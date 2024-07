Vợ của anh tài Cường Seven: Chuyên diện đồ sexy, tôn dáng bốc lửa

Anh tài Cường Seven gây ấn tượng ở tập 1 "Anh trai vượt ngàn chông gai" với khả năng trình diễn cuốn hút. Cường Seven là một nghệ sĩ đa tài, anh hoạt động trong cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh. Năm 2023, Cường Seven đã kết hôn với bạn gái xinh đẹp Vũ Ngọc Anh sau 7 năm hẹn hò. Bà xã của Cường Seven sở hữu thân hình quyến rũ, nuột nà. Cô còn khéo léo tôn lên những điểm mạnh vóc dáng bằng 4 công thức diện đồ sau đây:

Áo crop top và quần ống suông

Không khó để nhận ra, áo crop top và quần ống suông là công thức chiếm sóng nhiều nhất phong cách của Vũ Ngọc Anh. Cách phối đồ này làm nổi bật vòng eo thon gọn, săn chắc của chính chủ, đồng thời tôn chân dài. Công thức áo crop top và quần ống suông đậm chất hè, mang đến sự trẻ trung, khỏe khoắn cho phong cách.

Xoay quanh bộ đôi áo crop top và quần ống suông, Vũ Ngọc Anh cũng có nhiều cách kết hợp để style không bị nhàm chán. Đơn giản nhất là công thức áo crop top và quần ống suông tông màu đen - trắng. Lựa chọn tươi tắn, ngọt ngào hơn là các bộ cánh mang tông màu hồng hay tím pastel làm chủ đạo.

Trang phục cut-out

Như đã đề cập ở trên, bà xã của Cường Seven luôn biết cách khiến bản thân nổi bật với trang phục tôn dáng. Một trong những thiết kế yêu thích của Vũ Ngọc Anh là trang phục cut-out, đó có thể là một bộ jumpsuit màu sắc nổi bật hay áo khoét eo táo bạo, quyến rũ. Đồ cut-out giúp vẻ ngoài của Vũ Ngọc Anh trở nên cuốn hút, gợi cảm hơn nhưng không tạo cảm giác phô phang. Thích phong cách sexy mà vẫn muốn ghi điểm tinh tế, các nàng có thể tham khảo những ý tưởng phối đồ của Vũ Ngọc Anh.

Váy ôm dáng

Bên cạnh quần dài, Vũ Ngọc Anh cũng không bỏ qua váy vóc khi xây dựng phong cách. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn các mẫu váy quen thuộc như váy trắng, váy sơ mi, váy suông, Vũ Ngọc Anh lại yêu thích các thiết kế quyến rũ. Với vóc dáng nuột nà, Vũ Ngọc Anh đã chinh phục xuất sắc những chiếc váy ôm sát.

Bà xã của Cường Seven cũng có gu riêng khi chọn váy ôm dáng. Cụ thể, cô yêu thích các phiên bản không quá diêm dúa, thường là váy trơn màu để đảm bảo sự trẻ trung, hiện đại cho phong cách. Vũ Ngọc Anh cũng gợi ý kiểu giày thích hợp để diện cùng váy ôm dáng, đó là sandal đơn giản.

Áo lửng và quần short/chân váy ngắn

Áo lửng và quần short hay chân váy ngắn đều là những item trẻ trung. Khi phối đồ với những món thời trang này, người diện dễ dàng có được bộ trang phục "hack" tuổi, nổi bật. Công thức áo lửng và quần short/chân váy ngắn còn giúp Vũ Ngọc Anh khoe dáng nuột nà. Cách kết hợp này là lựa chọn lý tưởng cho những buổi dạo phố cuối tuần hoặc chuyến du lịch hè.

Vũ Ngọc Anh không giới hạn phong cách với các tông màu trung tính, thay vào đó, cô thường xuyên làm mới style bằng những tông màu nổi bật như xanh nước biển, hồng hay tím… Nhờ vậy, style của Vũ Ngọc Anh luôn nổi bật, trẻ trung và không gây cảm giác nhàm chán.

Ảnh: Sưu tầm