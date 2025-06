Mỹ Tâm lần đầu lộ diện sau khi bị học trò cũ tố chèn ép, thái độ đáng chú ý giữa lúc vướng lùm xùm

Tối 8/6, Mỹ Tâm tái xuất sân khấu trong một đêm nhạc quy mô lớn tại TP.HCM, đánh dấu lần đầu tiên nữ ca sĩ lộ diện sau chuỗi ngày vướng vào lùm xùm bị học trò cũ Bảo Uyên tố chèn ép, "triệt đường sống". Giữa tâm bão dư luận, tất cả sự chú ý đổ dồn về sự xuất hiện của nữ ca sĩ.

Xuất hiện trong trang phục màu hồng được thiết kế lệch vai, Mỹ Tâm khoe visual rạng rỡ, thần thái tươi tắn. Công chúng không khỏi bất ngờ vì ở độ tuổi ngoài 40, "hoạ mi tóc nâu" vẫn giữ được phong độ đáng trầm trồ. Đặc biệt, lùm xùm vừa qua do học trò cũ khơi lên dường như không ảnh hưởng mấy đến nữ ca sĩ, Mỹ Tâm vẫn vô cùng chuyên nghiệp và hết mình trên sân khấu đêm 8/6. Trong vài khoảnh khắc được khán giả chụp bằng camera thường nhưng visual của Mỹ Tâm vẫn cực nét.

Nhan sắc gây sốt của Mỹ Tâm ở tuổi 44

Ở phần trình diễn, Mỹ Tâm vẫn giữ vững phong độ đỉnh cao khi vừa hát live mượt mà, vừa tương tác với khán giả. Nữ ca sĩ đã trình diễn nhiều bài hát hào hùng, khiến khán giả có mặt trở nên bùng nổ.

Mỹ Tâm khiến khán giả bùng nổ bởi màn trình diễn Niềm Tin Chiến Thắng

Trước đó vào ngày 2/6, ca sĩ Bảo Uyên - học trò cũ của Mỹ Tâm tại chương trình The Voice 2015 bất ngờ đăng đàn thừa nhận từng bị chèn ép, không có cơ hội làm nghề vì... không biết nịnh. Trong clip gần 5 phút đăng tải trên trang cá nhân chính chủ gần 200 nghìn người theo dõi, Bảo Uyên cho rằng lý do cô không được vào Chung kết, không có cơ hội trở thành Quán quân vào 10 năm trước là vì mất lòng, hiểu lầm với "cô". Không chỉ thế, cô còn nghe nói mình bị một đối thủ trong đội nói xấu mình với "cô". Bảo Uyên cho rằng chính những việc diễn ra 10 năm trước đã khiến cô bị chặn đường sống, không có cơ hội làm nghề.

Cụ thể, trong video đăng tải trên trang cá nhân, Bảo Uyên nói: "Những thứ cần chuẩn bị nếu bạn muốn làm ca sĩ: 1 là mối quan hệ, 2 là tiền, 3 là bạn quá tài năng. Mình sẽ lấy chính trải nghiệm thật của mình để cho các bạn dễ tưởng tượng. Mình từng xin tham gia vài chương trình nhưng không bên nào đồng ý, mình xin hát phòng trà với mức cát xê mấy trăm nghìn thôi nhưng cũng không ai đồng ý. Sau 10 năm, mình dù đã có hit nhưng không đi show, cũng không tham gia bất kì chương trình nào được".

Bảo Uyên tung clip dậy sóng chuyện bị chèn ép, "triệt đường sống" làm nghề

Về câu chuyện hậu trường ở The Voice 2015, Bảo Uyên không nhắc cụ thể tên bất kỳ nhân vật nào. Thế nhưng gọi bằng cách xưng "cô", nhiều người đã liên tục gọi tên Huấn luyện viên Mỹ Tâm. Bảo Uyên chia sẻ: "Mình có một câu chuyện là ở The Voice 2015, mình đã từng bị chèn ép. Mình không có nịnh giỏi nhưng những người khác thì: 'Chị ơi, em yêu chị, em thích chị từ lâu lắm rồi'. Còn mình thì mình chỉ đơ cái mặt ra thôi, đâu biết nói gì đâu nên cô hiểu lầm là mình không thích cô. Cho đến một ngày, mình cũng được nghe kể thôi, người đó là một anh chị trong ban tổ chức, 4 năm sau họ mới kể cho mình. Đó là ngày mình bận không đi tập thì trong team có người nói với cô là: 'Cô ơi, nó nói với con là nó không thích cô' thế là hiểu lầm lại càng to thêm hơn nữa, mình không có cơ hội giải thích.

Mình dừng lại ở bán kết, có rất nhiều anh chị vì thương mình nên đã nói với mình tại sao mình không được vào Chung kết, mình không được quán quân vì không được lòng cô. Thứ 2, vì mình là 'bản sao' nên có thể soái ngôi cô bất cứ lúc nào, có thể là bản sao của người khác nhưng đừng là của cô. Mọi người nói là, đêm Chung kết, nếu giọng hát của mình cao chót vót mà hát với cô, cô không cao bằng thì sẽ bị so sánh giữa mình với cô".

Mỹ Tâm bị réo tên sau đoạn clip gây sốc của Bảo Uyên

Trước những lời tố nghiêm trọng, công chúng lập tức hướng sự chú ý về phía ca sĩ Mỹ Tâm – người vốn nổi tiếng kín tiếng và điềm tĩnh giữa thị phi. Tối 4/6, Mỹ Tâm bất ngờ có động thái đầu tiên. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chỉ đăng tải một thông báo liên quan đến công việc, hoàn toàn không đề cập đến Bảo Uyên hay lùm xùm đang diễn ra. Trước đó, phía Mỹ Tâm cũng từ chối trả lời khi được liên hệ để hỏi về vụ việc.

Dù không phản hồi trực tiếp, sự im lặng này vẫn khiến cộng đồng mạng chia hai luồng ý kiến: người cho rằng Mỹ Tâm "không thèm chấp", người lại kỳ vọng cô sẽ lên tiếng làm rõ mọi chuyện, đặc biệt khi tên tuổi của mình đang bị lôi vào một câu chuyện đầy nhạy cảm.

Trong khi đó, nhiều học trò của Mỹ Tâm ở các chương trình âm nhạc như Hoàng Quyên, Bảo Trâm, Đào Ngọc Sang, Vân Anh đồng loạt lên tiếng, bày tỏ sự ủng hộ và trân trọng khoảng thời gian làm việc cùng người thầy Mỹ Tâm. Trong đó, Bảo Trâm còn thẳng thắn cho rằng Bảo Uyên có thái độ kém, sân si với người khác và khuyên đàn em nghỉ ngơi để tránh suy nghĩ độc hại.