5 sự thật bị hiểu lầm về bi kịch gia tộc Beckham: Nước mắt, hình xăm và chuỗi sự kiện bị xuyên tạc

Ồn ào này đã trở thành cuộc đối đầu giữa cặp đôi nổi tiếng nhất Vương quốc Anh và 1 trong những gia đình giàu có nhất nước Mỹ. Brooklyn - Nicola đã không còn nói chuyện với bố mẹ Beckham, với lý do "cậu ấm" này ngày càng thân thiết hơn với bố mẹ vợ là tỷ phú Nelson Peltz.

Sự kiện này diễn ra đúng lúc mọi nỗ lực của gia đình Beckham đang đơm hoa kết trái. David sẽ được phong tước hiệp sĩ vào đúng ngày sinh nhật Vua Charles, đây là danh hiệu anh luôn khao khát. Trong khi đó, Victoria sẽ có tước hiệu "Lady" cùng chương trình Netflix riêng về thương hiệu thời trang của mình.

Tuy nhiên những người trong cuộc hiện đã tiết lộ toàn bộ bất hòa trong gia đình: từ việc Nicola chạy ra khỏi đám cưới cho đến cáo buộc gia đình Beckham cố gắng bắt Brooklyn ký từ bỏ quyền sự dụng họ của mình, với lý do: "Tất cả là vì thương hiệu Beckham".

Giữa những thông tin cho rằng Brooklyn đang bị vợ kiểm soát, 1 nguồn tin thân cận với gia đình Peltz khẳng định "Tội ác duy nhất của Nicola là kết hôn với Brooklyn, cô ấy có tội vì yêu anh ấy, không gì khác". Nicola nói với ông bà Becks rằng điều duy nhất cô ấy cần là tình yêu và sự ủng hộ của 2 người. Đáp lại, nguồn tin thân cận với nhà Beckham phản bác: "Bất kỳ ai biết gia đình Beckham đều biết họ là những bậc cha mẹ yêu thương, tận tụy và tuyệt vời".

Mối bất hòa từ địa điểm đính hôn và chiếc váy cưới

Theo các nguồn tin, thậm chí trước khi Brooklyn - người vốn "rất nhạy cảm" - kết hôn với Nicola, đã có những dấu hiệu cảnh báo rắc rối sắp xảy ra. Cặp đôi đính hôn tại khu điền trang rộng lớn trị giá 100 triệu USD (2605 tỷ đồng) của gia đình Peltz tại Florida, Mỹ vào tháng 7/2020, chỉ 8 tháng sau khi hẹn hò. Tuy nhiên, Victoria Beckham lại muốn cặp đôi này đính hôn tại London, Anh và Nicola sẽ mặc váy do cô thiết kế.

Phe Beckham phản bác điều này, cho biết gia đình Beckham chỉ mời Brooklyn - Nicola đến ăn trưa mừng lễ đính hôn. Nicola cũng đáp lễ bằng cách diện váy từ thương hiệu Victoria Beckham.

Nicola diện váy vàng của Victoria Beckham thiết kế trong ảnh đính hôn

Bà Becks muốn may váy cưới cho Nicola, tuy nhiên cô dâu lại mặc váy Valentino trong ngày cưới. Điều này làm dấy lên tin đồn về mối bất hòa mẹ chồng - nàng dâu. Nicola cố gắng làm dịu mọi chuyện trong cuộc phỏng vấn với Variety: "Vài tháng sau, bà ấy nhận ra rằng xưởng may không thể làm được, vì vậy tôi phải chọn chiếc váy khác". Tuy nhiên đến nay, nguồn tin nhà Peltz tiết lộ Victoria Beckham gọi cho mẹ của cô dâu - Claudia Peltz để thông báo thay vì gọi trực tiếp cho Nicola. Sau đó, Nicola và mẹ cô, cùng nhà tạo mẫu Leslie Fremar đã gấp rút tìm đến Valentino. "Mọi người cứ nhắm vào Nicola, nói rằng cô ấy không mặc váy của Victoria, rằng cô ấy chỉ là 1 cô gái nhà giàu hư hỏng. Gia đình Peltz đã cố gắng hết sức để ổn thỏa mọi chuyện".

Chiếc váy cưới là khởi nguồn của mâu thuẫn

Đỉnh điểm là đám cưới đẫm nước mắt

Như đã đưa tin, mọi chuyện trở nên tệ hơn khi ca sĩ Marc Anthony - người bạn lâu năm của gia đình Beckham - biểu diễn tại tiệc chiêu đãi. Thay vì cô dâu, ca sĩ này đã gọi Victoria là "người phụ nữ đẹp nhất trong phòng", lên sân khấu để khiêu vũ với con trai cô.

Nicola lập tức chạy đi trong nước mắt và phải nhờ đến sự thuyết phục của bạn bè mới quay trở lại đám cưới: "Mặt cô ấy sưng húp lên vì khóc và bạn bè phải nói rằng 'cậu hãy quay lại đi, rất nhiều người đến đây vì cậu mà'. Cuối cùng cô ấy trở lại nhưng buồn bã suốt buổi tối. Victoria đã đánh cắp khoảnh khắc đó của Nicola, đó là sự thật".

Tuy nhiên đến nay, 1 vị khách khác dự đám cưới lại nói rằng Victoria cảm thấy bối rối trước lời cáo buộc cô phá hỏng đám cưới của con trai.

Victoria Beckham bị cho là "giật spotlight" của con dâu trong đám cưới

Vấn đề tranh chấp tên họ và quyền lợi

Sau khi kết hôn, cặp đôi Brooklyn - Nicola chuyển đến Los Angeles, Mỹ để tạo lập sự nghiệp riêng. Brooklyn điều hành doanh nghiệp nước sốt cay nhưng các nguồn tin tiết lộ anh không sử dụng họ "Beckham" đắt giá cho công việc của mình. Được biết trước khi cặp đôi kết hôn, Victoria đã gọi cho Brooklyn và nói: "Bố có một hợp đồng rất lớn, con cần ký hợp đồng này", nhưng Brooklyn đã từ chối.

Người trong ngành cho biết đây là thỏa thuận có liên quan đến việc David Beckham bán cổ phần trong công ty quản lý thương hiệu của mình (DB Ventures) với giá 269 triệu USD (7008 tỷ đồng) vào năm 2022. Hợp đồng này hoàn toàn không có ý nghĩa tiêu cực với Brooklyn, dùng để bảo vệ quyền lợi cho cả gia đình.

Dù Brooklyn không ký thỏa thuận, nhưng điều đó không tạo nên sự khác biệt, vì không ai có thể hạn chế quyền của anh với tên họ "Beckham". Tuy nhiên nguồn tin thân cận cảm thấy buồn vì Brooklyn không nghe các cố vấn của gia đình, mà chỉ nghe theo luật sư của nhà Peltz - những người không hiểu thỏa thuận hoặc cố tình cản trở.

Brooklyn nghe theo luật sư của gia đình Peltz, không ký vào thỏa thuận thương hiệu Beckham

Những năm tháng "bằng mặt mà không bằng lòng" cùng hình xăm định mệnh

Trong vài năm qua, những người trong cuộc của Peltz cho biết Nicola - Brooklyn đã phải vật lộn để duy trì mối quan hệ với Victoria - David. Nguồn tin từ Beckham phản bác rằng gia đình này không làm gì ngoài việc ủng hộ cặp đôi, thậm chí còn hỗ trợ Brooklyn quảng bá nước sốt cay.

Năm ngoái, gia đình Beckham cũng đã trả tiền và tổ chức buổi chiếu phim đầu tay do Nicola đạo diễn mang tên Lola tại London, còn tham dự sự kiện ra mắt phim tại Los Angeles (chỉ trừ David vì bận công việc). Nicola cũng cố gắng mặc đồ của Victoria Beckham đến sự kiện để thể hiện sự ủng hộ.

Gia đình này từng có mối quan hệ rất bằng mặt, nhưng hóa ra không bằng lòng

Một dấu hiệu rắc rối khác xảy ra khi những người hâm mộ tinh mắt nhận thấy Brooklyn dường như đã che đi một trong những hình xăm đầu tiên của mình - 'Mama's Boy' - được khắc ở vị trí ngực trái. Ảnh trên tạp chí Glamour cho thấy hình xăm dường như chủ yếu được che phủ bằng hoa mô phỏng theo bó hoa cưới của Nicola. Tuy nhiên, một người bạn của Brooklyn cho biết anh không che hình xăm.

Đỉnh điểm mâu thuẫn vào sinh nhật Beckham cùng tương lai bất định của mối quan hệ

6 tháng trước sinh nhật của mình, David đã nói với gia đình rằng anh đã tổ chức hàng loạt sự kiện: 1 bữa tiệc ở Miami, 1 chuyến đi câu cá đến Scotland mà anh muốn làm với 3 con trai, 1 bữa tiệc gia đình tại nhà nghỉ dưỡng của Beckham ở Cotswolds, 1 ngày gia đình vào đúng sinh nhật của anh và 1 bữa tối sang trọng dành cho người nổi tiếng tại nhà hàng Core ở London. Nicola và Brooklyn được mời đến mọi nơi. Tuy nhiên Brooklyn cảm thấy không thoải mái khi đụng mặt với bạn gái mới của Romeo - Kim Turball. Kim Turball được cho là đã từng hẹn hò ngắn hạn với Brooklyn Beckham.

Bên cạnh đó, Nicola - Brooklyn đến London và đề nghị tổ chức bữa tối gia đình nhưng bị khước từ. Họ không thể tham dự bữa tối ở nhà hàng Core do phải bay sang New York thử đồ cho Met Gala. Tuy nhiên Page Six xác nhận rằng cặp đôi này không được mời.

"Việc xuyên tạc sự kiện liên tục và cố ý này để chỉ trích gia đình Beckham đang trở nên rất nhàm chán. Không có thông tin nào trong số đó được chứng minh bằng bất kỳ sự thật nào", nguồn tin từ Beckham cho biết, đồng thời nói thêm: "Gia đình Beckham không quan tâm đến những câu chuyện vô nghĩa, họ chỉ quan tâm đến con trai mình".

Brooklyn - Nicola không có mặt trong các bữa tiệc nhà Beckham

Nguồn: Page Six