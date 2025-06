Gánh nặng làm con nhà Beckham: Bi kịch về những đứa trẻ không được công nhận và những cú trỗi dậy nổi loạn chấn động toàn cầu

Gia đình Beckham từ lâu đã là một "thương hiệu sống", được ca tụng như "gia đình hoàng kim" của nước Anh. Nhà Beckhams là bức tranh hoàn mỹ hiếm có: một danh thủ huyền thoại, một biểu tượng thời trang toàn cầu, những đứa con nổi tiếng từ trong bụng mẹ, và một đế chế thương hiệu rực rỡ trải dài từ bóng đá, thời trang đến truyền thông. David và Victoria Beckham không chỉ xây dựng đế chế riêng của mình mà còn từng bước tạo nên hình ảnh 1 gia đình hoàn hảo, gắn kết, đẳng cấp trong mắt công chúng.

Tuy nhiên, khi những người con của họ trưởng thành và tự chọn hướng đi, không biết vô tình hay cố ý, Brooklyn - Romeo - Cruz để lại dấu ấn thị phi nhiều vì tài năng. Họ không ít lần bị chê bất tài, sống dựa vào danh tiếng của cha mẹ. Và hiện tại, ánh hào quang do David và Victoria Beckham tạo ra cũng được cho là đang lung lay vì các con của mình. Lúc này, không ít người đặt câu hỏi liệu có phải dư luận đang quá khắt khe với 3 quý tử nhà Beckham. Họ đặt cậu hỏi, Brooklyn - Romeo - Cruz - Harper nói riêng và hội con người nổi tiếng nói chung sống trong áp lực nhiều đến mức nào khi họ có một cuộc sống dát vàng, vốn chẳng bao giờ lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền như những người đồng trang lứa.

Các con nhà Beckham sống dưới hào quang rực rỡ của cha mẹ

Brooklyn Beckham và cơn khủng hoảng mang tên "chọn nghề"

Từng được kỳ vọng là "tiểu Beckham", nhưng giờ đây Brooklyn lại trở thành hình mẫu... của sự loay hoay đi tìm con đường phù hợp cho mình. Từ khi còn nhỏ, Brooklyn đã được bố mẹ định hướng và tạo mọi điều kiện để phát triển, nhưng dường như anh chưa bao giờ thực sự tìm thấy đam mê và thành công bền vững trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Với người cha là huyền thoại sân cỏ, Brooklyn từng được kỳ vọng sẽ nối nghiệp David Beckham. Anh gia nhập Học viện Arsenal khi còn nhỏ. Tuy nhiên, khả năng bóng đá của Brooklyn không thực sự nổi bật. Năm 2015, anh bị Arsenal thanh lý hợp đồng, chính thức khép lại cánh cửa sự nghiệp cầu thủ. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Brooklyn có vẻ không có tài năng bẩm sinh ở lĩnh vực mà bố anh thống trị.

Brooklyn Beckham thất bại trong lĩnh vực bóng đá của bố David Beckham

Việc anh được nhận vào trường Parsons School of Design danh tiếng ở New York cũng gây tranh cãi, nhiều người cho rằng đó là nhờ danh tiếng của bố mẹ. Tuy nhiên, Brooklyn đã bỏ học chỉ sau một năm để trở về Anh, lý do được cho là vì nhớ nhà và không chịu được áp lực.

Nghiệp nhiếp ảnh của Brooklyn Beckham cũng chẳng đi đến đâu

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Brooklyn lại gây bất ngờ khi tự nhận mình là đầu bếp và bắt đầu đăng tải các video nấu ăn trên mạng xã hội. Anh thậm chí còn ra mắt series nấu ăn trực tuyến Cookin' With Brooklyn. Tuy nhiên, các video của anh liên tục bị chế giễu vì kỹ năng nấu nướng cơ bản, thiếu kiến thức ẩm thực và thái độ có phần phô trương sự giàu có (dùng nguyên liệu đắt tiền, chỉ biết nướng bánh mì, cần một đội ngũ hỗ trợ). Nhiều đầu bếp chuyên nghiệp và khán giả đã chỉ trích anh là "đầu bếp bất tài", "chỉ biết nướng bánh mì", và "không có gì đặc sắc".

Brooklyn cũng từng thử sức với vai trò người mẫu ảnh, xuất hiện trên bìa các tạp chí lớn như Vogue China, L'Uomo Vogue. Dù có ngoại hình điển trai, nhưng anh không thực sự tạo được dấu ấn sâu đậm trong ngành công nghiệp này, chủ yếu được chú ý nhờ danh tiếng của bố mẹ hơn là thực lực.

Brooklyn Beckham bị đầu bếp chuyên nghiệp chê bất tài

Sau 1 thời gian dài khiến người ta nhớ đến như một "rich kid bất tài", sống dựa vào cha mẹ hơn là nỗ lực của bản thân, Brooklyn Beckham quyết định lấy vợ sớm. Cô gái mà anh cưới là Nicola Peltz - ái nữ nhà tỷ phú Mỹ). Sau khi cưới vợ, Brooklyn tập trung kinh doanh các sản phẩm làm bếp, quần áo, nước sốt, rượu, bia... Công việc của anh có sự giúp đỡ từ bố vợ, tỷ phú Nelson Peltz. Page Six nhận định cậu cả nhà Beckham đang cố gắng thoát khỏi cái bóng quá lớn của gia đình bằng việc thành lập công ty riêng ở California, mang tên Cloud 23 (được lấy cảm hứng từ áo số 23 mà bố anh đã mặc trong thời gian dẫn dắt Real Madrid và LA Galaxy).

Sự nghiệp kinh doanh còn chưa thành, Brooklyn Beckham đã gây dậy sóng toàn cầu với quyết định tránh xa gia đình và đứng về phía vợ - người có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu gay gắt với Victoria Beckham kể từ năm 2022. Thái độ của vợ chồng Brooklyn - Nicola Peltz đẩy gia tộc vào cảnh tan đàn xẻ nghé, bất hòa sâu sắc. Vợ chồng David và Victoria Beckham đã hạ mình, tìm đủ cách hàn gắn mối quan hệ với vợ chồng con trai cả tránh để hình ảnh tốt đẹp của gia đình sụp đổ. Tuy nhiên, Brooklyn - Nicola Peltz không có ý định làm lành, thỏa hiệp với cha mẹ.

Brooklyn Beckham - Nicola Peltz muốn "noi gương" Hoàng tử Harry từ mặt gia đình

Romeo Beckham - Bản sao hiền lành của người cha danh thủ nhưng mờ nhạt

Là người ít gây tranh cãi nhất trong số các con Beckham, Romeo từng theo đuổi bóng đá nghiêm túc và có cuộc sống lặng lẽ hơn các anh em còn lại trong nhà. Tuy nhiên, Romeo đã rời khỏi Học viện Câu lạc bộ bóng đá Arsenal hồi năm 2015 vì trượt học bổng. Khi đó, Romeo nói với gia đình rằng anh không muốn chơi bóng đá chút nào. Sau đó, cậu 2 nhà Beckham thử sức làm người mẫu. Nhà mốt Burberry từng thu về doanh thu lớn khi mời Romeo chụp ảnh quảng cáo thời trang vài năm trước.

Năm 2018, Romeo có hứng thứ với bộ môn quần vợt. Tờ Daily Mail cho hay Victoria Beckham chi 30.000 bảng Anh (hơn 900 triệu đồng) để xây một sân cỏ nhân tạo làm sân chơi tennis cho con trai tại Oxfordshire (Anh). Nữ ca sĩ thậm chí còn mời 2 vận động viên nổi tiếng thế giới là Kyle Edmunds và Caroline Wozniacki tập luyện cho con trai. Victoria mong muốn biến Romeo thành "David Beckham của làng quần vợt".

Tuy nhiên, Romeo cũng có tính "cả thèm chóng chán" giống anh cả của mình. Cậu 2 nhà Beckham sau cùng vẫn chỉ là con ngoan của cha mẹ, không để lại dấu ấn gì đặc biệt nào trong lĩnh vực thể thao lẫn thời trang.

Romeo có sự nghiệp còn mờ nhạt hơn cả Brooklyn

Gần đây, Romeo và Brooklyn xảy ra mâu thuẫn, không nói chuyện với nhau. Nguyên nhân có liên quan đến việc Romeo yêu bạn gái cũ của anh trai - nữ DJ Kim Turnbull. Việc này khiến Brooklyn tránh xa gia đình. Tuy nhiên, vào ngày 5/6 vừa qua, Romeo Beckham được xác nhận đã chia tay bạn gái Kim Turnbull sau 7 tháng hẹn hò. Những người thân thiết khẳng định cả hai đường ai nấy đi trong êm đẹp. Romeo Beckham được cho là đã phải hy sinh chuyện tình của mình để cứu lấy gia đình, giúp cha mẹ xoa dịu mối quan hệ căng thẳng với vợ chồng anh trai.

Mối quan hệ của Romeo với Kim Turnbull - tình cũ của anh cả - đã thổi bùng sóng gió gia tộc

Cruz Beckham- Cậu con trai nổi loạn của nhà Beckham và tham vọng trở thành Justin Bieber thứ hai

Cruz bộc lộ khả năng ca hát từ bé. Dòng nhạc anh yêu thích là ballad nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Cậu út nhà Beckham đã ký hợp đồng với Tap Music - công ty đại diện của Ellie Goulding, Lana Del Rey và Dua Lipa, từ năm 2022. Danh ca Marc Anthony, cha đỡ đầu của Cruz, đã âm thầm hậu thuẫn cho sự nghiệp âm nhạc của con trai nuôi nhiều năm qua.

Năm 2016, con trai Beckham phát hành đĩa đơn đầu tay mang tên If Everyday Was Christmas. Thời điểm đó, Cruz chỉ mới 11 tuổi nhưng đã sở hữu ca khúc đạt hơn 4,5 triệu lượt xem. Truyền thông ưu ái gọi Cruz là "Justin Bieber 2.0" bởi cả hai có nhiều điểm tương đồng về giọng hát, ngoại hình, sự nổi tiếng khi còn rất trẻ và có chung người dẫn đường chỉ lối là Poo Bear. Poo Bear chính là người đứng sau thành công của Justin Bieber với bản hit Where Are U Now.

Cruz Beckham theo đuổi con đường âm nhạc giống mẹ

Năm 2022, Cruz Beckham nổi loạn. Qua bộ ảnh được chụp cho i-D Magazine vào tháng 2/2022, quý tử nhà Beckham gây choáng với diện mạo nhuộm tóc hồng, hàm răng mạ bạc, chẳng ngại cởi trần ở tuổi 17. Theo nguồn tin của Heat Magazine, Cruz Beckham muốn thay đổi hình ảnh để tạo ra sự khác biệt. Cậu út nhà Beckham không muốn có kết cục lận đận giống 2 anh trai của mình. Dù nghiêm túc với âm nhạc, nhưng đến nay vẫn chưa có sản phẩm âm nhạc nào của Cruz Beckham tạo tiếng vang đủ lớn. Ngoài ra, những nỗ lực "ép chín" của Cruz cũng khiến người ta đặt câu hỏi: "Phải chăng vợ chồng Beckham đang cố gắng 'nhào nặn' đứa con tiếp theo thành ngôi sao dù con út chưa đủ bản lĩnh?".

Tệ hơn, trong drama gia tộc của gia đình thời gian gần đây, Cruz còn đăng tải những nội dung mập mờ ám chỉ chuyện "nội bộ lục đục" lên mạng xã hội - điều chưa bao giờ là phong cách truyền thông của nhà Beckham. Trong một gia đình từng kiểm soát hình ảnh cẩn thận đến từng chi tiết, hành động này của Cruz như 1 đòn bẻ gãy sự đồng nhất mà cha mẹ cậu mất hàng thập kỷ xây dựng.

Cậu út nhà Beckham nổi loạn vì sợ rơi vào cảnh lận đận như 2 anh

Harper Beckham - Niềm hy vọng cuối cùng?

Ở tuổi 13, Harper là thành viên duy nhất trong nhà Beckham chưa dính tranh cãi và vẫn giữ được hình ảnh công chúa nhỏ trong mắt công chúng. Tuy nhiên, việc Victoria Beckham lập thương hiệu thời trang có tên H7B Limited (viết tắt của Harper Seven Beckham - PV), thường xuyên đăng ảnh con gái lên MXH kèm hashtag #HarperSeven để ai cũng có thể dễ dàng tìm được thông tin liên quan đến ái nữ, cũng khiến dư luận đặt câu hỏi: "Đứa trẻ này liệu có trở thành sản phẩm được cặp sao hàng đầu lăng xê tiếp theo?".

Nguồn tin thân cận với gia đình Beckham chia sẻ trên Mirror rằng David và Victoria không có kế hoạch thương mại hình ảnh của Harper. Họ lập doanh nghiệp chỉ với mục đích muốn đảm bảo tương lai và tạo dựng cho Harper thêm 1 hướng đi khi trưởng thành. Thông qua H7B Limited, Harper có thể sớm kiếm được hàng triệu USD từ các hợp đồng thương mại cũng như tiềm năng tạo ra thương hiệu riêng cho mình trong tương lai. Dù vậy, với kỳ vọng quá lớn, công chúng không khỏi lo ngại liệu Harper sẽ lại đi vào vết xe đổ mà các anh trai đang mắc phải.

Harper Beckham được gia đình đầu tư từ khi còn nhỏ

Bi kịch và áp lực muôn trùng dưới danh nghĩa con nghệ sĩ

Brooklyn - Romeo - Cruz - Harper là "thế hệ ngôi sao F2" trong showbiz. Họ sinh ra để thừa hưởng nhan sắc, tài năng và gia tài bạc tỷ của cha mẹ mình. Do đó, những người trẻ mang danh con sao như nhà Beckham có thể xem là "1 nghề". Họ được ngậm thìa vàng từ trứng nước, hưởng những đặc quyền hơn người khi luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận ngay từ lúc lọt lòng.

Tuy nhiên, điểm chung đáng buồn của hầu hết thế hệ con nhà sao là họ có mọi thứ, nhưng luôn sống trong áp lực và sự hoài nghi của dư luận. Lý ví dụ là trường hợp của Brooklyn - Romeo - Cruz - Harper gánh trên vai sự kỳ vọng viết tiếp hào quang từ cha mẹ và cả công chúng từ lúc còn bé. Đó cũng 1 phần lý do cho việc Brooklyn - Romeo - Cruz đều loay hoay tìm đường phát triển khi trưởng thành, thậm chí trỗi dậy nổi loạn phá vỡ khuôn mẫu được cha mẹ tạo ra để phủ sóng truyền thông.

Đáng buồn, dù làm nghề gì hay làm cách nào, họ cũng không vượt qua cái bóng quá lớn của cha mẹ, phải chịu đựng sự đánh giá khắt khe và không nhận được công nhận của dư luận. Mọi thành tựu họ đạt được sẽ bị định kiến rằng nhờ vào thế lực của gia đình, chứ không phải nỗ lực bản thân.

Các con nhà Beckham làm đủ cách để khẳng định mình

Trên Standard, Cruz Beckham từng nói rằng anh coi "thương hiệu Beckham" là gánh nặng thay vì lợi thế. Cậu út luôn muốn tách khỏi sự nổi tiếng của gia đình, độc lập theo đuổi con đường âm nhạc. Cruz khẳng định anh muốn tự mình vươn lên và được khán giả công nhận. "Mục đích cuối cùng cho mọi cố gắng của tôi trong chặng đường âm nhạc là gầy dựng sự nghiệp không phải trên danh nghĩa 'con trai Beckham'", Cruz chia sẻ.

Qua trường hợp của các con Beckham, có thể thấy cuộc sống của những đứa trẻ mang danh con nhà sao không hề dễ dàng. Họ không chỉ chịu áp lực danh tiếng của cha mẹ, mà còn phải không ngừng phấn đấu trở thành hình mẫu tốt cho giới trẻ, gây dựng 1 sự nghiệp cá nhân làm sao để có thể khẳng định được vị trí riêng của bản thân trong xã hội và thoát khỏi cái bóng của cha. Cuộc sống mỗi ngày nặng nề, áp lực tựa như đeo chì trên lưng này không phải ai cũng có thể vượt qua.

Cruz Beckham coi "thương hiệu Beckham" như trở ngại hơn là lợi thế

Nguồn: Page Six, TMZ, Daily Mail