Loạt "cú nổ" của Vbiz nửa đầu 2025: Thuỳ Tiên đối diện vành móng ngựa, 3 scandal tình ái "twist" hơn phim

Nửa đầu năm 2025, showbiz Việt liên tục đón nhận những cú nổ chấn động khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Từ scandal tình cảm của loạt nghệ sĩ đến những cuộc "vạch mặt" đấu tố công khai trên mạng xã hội, làng giải trí Việt gần như chưa có một ngày yên ả.

Nếu như scandal của Hoa hậu Thùy Tiên bị cho là "ngã ngựa" sau nhiều năm xây dựng hình tượng khiến fan sắc đẹp dậy sóng, thì những câu chuyện đấu tố giữa Jack - Thiên An hay loạt nghệ sĩ bị réo tên vì quảng cáo sai sự thật cũng làm dấy lên tranh cãi trong dư luận. Có thể nói, chỉ mới đi hết nửa năm, Vbiz đã "rúng động" bởi hàng loạt drama khiến công chúng phải thay đổi cách nhìn với không ít tên tuổi tưởng như đã được bảo chứng.

Loạt nghệ sĩ "rớt đài" vì quảng cáo

Nửa đầu năm 2025, từ những tên tuổi lâu năm trong nghề đến các gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội đều lần lượt bị gọi tên trong các báo cáo sai phạm. Tất cả khiến từ khóa "quảng cáo" trở thành cụm từ ám ảnh và được nhắc đến nhiều nhất trong nửa đầu năm nay. Mở màn là vụ việc sữa tăng chiều cao do Vân Hugo và BTV Quang Minh quảng bá. Cả hai đều bị cơ quan chức năng xác định là quảng cáo sai lệch, không đúng công dụng, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 148/QĐ-XPHC ban hành ngày 28/4, ông Trần Quang Minh ( BTV Quang Minh) vi phạm hai hành vi: Quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định tại Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 sử dụng tên của bác sĩ. Nam nghệ sĩ vi phạm điểm a khoản 2 và điểm a khoản Điều 52 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Tổng số tiền phạt BTV Quang Minh phải nộp là 37,5 triệu đồng.

Vi phạm và mức xử phạt của MC Vân Hugo (Nguyễn Thanh Vân) được ban hành trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 149/QĐ-XPHC. Theo đó, MC Vân Hugo vi phạm ở mức độ nặng hơn là quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm. MC Vân Hugo bị phạt 70 triệu đồng theo khoản 5 Điều 34 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Ngoài ra, BTV Quang Minh và MC Vân Hugo phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là xóa quảng cáo và buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm.

BTV Quang Minh và MC Vân Hugo bị xử phạt vì quảng cáo sai sự thật

Ngay sau đó, đến lượt Ngân 98, Đoàn Di Băng cũng bị gọi tên liên quan đến những sản phẩm mà cả hai quảng bá. Cụ thể, vào ngày 5/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, đơn vị này đã nhận được báo cáo từ Sở An toàn thực phẩm TP.HCM liên quan đến việc kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo một số sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo gồm: X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3) và X7 Plus.

Qua xác minh ban đầu, các công ty phân phối như Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zubu và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân 98 đã tạm ngưng hoạt động, không còn hiện diện thực tế tại địa chỉ đăng ký và không thể liên lạc được. Do đó, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chưa thể xác minh rõ các sản phẩm của các đơn vị trên có còn đang lưu hành trên thị trường hay không.

Cơ quan này cũng cảnh báo người dân không nên mua, sử dụng các sản phẩm thực phẩm có tên X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3), X7 plus (sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nano Tesla (Khu công nghiệp Đan Phượng, Hà Nội) trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn tất việc kiểm tra, xác minh các sản phẩm trên.

Ngân 98 là cái tên liên tục bị réo gọi vì các sản phẩm giảm cân mà cô quảng bá

Về vụ việc liên quan Đoàn Di Băng, trong những tháng qua, cơ quan chức năng liên tục phát hiện các vụ việc liên quan đến sữa giả, thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm kém chất lượng. Nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam bị chỉ trích vì quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm. Gần đây nhất, loạt sản phẩm chăm sóc sắc đẹp do nữ ca sĩ, diễn viên Đoàn Di Băng quảng cáo rầm rộ đã bị Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc.

Cụ thể, sản phẩm G-Thera Amino AntiWrinkle Mask bị thu hồi do nhãn gốc ghi thiếu thành phần Butylene Glycol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin so với hồ sơ công bố. Hai sản phẩm Hanayuki Shampoo và VB Soft & Silk bị yêu cầu làm rõ vì sử dụng cụm từ dễ gây nhầm lẫn là thuốc. Lô sản phẩm Hanayuki Conditioner (300g) và Hanayuki Sunscreen Body (100g) cũng bị thu hồi do chứa 2-Phenoxyethanol không có trong công thức công bố, đồng thời sản phẩm chống nắng có chỉ số SPF 2,4, thấp hơn nhiều so với SPF 50 ghi trên nhãn.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group và Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai bị tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm do 3/8 mẫu sản phẩm vi phạm chất lượng, bao gồm chứa thành phần không công bố và không đạt tiêu chuẩn vi sinh. Đặc biệt, sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body liên quan đến công ty của chồng Đoàn Di Băng đã bị khởi tố vụ án. Sở Y tế Đồng Nai đã chuyển hồ sơ sang PC03 Đồng Nai để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Các sản phẩm do Đoàn Di Băng từng quảng bá liên tục bị thu hồi và tiêu huỷ vì không đúng chất lượng công bố

Thuỳ Tiên "ngã ngựa"

Tháng 12/2024, Thùy Tiên chính thức công bố hợp tác cùng Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục để giới thiệu thương hiệu kẹo rau củ Kera. Trên trang cá nhân hơn 2 triệu lượt theo dõi, nàng hậu từng gọi đây là "đứa con tinh thần" và liên tục xuất hiện trong các bài đăng quảng bá, livestream bán hàng cho sản phẩm. Trong phần giới thiệu, Thùy Tiên nhấn mạnh đây là sản phẩm tiện lợi, bổ dưỡng, đạt nhiều chứng nhận chất lượng và phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Sau khi một người tiêu dùng phản ánh thành phần sản phẩm không đúng như lời quảng cáo, làn sóng ý kiến trái chiều nổ ra. Trước sức ép dư luận yêu cầu người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm về nội dung mình đăng tải, Thùy Tiên sau đó đã xóa toàn bộ bài viết liên quan đến sản phẩm khỏi các nền tảng mạng xã hội. Đến ngày 4/4/2025, Thùy Tiên bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng vì hành vi không thông báo rõ với người tiêu dùng về việc được tài trợ khi cung cấp thông tin sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội - vi phạm quy định về thương mại điện tử.

Cho đến ngày 19/5, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên về hành vi "Lừa dối khách hàng", liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm liên quan đến Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty Chị Em Rọt. Cơ quan điều tra xác định Thuỳ Tiên là cổ đông góp 30% vốn trong sản phẩm này và được hưởng gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng. Dù biết rõ hàm lượng chất xơ trong sản phẩm rất thấp, không đúng công dụng như quảng cáo, cô vẫn cùng cộng sự đưa ra thông tin sai lệch để đánh lừa người tiêu dùng. Sau khi bị dư luận tranh cãi, Thuỳ Tiên đề xuất ký hợp đồng "hợp thức hoá" quảng cáo để tránh bị xem là cổ đông.

Chỉ trong chưa đầy 6 tháng, Thùy Tiên – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, từ một biểu tượng sắc đẹp được lòng công chúng với hình ảnh truyền cảm hứng mạnh mẽ, đã trở thành nhân vật trung tâm trong một trong những scandal chấn động nhất nửa đầu năm 2025. Từng được xem là biểu tượng của thế hệ nghệ sĩ trẻ tích cực và thông minh, Thùy Tiên giờ đây đối mặt với sự chỉ trích nặng nề và cả vòng điều tra pháp lý vì liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Drama tình ái như phim truyện của ViruSs và hội người cũ

Ồn ào tình ái của ViruSs, Ngọc Kem và dàn người cũ chẳng khác nào một drama dài tập phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội, nơi ai cũng có thể nhập vai, ai cũng có thể lên tiếng và bất kỳ khoảnh khắc nào cũng có thể viral. Bắt đầu vào tối 20/3, mạng xã hội xôn xao bởi buổi livestream kéo dài hàng giờ của Ngọc Kem - bạn gái cũ của ViruSs. Không úp mở, không giấu giếm, nữ TikToker liên tục đưa ra loạt cáo buộc nghiêm trọng rằng người yêu cũ không chỉ có hành vi lừa dối tình cảm mà còn qua lại với nhiều cô gái trong lúc vẫn đang yêu cô.

Không chỉ là nghi vấn ngoại tình đơn thuần, Ngọc Kem còn kể về việc từng phát hiện nhiều đồ đạc nhạy cảm được cho là của những cô gái khác trong chính căn nhà của người yêu cũ – chi tiết khiến dư luận bùng nổ phẫn nộ và tò mò. Lời tố ấy không chỉ khiến khán giả choáng váng, mà còn mở đầu cho chuỗi drama tưởng chừng không có điểm dừng. Ngay sau đó, ViruSs lập tức lên sóng phản bác. Anh phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng bản thân chưa từng làm điều gì vượt quá giới hạn trong khi đang yêu người cũ. Các buổi livestream của nam streamer liên tục được thực hiện để đính chính, nhưng không thể dập được làn sóng chỉ trích đang lan rộng.

Ngọc Kem và ViruSs đấu tố sau chia tay

Sau khi Ngọc Kem lên tiếng, Pháo gây chú ý khi đăng tải dòng tâm sự trên story trang cá nhân: "Ngày hôm đấy tôi khóc như mưa nhưng vẫn cứ nghĩ và tự trách bản thân mình liệu có hiểu sai cho anh không. Cảm ơn vì đã giúp em nhận ra và cảm ơn những cô gái ngoài kia vì đã dám đứng lên để đi tiếp". Tuy nhiên không lâu sau đó, Pháo tung bản rap diss Sự Nghiệp Chướng với lời bài hát được cho là nói về chuyện tình ái với ViruSs.

Tối 28/3, ViruSs và Pháo livestream chung và từ đó tạo nên màn "combat" chất vấn chuyện ngoại tình gây sốc mạng xã hội. Trong livestream, cả hai đối chất trực tiếp, ViruSs và Pháo chia sẻ có thời gian qua lại nhưng không công khai. Theo ViruSs, anh hẹn hò với Pháo nhưng không khẳng định yêu. Và sau thời gian bên nhau, nam streamer cảm thấy mình và Pháo không hợp, dẫn đến chia tay rồi mới tìm đến Ngọc Kem. ViruSs khẳng định không ngoại tình, thời gian rõ ràng giữa 2 mối quan hệ.

Tuy nhiên, Pháo liên tục "check var" ViruSs khi khẳng định trong thời gian qua lại với mình, nam streamer đã hẹn hò với Ngọc Kem. Pháo chất vấn thẳng ViruSs có xem khoảng thời gian cả hai bên cạnh là yêu đương không thì ViruSs phản pháo đó chỉ là hẹn hò, và không hợp thì dừng lại, chưa gọi là yêu. Trước chia sẻ của ViruSs, Pháo vừa bức xúc vừa bật khóc. Sau khi Pháo thoát khỏi livestream, ViruSs cũng không đưa ra được lời phản pháo nào thuyết phục.

Những diễn biến rối rắm và không ngừng leo thang của loạt drama tình ái liên quan đến ViruSs không chỉ khiến mạng xã hội dậy sóng mà còn tạo nên làn sóng tranh cãi gay gắt xoay quanh câu chuyện đạo đức của nghệ sĩ trong thời đại công chúng luôn "bật camera" để soi từng hành vi, phát ngôn. Chuỗi ồn ào này lại khiến khán giả cảm thấy hoang mang, mệt mỏi vì những câu chuyện hậu trường đầy tổn thương, phơi bày những mặt trái của các mối quan hệ trong showbiz.

Liên hoàn chi tiết gây sốc trong drama tình ái của ViruSs và hội người cũ khiến dư luận chán chường

"Đỉnh lưu" Wren Evans bị bạn gái cũ tố ngoại tình

Cách đây gần 1 tháng, cư dân mạng phải bật chế độ "hóng" không ngơi nghỉ trong vụ ồn ào liên quan đến các nhân vật Wren Evans - Lim Feng - Minga. Nguồn cơn xuất phát từ việc Lim Feng thừa nhận đã phát hiện mối tình gần 4 năm "cắm sừng", sau đó cô đăng loạt ảnh tình tứ bên Wren Evans. Dù chưa một lần xác nhận trực tiếp chuyện hò, nhưng trong 4 năm qua, đa phần "fan cứng" và những bạn bè xung quanh đều rõ mối quan hệ giữa Wren Evans và Lim Feng.

Mở đầu bài viết, Wren giải thích lý do giữ im lặng suốt thời gian qua là vì muốn chọn cách "nhẹ nhàng nhất để khép lại câu chuyện cũ", tuy nhiên, khi chứng kiến cảm xúc của những người liên quan bị ảnh hưởng, anh cho rằng cần phải lên tiếng. Nam ca sĩ khẳng định rõ: "Không có người thứ ba, không có sự phản bội. Wren chỉ quyết định dừng lại khi đã hết lòng và hết sức mình cho mối quan hệ này". Theo đó, Wren và bạn gái cũ đã chia tay vào ngày 12/4 và cả hai đã đồng thuận cho quyết định này. Wren khẳng định không có người thứ ba, không có sự phản bội và lý do dừng lại với bạn gái cũ là "đã đi hết lòng và hết sức mình cho mối quan hệ này".

Về phía Minga, cô cũng đã có tâm thư chia sẻ về những ồn ào vừa qua. Trong bài viết, Minga không nhắc đích danh mà chỉ viết tắt tên của người trong cuộc là W và chị L. Minga cho biết cô và W là bạn trong cùng một nhóm, từng đi ăn riêng vào ngày 12/4 theo lời mời của W. Lúc đó, cô không hề biết W vẫn còn đang trong quá trình "gương vỡ lại lành" với L. Theo Minga, W chủ động tiếp cận mình và nói rằng đã chia tay chị L, nên nữ dancer mới bắt đầu mở lòng, trò chuyện và gặp gỡ thêm. Cho đến khi bài đăng bóc phốt xuất hiện, cô mới vỡ lẽ nhiều chuyện.

Drama tình ái của Wren Evans khiến dư luận dậy sóng

Đến trưa ngày 16/5, Lim Feng bất ngờ tiết lộ những diễn xảy ra mấy ngày qua không phải là điều khiến cô đau đớn bằng một câu chuyện đã xảy ra cách đây 2 năm. Bạn gái cũ của Wren Evans không kể cụ thể, cô chỉ úp mở: "2 năm về trước Lim trải qua một cái chuyện , mà mặc dù Lim là nạn nhân, nhưng Lim không dám lên tiếng. Lim quá non nớt, sợ hãi và bất lực, Lim không hiểu phải giúp bản thân bằng cách nào? Lim rơi vào khủng hoảng tâm lý suốt nửa năm về sau.

Nhưng sự trưởng thành giúp Lim hiểu rằng, chỉ có chính mình mới có thể tự cứu lấy mình. Con người có nỗi sợ với những gì họ không hiểu. Mình chỉ cần học để hiểu nó là được. Và lần này Lim đã dũng cảm hơn và hiểu cuộc đời hơn rồi. Lim hy vọng các bạn sẽ tỉnh táo nếu rơi vào một mối quan hệ có dấu hiệu như Lim. Hoặc các bạn nữ đang yêu người nổi tiếng, hãy tự học cách tìm kiếm lý do để bản thân thấy an toàn trong mối quan hệ, để được ở bên nhau thật lâu".

Trước đó, Wren Evans từng là gương mặt nổi bật của thế hệ nghệ sĩ Gen Z với loạt ca khúc có màu sắc riêng, khả năng sáng tác bằng tiếng Việt và tiếng Anh, cùng phong cách trình diễn hiện đại. Anh từng được xem là một trong những nghệ sĩ trẻ hội tụ đủ yếu tố để vươn xa trong làng nhạc. Thế nhưng sau chuỗi drama bị tố ngoại tình, lời xin lỗi chưa làm hài lòng dư luận và những bằng chứng dồn dập từ phía bạn gái cũ, sự nghiệp của Wren đang đứng trước nguy cơ bị phủ bóng bởi chính câu chuyện đời tư.

Sự nghiệp của Wren Evans bị ảnh hưởng trầm trọng bởi ồn ào đời tư

Jack - Thiên An và đấu tố 4 năm không biết mệt

Những ngày vừa qua, Jack và Thiên An trở thành cái tên được cư dân mạng nhắc tới nhiều nhất trên mạng xã hội. Sau 4 năm, ồn ào liên quan tới cặp đôi này lại một lần nữa gây chấn động trở lại. Vào tối 26/5, trên Fanpage chính thức J97 Entertainment đã phát thông cáo báo chí bác bỏ thông tin đời tự sai sự thật và truyền thông không chính xác về nghệ sĩ Jack - J97. Kèm theo đó, Jack tuyên bố đã uỷ quyền công ty luật sư gửi đơn tố cáo hành vi đăng tải bài viết lên Facebook cá nhân của Thiên An vào ngày 19 và 20/1/2025. Jack lần đầu lên tiếng về mối quan hệ và trách nhiệm con chung giữa nam ca sĩ và Thiên An. Phía Jack cho rằng Thiên An chấm dứt liên lạc, ngăn cản Jack thăm nom, gặp gỡ con chung từ khi bé chào đời.

Đến tối 28/5, công ty luật đại diện pháp lý toàn diện cho bà Trần Nguyễn Thiên An phát thông cáo đính chính việc xoá bài đăng cá nhân là tự nguyện, không do một quyết định hay phán quyết nào. Trong thông cáo phía Thiên An cho biết chưa nhận được bất cứ văn bản nào từ Toà án liên quan đến thụ lý vụ việc, khi có yêu cầu thì Thiên An sẽ hợp tác cũng như đệ trình đầy đủ các chứng cứ để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình và con gái.

Tối 29/5, trên fanpage chính thức của J97 Entertainment – công ty đại diện của ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) đã đăng tải thông báo số 2 liên quan đến vụ việc giữa nam ca sĩ và diễn viên Thiên An. Theo nội dung được công bố, Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã chính thức tiếp nhận và thụ lý đơn kiện của Jack vào ngày 20/5/2025.

Lùm xùm tình ái của Jack và Thiên An nóng trở lại sau 4 năm

Trưa 5/6, Thiên An khiến cõi mạng xôn xao khi lần đầu lên tiếng về lùm xùm kiện tụng với Jack. Nữ diễn viên mở đầu tâm thư với câu: "Viết cho Jack, cho Sol và cho em". Thiên An cho biết đã có lúc rất khao khát muốn nghe lời xin lỗi từ Jack, tuy nhiên hiện tại lại không còn suy nghĩ đó nữa. Nữ diễn viên thừa nhận cũng đã có lúc làm sai và gửi lời xin lỗi Jack vì đã có những lúc mất kiểm soát. Sau cùng, cô muốn dừng lại mọi chuyện vì muốn thoát khỏi tiêu cực và mong bé Sol sẽ bình yên.

Đến chiều cùng ngày, phía Jack chính thức có phản hồi trên Fanpage J97 Entertainment. Theo thông báo số 3, đại diện của nam ca sĩ khẳng định: "Chúng tôi không có thêm phản hồi nào ngoài việc tiếp tục chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Trong suốt 5 năm qua, sự thật chỉ có một: chúng tôi chưa từng chối bỏ trách nhiệm với bất kỳ ai.

Về thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến hai tấm bài vị được cho là có huyết thống với ca sĩ Jack - J97, chúng tôi khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi hy vọng sẽ không có thêm bất kỳ sự cố đáng tiếc nào xảy ra trong giai đoạn nhạy cảm này, nhất là khi trước đây bà Cẩm Loan - mẹ của Jack - đã từng phải chịu những ám chỉ nặng nề tương tự".

Hiện các diễn biến tình ái của Jack và Thiên An khiến công chúng xôn xao

Lùm xùm Bảo Uyên tố Mỹ Tâm

Khi lùm xùm tình ái vẫn gây xôn xao thì câu chuyện đấu tố của học trò với thầy cũ nổi lên. Tối muộn ngày 2/6, ca sĩ Bảo Uyên - học trò cũ của Mỹ Tâm tại chương trình The Voice 2015 bất ngờ đăng đàn thừa nhận từng bị chèn ép, không có cơ hội làm nghề vì... không biết nịnh. Trong clip gần 5 phút đăng tải trên trang cá nhân chính chủ gần 200 nghìn người theo dõi, Bảo Uyên cho rằng lý do cô không được vào Chung kết, không có cơ hội trở thành Quán quân vào 10 năm trước là vì mất lòng, hiểu lầm với "cô". Không chỉ thế, cô còn nghe nói mình bị một đối thủ trong đội nói xấu mình với "cô". Bảo Uyên cho rằng chính những việc diễn ra 10 năm trước đã khiến cô bị chặn đường sống, không có cơ hội làm nghề.

Cụ thể, trong video đăng tải trên trang cá nhân, Bảo Uyên nói: "Những thứ cần chuẩn bị nếu bạn muốn làm ca sĩ: 1 là mối quan hệ, 2 là tiền, 3 là bạn quá tài năng. Mình sẽ lấy chính trải nghiệm thật của mình để cho các bạn dễ tưởng tượng. Mình từng xin tham gia vài chương trình nhưng không bên nào đồng ý, mình xin hát phòng trà với mức cát xê mấy trăm nghìn thôi nhưng cũng không ai đồng ý. Sau 10 năm, mình dù đã có hit nhưng không đi show, cũng không tham gia bất kì chương trình nào được".

Bảo Uyên tung clip dậy sóng chuyện bị chèn ép, "triệt đường sống" làm nghề

Về câu chuyện hậu trường ở The Voice 2015, Bảo Uyên không nhắc cụ thể tên bất kỳ nhân vật nào. Thế nhưng gọi bằng cách xưng "cô", nhiều người đã liên tục gọi tên Huấn luyện viên Mỹ Tâm. Bảo Uyên chia sẻ: "Mình có một câu chuyện là ở The Voice 2015, mình đã từng bị chèn ép. Mình không có nịnh giỏi nhưng những người khác thì: 'Chị ơi, em yêu chị, em thích chị từ lâu lắm rồi'. Còn mình thì mình chỉ đơ cái mặt ra thôi, đâu biết nói gì đâu nên cô hiểu lầm là mình không thích cô. Cho đến một ngày, mình cũng được nghe kể thôi, người đó là một anh chị trong ban tổ chức, 4 năm sau họ mới kể cho mình. Đó là ngày mình bận không đi tập thì trong team có người nói với cô là: 'Cô ơi, nó nói với con là nó không thích cô' thế là hiểu lầm lại càng to thêm hơn nữa, mình không có cơ hội giải thích.

Mình dừng lại ở bán kết, có rất nhiều anh chị vì thương mình nên đã nói với mình tại sao mình không được vào Chung kết, mình không được quán quân vì không được lòng cô. Thứ 2, vì mình là 'bản sao' nên có thể soái ngôi cô bất cứ lúc nào, có thể là bản sao của người khác nhưng đừng là của cô. Mọi người nói là, đêm Chung kết, nếu giọng hát của mình cao chót vót mà hát với cô, cô không cao bằng thì sẽ bị so sánh giữa mình với cô".

Mỹ Tâm bị réo tên sau đoạn clip gây sốc của Bảo Uyên

Trước những lời tố nghiêm trọng, công chúng lập tức hướng sự chú ý về phía ca sĩ Mỹ Tâm – người vốn nổi tiếng kín tiếng và điềm tĩnh giữa thị phi. Tối 4/6, Mỹ Tâm bất ngờ có động thái đầu tiên. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chỉ đăng tải một thông báo liên quan đến công việc, hoàn toàn không đề cập đến Bảo Uyên hay lùm xùm đang diễn ra. Trước đó, phía Mỹ Tâm cũng từ chối trả lời khi được liên hệ để hỏi về vụ việc.

Dù không phản hồi trực tiếp, sự im lặng này vẫn khiến cộng đồng mạng chia hai luồng ý kiến: người cho rằng Mỹ Tâm "không thèm chấp", người lại kỳ vọng cô sẽ lên tiếng làm rõ mọi chuyện, đặc biệt khi tên tuổi của mình đang bị lôi vào một câu chuyện đầy nhạy cảm.

Trong khi đó, nhiều học trò của Mỹ Tâm ở các chương trình âm nhạc như Hoàng Quyên, Bảo Trâm, Đào Ngọc Sang, Vân Anh đồng loạt lên tiếng, bày tỏ sự ủng hộ và trân trọng khoảng thời gian làm việc cùng người thầy Mỹ Tâm. Trong đó, Bảo Trâm còn thẳng thắn cho rằng Bảo Uyên có thái độ kém, sân si với người khác và khuyên đàn em nghỉ ngơi để tránh suy nghĩ độc hại.