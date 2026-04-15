Mỹ nhân Việt ly hôn vì chồng cầu thủ đào hoa, quyết ra đi tay trắng

Diễn viên Thảo Trang từng có hôn nhân với cầu thủ Phan Thanh Bình

Huỳnh Thảo Trang sinh năm 1987 tại Đồng Tháp, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua loạt phim như: Má tôi là đại gia , Hợp đồng yêu đương , Nghiệp sinh tử , Mật ngọt tựa khói sương , Tiếng sét trong mưa , Hoa trong bão , Vali tình yêu … Bên cạnh diễn xuất, cô còn từng góp mặt trong nhiều chương trình thực tế như Vietnam's Next Top Model , Bước nhảy hoàn vũ , cho thấy sự đa năng trong hoạt động nghệ thuật.

Không chỉ sự nghiệp, đời tư của nữ diễn viên cũng từng nhận được nhiều sự quan tâm khi cô có mối tình kéo dài hơn một thập kỷ với cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình. Cả hai kết hôn và có chung một con gái, nhưng sau 9 năm chung sống đã quyết định "đường ai nấy đi". Thảo Trang từng chia sẻ cô ra đi gần như với hai bàn tay trắng, chấp nhận để con ở lại với bố nuôi dưỡng, kèm lời hẹn khi ổn định kinh tế sẽ đón con về.

Nói về nguyên nhân đổ vỡ, Thảo Trang từng chia sẻ: "Chúng tôi chia tay cũng một phần do tôi ghen quá, yêu lấy yêu để, tạo áp lực cho anh Bình. Anh Bình thì rất thương vợ thương con, nhưng cầu thủ ai cũng đào hoa và tôi không chịu được chuyện nhiều người bên ngoài cứ dồn dập tấn công chồng mình. Sau khi chia tay, tôi và anh Bình nói chuyện với nhau rất thoải mái, hơn cả lúc trước. Nhiều khi anh Bình thấy tôi gầy quá còn gọi điện hỏi thăm, khuyên nhủ. Tuy nhiên, tôi nghĩ tôi và anh Bình không thể quay lại với nhau".

Thảo Trang từng có mối tình với cầu thủ Phan Thanh Bình. Nam cầu thủ này nổi tiếng cùng thời với Công Vinh, Phan Văn Quyến

Nữ diễn viên từng chia sẻ ngày ra tòa giải quyết thủ tục, cả hai vẫn vui vẻ: "Tôi nghĩ, tôi và anh Bình bất đồng trong hôn nhân vì chúng tôi kết hôn quá sớm. Lúc đó, tôi mới 21 còn anh Bình 23. Thời điểm đó, chúng tôi còn quá trẻ để hiểu được mọi chuyện, mới dẫn đến xích mích rồi chia tay. Khi chia tay, tôi và anh Bình đều vui. Ra tòa chúng tôi vẫn cười nói bình thường, khiến mấy anh chị trên tòa lấy làm lạ. Chúng tôi đã nhận ra mọi thứ, nên thấy mọi thứ dễ dàng và bình thường. Chỉ đơn giản là chúng tôi sống xa nhau thôi. Quan trọng là chúng tôi vẫn chăm con đàng hoàng là được rồi".

Cuộc sống hiện tại của diễn viên Thảo Trang

Sau đổ vỡ, Thảo Trang dần mở lòng khi gặp diễn viên Trương Quang Pháp trong một dự án phim. Dù kém cô 9 tuổi, nam diễn viên lại chinh phục được Thảo Trang bằng sự chững chạc, chân thành và kiên trì. Tháng 10/2020, cả hai chính thức về chung một nhà và sau đó chào đón con trai đầu lòng. Cô từng tâm sự: "Tôi từng nghĩ sẽ không kết hôn lần nữa. Nhưng gặp Pháp, tôi thấy mình được thấu hiểu, được yêu thương một cách bình yên".

Hiện tại, Thảo Trang có cuộc sống gia đình êm ấm bên chồng trẻ. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy ấm áp. Cô gọi chồng bằng những cách xưng hô dễ thương như “ông xã”, “bạn đồng hành”, thậm chí là “em bé”, cho thấy sự gắn bó và thoải mái trong mối quan hệ. Đáng chú ý, chồng cô cũng giữ mối quan hệ tốt với con riêng của vợ. Bé hiện sống cùng bố và gia đình bên nội, thỉnh thoảng qua thăm mẹ và em trai.

Không chỉ được chồng yêu chiều, Thảo Trang còn có mối quan hệ gần gũi với mẹ chồng. Cô từng chia sẻ mình được xem như con ruột, luôn nhận được sự quan tâm và động viên trong cuộc sống hôn nhân. “Mẹ quý tôi vì tính hiền lành, chịu thương chịu khó. Mẹ dặn hai đứa phải thương yêu, cùng nhau làm ăn, vun vén tổ ấm”, nữ diễn viên cho biết.

Về phía Phan Thanh Bình, sau ly hôn, anh lựa chọn cuộc sống kín tiếng. Năm 2016, cựu cầu thủ giải nghệ sau giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp, đồng thời lấn sân sang lĩnh vực giải trí khi tham gia Sinh ra để tỏa sáng và giành giải Nhì. Anh cũng xuất hiện với vai trò khách mời, bình luận viên ở nhiều chương trình thể thao, và từng ngồi ghế giám khảo tại vòng thi Mister Sport của Mister Việt Nam 2019 . Hiện tại, Phan Thanh Bình tập trung chăm lo cuộc sống cho con gái và hạn chế chia sẻ về đời tư.

