màn

Với phần trình diễn Nước hoa ấn tượng như một sân khấu concert, toàn bộ các thành viên của nhóm Nam Thần Rực Lửa - SOOBIN, Kay Trần, Cường Seven và Kiên Ứng đều lọt top 10, trong đó SOOBIN và Kay Trần lần lượt chiếm hai vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng. 4 anh tài đã gây ra một cơn “bão" trên mạng xã hội với loạt lời khen ngợi, đến mức được khán giả “yêu cầu cho debut ngay và luôn không để dự thi nữa”.

Sân khấu "lia cam" đỉnh cao của anh trai Cường Seven

Riêng Cường Seven, giọng hát của anh chàng cũng được nhiều khán giả nhận xét có sự cải thiện nhiều hơn so với thời điểm mới chập chững bước vào nghề. Cùng phần sản xuất âm nhạc được SlimV “phù phép", Cường Seven tập trung hoàn toàn vào phần biểu diễn khiến khán giả đồng loạt điêu đứng với hình ảnh anh trai “bad boy” với nụ cười toả nắng không thua kém gì các ngôi sao Kpop.

Thoát mác “thảm họa" trong quá khứ, Cường Seven được nhiều khán giả “quay xe" khen ngợi thần thái cuốn hút cùng sự đa tài trên sân khấu ATVNCG, thậm chí cho rằng anh tài vừa có màn trình diễn được coi là đỉnh nhất sự nghiệp. Đến ngày 4/7, sân khấu của các Nam Thần Rực Lửa vẫn đang giữ vị trí 21 trên bảng xếp hạng Youtube Trending Music.

Nhóm của Cường Seven được ví như một boygroup thực thụ

- Trong nhóm thì thần thái của Cường 7 đỉnh nhất. Nhảy Cường 7 cũng đỉnh nhất. Vocal của SOOBIN thì khỏi nói rồi. Tổng thể thì mình vẫn cảm thấy Cường 7 có cái gì đó cực kỳ cuốn hút, chuẩn idol.

- Anh Cường 7 đúng sinh ra để đứng trên sân khấu. Nhảy đỉnh, sáng sân khấu, biểu cảm thần thái chuyên nghiệp, thêm “quả nhạc” SlimV đánh quá đỉnh.

- Lâu lắm mới thấy anh Cường Seven quay lại sân khấu trình diễn mà vẫn đỉnh cao, lia cam đỉnh chóp, phong độ tốt thật... Mỗi lần anh nhìn vào cam tôi “luỵ" theo.

- Trước đây biết anh qua bài Beautiful Girl không nghĩ anh hát live tốt vậy, còn nhảy đẹp như dancer. Xem xong mê anh Cường Seven quá. Để ý kỹ thì ông ấy cũng lia cam ổn nhất trong cả 4 anh tài.

Hành trình tỏa sáng của "kho báu" bị lãng quên , xúc động bật khóc khi được lập FC sau 18 năm làm nghề

Trong đêm công diễn đầu tiên của ATVNCG, khán giả trầm trồ với ca khúc đậm văn hoá của nhà Sao Sáng, bao gồm NSND Tự Long, SOOBIN và Cường Seven trên sân khấu Trống cơm. Nếu Tự Long mang tới âm vang hào hùng với màn đánh trống uy quyền, SOOBIN khiến khán giả vỡ oà khi chơi đàn bầu trên nền nhạc điện tử, Cường Seven cũng hoàn toàn toả sáng với màn đọc rap và vũ đạo lồng ghép tính hiện đại mượt mà vào trong làn điệu dân gian.

Tạo hình của Cường Seven cho sân khấu Trống cơm

Khán giả vỡ oà vì sân khấu Trống cơm của Nhà Sao Sáng:

- Đây không còn được coi là phần thi nữa mà nó là một tác phẩm nghệ thuật. SOOBIN chơi đàn đến mình là người nghe còn muốn “lên đồng” theo. Cường 7 phong độ vẫn rất tốt, thần thái trên khuôn mặt ảnh khiến mình nổi da gà, khả năng trình diễn không còn gì phải bàn cãi. Cây đại thụ như chú Tự Long thì vốn dĩ không đến lượt mình nhận xét, quá đỉnh.

- Xúc động nhất đoạn chia sẻ của chú Tự Long: Đối tượng của chúng tôi có thể là thế hệ 6X, 7X nhưng cũng có thể các bạn 2000. Văn hoá là cội nguồn là dân tộc. Team Long Bẩy Soo sáng nhất đêm nay.

- Anh Cường duyên quá trời duyên, giỏi quá trời giỏi. Thật sự khen chú Long với Soobin nhiều rồi nhưng không thể không dành một lời khen riêng cho anh Cường. Màn thể hiện tuyệt vời.

- SOOBIN nói đúng, Trống cơm này là màn biểu diễn để đời trong cuộc đời nghệ thuật của bất cứ nghệ sĩ nào tham gia sản xuất, viết lời, thể hiện nó.

Fancam khiến fan "đổ gục" của Cường Seven

Sau 5 ngày công chiếu, phần biểu diễn Trống cơm kết hợp mượt mà giữa tính dân gian đương đại và phần nhạc điện tử dù không giành vị trí cao nhất nhưng lại vươn lên dẫn đầu Youtube Trending Việt Nam, đạt gần 2 triệu lượt xem và trở thành sân khấu được khán giả bàn luận và yêu thích nhiều nhất.

Trong những video hậu trường tiết lộ hình ảnh tập luyện ướt đẫm mồ hôi của anh tài, khán giả cũng phải thốt lên lời khen vì sự nỗ lực mà vẫn cực kỳ tích cực của anh chàng. “Lúc mà mình nghe nhạc mình tí rớt nước mắt vì năng lượng của bài hát rất giàu cảm xúc!” - Cường Seven tiết lộ.

Phản ứng xúc động của anh trai khi được lập FC sau nhiều năm hoạt động

Sau chương trình, các fan lập tức đổ gục vì hào quang sân khấu quá cuốn hút từ Cường Seven, từ vũ đạo, thần thái đến các kĩ năng biểu diễn như hát, rap đều chín muồi hơn bao giờ hết. Nguồn năng lượng tích cực, khả năng biểu diễn nghệ thuật đa tài và sự chăm chỉ của anh chàng khiến fan ngay lập tức mở trang fanclub (FC) để ủng hộ. Trước thông tin này, Cường Seven xúc động đến mức bất ngờ, vỡ oà vì sau 18 làm nghề, anh chàng chưa từng tưởng tượng sẽ được khán giả ủng hộ đến thế.

Cú trở lại tại Anh trai vượt ngàn chông gai chứng tỏ Cường Seven là "kho báu" cần được toả sáng của Vpop

Với sự trở lại tại ATVNCG, Cường Seven thực sự chinh phục mọi khán giả với phần thể hiện giọng hát cải thiện rõ rệt và một hình ảnh rất mới mẻ, thu hút, đúng như lời khẳng định đây là một “kho báu" cần được tỏa sáng của Vpop.