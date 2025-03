Năm 2025 bùng nổ tour lưu diễn của các ngôi sao ca nhạc

Dù là fan của thể loại âm nhạc nhạc pop, rock, nhạc đồng quê hay nhạc rap, khán giả đều có cơ hội được gặp gỡ những nghệ sĩ hàng đầu trong các chuyến lưu diễn được xếp lịch dày đặc vào năm 2025.

Tuy nhiên, sẽ có một số gương mặt đáng chú ý vắng mặt trên sân khấu vào năm 2025, chẳng hạn như Taylor Swift, người đã kết thúc chuyến lưu diễn Eras Tour phá kỷ lục của mình vào tháng 12 sau gần hai năm lưu diễn, biểu diễn trong 152 buổi diễn cháy vé tại 22 quốc gia.

Các chuyến lưu diễn không chỉ là cơ hội để các nghệ sĩ quảng bá album mới nhất hoặc trình diễn những ca khúc nổi bật trong sự nghiệp mà còn là dịp để người hâm mộ cùng nhau tôn vinh thần tượng.

Beyoncé (Ảnh: WireImages)

Nữ nghệ sĩ vừa thắng giải Grammy Beyoncé sẽ thực hiện Cowboy Carter and Rodeo Chitlin' Circuit Tour (tháng 4 đến tháng 7 năm 2025). Beyoncé sẽ dừng chân tại một số địa điểm trên khắp Bắc Mỹ và Châu Âu để biểu diễn những ca khúc hit trong album nhạc đồng quê của cô, bao gồm Texas Hold 'Em, Blackbird và 16 Carriages. Đây là chuyến lưu diễn đầu tiên của cô kể từ khi Renaissance World Tour kết thúc vào năm 2023.

Chris Martin - thủ lĩnh ban nhạc Cold Play (Ảnh: Getty Images)

Các thành viên của ban nhạc Coldplay đang tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới cho chuyến lưu diễn chính thứ 8 của họ để quảng bá cho album phòng thu thứ 9 - Music of the Spheres. Họ sẽ biểu diễn tại Bắc Mỹ, Châu Á, Châu Âu và New Zealand vào năm 2025 từ tháng 3 đến tháng 9.

Katy Perry trở lại với âm nhạc sau 4 năm gián đoạn với album phòng thu thứ 7 có tựa đề 143 (ra mắt vào tháng 9 năm 2024). Cô cũng đã hé lộ một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lớn để quảng bá cho album. Chuyến lưu diễn sẽ bắt đầu tại Úc vào tháng 6 năm 2025, với nhiều ngày diễn khác sẽ sớm được công bố. Katy Perry từng là một nghệ sĩ lưu diễn hết sức thành công nhưng hiện tại cô đang ở trong giai đoạn bị cho là "hết thời" với những sản phẩm âm nhạc thiếu sức hút, thiếu sự bắt nhịp với xu hướng.

The Weeknd sẽ quay lại lưu diễn để quảng bá cho album mới Hurry Up Tomorrow, đây là chương cuối cùng trong bộ ba album của anh, sau After Hours (2020) và Dawn FM (2022). Nam ca sĩ sẽ có 25 buổi diễn trên khắp Bắc Mỹ.

Ban nhạc rock lừng danh Metallica, gồm James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett và Robert Trujillo, sẽ kéo dài chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới M72 của họ sang năm thứ ba, biểu diễn 21 buổi diễn trên khắp Bắc Mỹ. Nhóm cũng sẽ trở lại Úc và New Zealand vào cuối năm. Trong khi đó một huyền thoại khác trong làng rock - AC/DC - sẽ lưu diễn tại Mỹ lần đầu tiên sau 9 năm cho chuyến lưu diễn Power Up North American năm 2025 tại 13 sân vận động.