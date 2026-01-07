Nam ca sĩ "cướp" việc của Dispatch, tự công khai hẹn hò ngay đầu năm mới

Những năm gần đây, ngày đầu năm kém sôi động hẳn khi Dispatch ngừng "khui" các cặp đôi hẹn hò. Tuy nhiên năm nay, 1 nam idol đã "cướp" việc của Dispatch và tự mình công khai mối quan hệ tình cảm. Đó là Changjo (TEEN TOP) cùng bạn gái là rapper Kasper.

Trên trang cá nhân, Changjo đã viết tâm thư dài, trực tiếp nhắn nhủ với người hâm mộ. Em út TEEN TOP cho biết trong suốt sự nghiệp, anh phải đối mặt với những giai đoạn bất ổn tinh thần, và bạn gái đã luôn ở bên hỗ trợ, đồng hành để anh trưởng thành theo hướng tích cực. Nam idol khẳng định chuyện yêu đương sẽ không làm thay đổi sự tận tâm của anh đối với âm nhạc và biểu diễn, thậm chí còn giúp anh ổn định cảm xúc và trình diễn tốt hơn. Changjo cũng hứa sẽ tiếp tục nỗ lực chân thành để kết nối với người hâm mộ. Cuối thư, anh cảm ơn fan và khẳng định sẽ tiếp tục đền đáp họ bằng âm nhạc hay và những màn trình diễn xuất sắc.

Changjo tự công khai hẹn hò vơi rapper Kasper. Ảnh: BNT

Bức tâm thư của Changjo nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Nam idol nhận được sự ủng hộ nhiệt tình bởi thái độ chân thành với fan, chủ động công khai chuyện tình cảm không giấu giếm. Cặp đôi năm mới Changjo - Kasper được khen là xứng đôi về ngoại hình lẫn tài năng trong làng nhạc Kpop.

Changjo sinh năm 1995, ra mắt cùng TEEN TOP năm 2010, khi chỉ mới 15 tuổi. Trong nhóm, anh là em út kiêm "cỗ máy nhảy". Cùng với TEEN TOP, Changjo đã tạo nên làn sóng mạnh mẽ với hàng loạt bản hit như Clap, No More Perfume on You, Crazy hay Rocking. Từng là một cậu bé nhút nhát, anh đã có màn dậy thì thành công để trở thành một nam thần sở hữu hình thể săn chắc, gương mặt góc cạnh và phong thái biểu diễn đầy nam tính trên sân khấu.

Không chỉ dừng lại ở việc biểu diễn, Changjo còn bộc lộ tài năng sáng tác và sản xuất nhạc. Anh đã tham gia viết lời và soạn nhạc cho nhiều ca khúc của TEEN TOP cũng như các dự án solo cá nhân, thể hiện tư duy âm nhạc hiện đại và sâu sắc. Em út TEEN TOP còn khẳng định thực lực ở vai trò diễn viên qua các bộ phim như Sweden Laundry, My Brother’s Friend và phim điện ảnh Makgeolli Girls. Lối diễn xuất tự nhiên giúp anh nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Ảnh: X

Changjo là em út đa tài của TEEN TOP. Ảnh: X

Trong khi đó, nữ rapper Kasper sinh năm 1993, từng là thực tập sinh lâu năm tại DSP Media. Cô gây chú ý lớn với công chúng khi tham gia chương trình rap đình đám Show Me The Money mùa 4, trở thành một trong số ít nữ thí sinh để lại dấu ấn nhờ kỹ thuật rap chắc, flow tốt và phong thái tự tin trên sân khấu.

Trong sự nghiệp, Kasper phát hành một số sản phẩm âm nhạc mang màu sắc hip-hop underground, đồng thời tham gia các sân khấu, dự án hợp tác và hoạt động nghệ thuật cá nhân. Cô còn đảm nhận vai trò giọng ca chính của ban nhạc No Sleep Club kiêm CEO của 1 thương hiệu mỹ phẩm.

Kasper là nữ rapper tài năng của showbiz Hàn Quốc. Ảnh: BNT

Nguồn: Allkpop