Bạn thân Trấn Thành viết tâm thư nhắc thẳng học trò tố Mỹ Tâm chèn ép: "Tôi không ghét cô ấy, nhưng…"

Giữa lúc công chúng vẫn đang rôm rả bàn tán về ồn ào Bảo Uyên - học trò The Voice Vietnam 2015 bất ngờ đăng đàn tố bị người thầy chèn ép, không ít nghệ sĩ và người trong giới đã có chia sẻ đáng chú ý. Mới đây nhất, Hoa hậu - doanh nhân Thu Hoài bất ngờ lên tiếng bày tỏ quan điểm cá nhân liên quan đến lùm xùm đang gây tranh cãi.

Hoa hậu Thu Hoài chia sẻ từng nhiều lần tiếp xúc với Mỹ Tâm. Dù không thân thiết, nhưng đủ để cô cảm nhận được Mỹ Tâm là người sống có lý trí, cảm xúc và đặc biệt luôn giữ được sự tỉnh táo khi đưa ra quyết định. Với nữ doanh nhân, Mỹ Tâm không chỉ là một ca sĩ mà còn là người làm doanh nhân chân thành nhưng quả quyết, cảm xúc mà vẫn tỉnh táo.

"Người như Mỹ Tâm, một khi đã lựa chọn điều gì, sẽ biết cách cân bằng giữa lý trí và cảm xúc. Không phải ngẫu nhiên cô ấy đạt tới vị trí như hôm nay - vì Tâm là mẫu người có cả trái tim và cái đầu".

Thu Hoài nhận xét Mỹ Tâm là người chân thành, cân bằng lý trí và cảm xúc khi đưa ra quyết định

Khi nhắc đến việc Mỹ Tâm và Đức Phúc bị lôi vào loạt lời tố của Bảo Uyên, Thu Hoài thẳng thắn nói: "Lướt qua câu chuyện lùm xùm của cô bé Bảo Uyên - với những lời nhắc về Mỹ Tâm, Đức Phúc - tôi thấy hơi tội nghiệp. Có thể góc nhìn của tôi khác với số đông, nhưng điều duy nhất tôi thấy rõ là: lựa chọn của Mỹ Tâm lại đúng thêm một lần nữa. Nhưng tôi không ghét cô gái ấy. Tôi chỉ thấy đây là một trong vô số những con người rơi vào vòng xoáy của một suy nghĩ sai lầm. Và họ thật sự… đáng thương.

Khi một người không thể tự lựa chọn số phận của mình, và mải miết đổ lỗi cho lựa chọn của người khác trong quá khứ, thì làm sao họ có thể thành công? Thời gian, năng lượng, tâm trí - nếu dành trọn cho quá khứ, thì tương lai lấy gì để vun đắp? Và khi một nghệ sĩ chọn cách lan toả cảm xúc tiêu cực ra công chúng, thì tiếc thay - họ đã tự tuyên bố với thế giới một điều không ai muốn nói ra: 'Tôi không phải là nghệ sĩ'".

Hoa hậu Thu Hoài nhắn nhủ chỉ cảm thấy đáng thương cho trường hợp của Bảo Uyên

Những ngày qua, khán giả xôn xao khi Bảo Uyên - học trò Mỹ Tâm tại The Voice Vietnam 2015. Trong video được Bảo Uyên chia sẻ, cô lên tiếng về thời gian qua bị chèn ép không thể làm nghề. Bảo Uyên nói: "Mình có một câu chuyện là ở The Voice 2015, mình đã từng bị chèn ép. Mình không có nịnh giỏi nhưng những người khác thì: 'Chị ơi, em yêu chị, em thích chị từ lâu lắm rồi'. Còn mình thì mình chỉ đơ cái mặt ra thôi, đâu biết nói gì đâu nên cô hiểu lầm là mình không thích cô. Cho đến một ngày, mình cũng được nghe kể thôi, người đó là một anh chị trong ban tổ chức, 4 năm sau họ mới kể cho mình. Đó là ngày mình bận không đi tập thì trong team có người nói với cô là: 'Cô ơi, nó nói với con là nó không thích cô' thế là hiểu lầm lại càng to thêm hơn nữa, mình không có cơ hội giải thích...".

Chia sẻ của Bảo Uyên khiến Mỹ Tâm bất ngờ bị réo tên rầm rộ. Sau đó, nhiều học trò của Mỹ Tâm ở các chương trình âm nhạc như Hoàng Quyên, Bảo Trâm, Đào Ngọc Sang,... đồng loạt lên tiếng, bày tỏ sự ủng hộ và trân trọng khoảng thời gian làm việc cùng người thầy Mỹ Tâm. Trong đó, Bảo Trâm còn thẳng thắn cho rằng Bảo Uyên có thái độ kém, sân si với người khác và khuyên đàn em nghỉ ngơi để tránh suy nghĩ độc hại.

Về phía Mỹ Tâm, vào tối 4/6, nữ ca sĩ chỉ trực tiếp đăng thông báo liên quan đến công việc chứ không nhắc đến những ồn ào liên quan đến học trò cũ.