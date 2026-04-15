1 sao nam bị lộ 700 tin nhắn thác loạn rúng động showbiz, vợ mỹ nhân vội đưa con chạy sang Mỹ "lánh bão"

Đầu năm 2020, showbiz Hàn Quốc rúng động với vụ việc Jang Dong Gun và bạn thân Joo Jin Mo bị phát tán tin nhắn "săn gái", trao đổi mua dâm và mở tiệc thác loạn. Scandal khiến danh tiếng xây dựng gần 3 thập kỷ của Jang Dong Gun sụp đổ trong chớp mắt, đồng thời đẩy cuộc hôn nhân của anh với nữ diễn viên Go So Young vào cảnh suýt không thể cứu vãn.

700 tin nhắn bình phẩm khiếm nhã về phụ nữ của Jang Dong Gun và bạn thân tài tử

Nguồn cơn của vụ bê bối này xuất phát từ 1 cuộc tấn công đánh cắp dữ liệu điện thoại quy mô lớn nhắm vào hàng loạt sao Hàn vào đầu năm 2020. Các nạn nhân bị hacker đòi tiền chuộc từ 50 triệu won (925 triệu đồng) đến 1 tỷ won (18,5 tỷ đồng). Nếu không thỏa hiệp, các ngôi sao bị đe dọa phát tán ảnh nhạy cảm hoặc tin nhắn riêng tư phơi bày bí mật đời tư.

Nam diễn viên Joo Jin Mo (Hoàng Hậu Ki) cũng là 1 trong những nạn nhân. Tuy nhiên, anh không chấp nhận thỏa hiệp giao tiền cho bọn tin tặc, thậm chí còn đăng đàn thách thức khi thông báo rằng điện thoại của anh cũng như nhiều sao hạng A khác đã bị hacker xâm nhập. Hành động này của Joo Jin Mo chọc tức bọn tin tặc, khiến chúng quyết định sẽ cho nổ tung một quả bom bê bối hạng nặng liên quan đến nam diễn viên.

Do không vòi được tiền ở chỗ Joo Jin Mo, nhóm hacker đã tung hê tổng cộng 700 tin nhắn mua dâm, lên kế hoạch mở tiệc thác loạn của tài tử này và Jang Dong Gun. Trong 12 ảnh chụp màn hình tin nhắn lan truyền trên MXH, Jang Dong Gun cùng Joo Jin Mo nhiều lần bàn bạc tìm những sao nữ trẻ đẹp, nóng bỏng để thực hiện giao dịch tình ái. Joo Jin Mo tổng cộng đã giới thiệu 8 cô gái là người mẫu, hoa hậu, MC ở showbiz Nhật Bản và Hàn Quốc thông qua hình ảnh để bạn thân Jang Dong Gun lựa chọn. Người trẻ nhất được Joo Jin Mo mồi chài mua dâm là nữ người mẫu môtô, DJ nổi tiếng Siena - năm đó cô mới 21 tuổi.

Điều sốc nhất trong 700 tin nhắn đó, chính là chuyện Jang Dong Gun chủ động đề nghị Joo Jin Mo tổ chức một bữa tiệc với các cô gái đã kết hôn ở độ tuổi 30, vóc dáng gợi cảm, cao gầy. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ vì Joo Jin Mo không tìm được đối tượng như yêu cầu của bạn thân. Dẫu vậy, Jang Dong Gun lại cho hay anh vẫn sẽ ra ngoài tìm kiếm "niềm vui" trong ngày nghỉ khi làm việc ở Busan (Hàn Quốc).

Theo truyền thông Hàn, toàn bộ nội dung tin nhắn bị phát tán là vào năm 2013. Thời điểm này, Joo Jin Moo vẫn độc thân, nhưng Jang Dong Gun đã kết hôn. Đáng phẫn nộ là thời điểm Jang Dong Gun ngoại tình ở bên ngoài thì vợ anh - Go So Young - đang mang thai con thứ 2.

Ngoài tìm những sao nữ xinh đẹp để thực hiện giao dịch mua dâm và mở tiệc thác loạn, Jang Dong Gun và Joo Jin Mo còn có nhiều lời bình phẩm khiếm nhã về phụ nữ khiến dư luận "nóng mặt". Bọn tin tặc sau đó còn tiết lộ thêm những hình ảnh "show hàng" nhạy cảm, trong đó nghi vấn có ảnh giường chiếu giữa Joo Jin Mo và các mỹ nhân hành nghề mại dâm trong showbiz.

Jang Dong Gun: "Vết nhơ trong lòng tự trọng của minh tinh Go So Young"

Theo tờ Nate, người thực sự bị bọn hacker đánh cắp tin nhắn và tống tiền là Joo Jin Mo. Jang Dong Gun là nạn nhân liên đới vì xuất hiện trong dữ liệu tin nhắn nhạy cảm. Tuy nhiên, nam diễn viên lại là người hứng chịu nhiều chỉ trích và bị tổn hại nặng nề nhất trong số các ngôi sao có liên quan.

Loạt tin nhắn nhạy cảm nói trên đã lột trần bản tính trăng hoa, trụy lạc của tài tử Anh Em Nhà Bác Sĩ. Trên các trang mạng xã hội ở xứ Hàn, netizen không ngừng chỉ trích, kêu gọi tẩy chay Jang Dong Gun vì đời tư hỗn loạn, thiếu đứng đắn, phản bội vợ con. Chỉ sau 1 đêm, anh từ biểu tượng quý ông hoàn mỹ trở thành tội đồ trong mắt công chúng.

Vụ bê bối leak tin nhắn nói trên không chỉ khiến danh tiếng của Jang Dong Gun sụp đổ hoàn toàn mà có giáng 1 đòn nặng nề vào cuộc hôn nhân của anh. Jang Dong Gun kết hôn với Go So Young vào năm 2010. Họ quen nhau sau khi đóng cặp trong phim Gió Thổi Khúc Tình Yêu (2007). Sở hữu sự nghiệp thành công, nhan sắc xinh đẹp vóc dàng quyến rũ, Go So Young được đánh giá là người phụ nữ lý tưởng của cánh mày râu xứ kim chi.

Vậy mà sau khi cưới Jang Dong Gun, Go So Young đã chấp nhận rời xa màn ảnh, từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao để trở thành hậu phương cho chồng tài tử. Thế nhưng, tình yêu và sự hy sinh vô điều kiện của Go So Young không đủ để trói chân Jang Dong Gun - người đã ra ngoài ngoại tình trong lúc cô mang thai.

Sau khi scandal "săn gái" của chồng bại lộ, Go So Young lặng lẽ khóa chế độ bình luận trên trang cá nhân. 3 ngày sau vụ việc, gia đình họ được trông thấy du lịch ở Hawaii (Mỹ). Theo các nguồn tin, Go So Young và Jang Dong Gun đã cãi nhau to, "chiến tranh lạnh" khi loạt tin nhắn khiếm nhã bị phát tán. Dù vậy, họ vẫn ra nước ngoài du lịch với nhau do đã hứa đưa các con đi chơi và Go So Young cũng muốn rời khỏi Hàn Quốc để tránh "bão dư luận''. "Team qua đường" cho biết Go So Young xem ông xã như không khí, lạnh nhạt và không nói chuyện với Jang Dong Gun trong suốt chuyến đi.

Nguồn tin thân cận tiết lộ Go So Young đã sốc nặng, xấu hổ, đau khổ và tổn thương nặng nề khi biết chồng "cắm sừng" mình. Cô thậm chí bỏ mặt, để 1 mình Jang Dong Gun trở về nước đối mặt và "dọn dẹp" vụ scandal. Giai đoạn ấy, tài tử 7X áp lực đến mức phải dùng thuốc vì mất ngủ. Phải mất gần 1 năm, Go So Young mới quyết định tha thứ, cho Jang Dong Gun cơ hội chuộc lỗi với gia đình vì muốn các con có gia đình trọn vẹn, không phải trải qua cảnh cha mẹ bất hòa chia ly.

Đến hiện tại đã 6 năm trôi qua, công chúng vẫn chưa thể quên và dừng việc chỉ trích Jang Dong Gun. Dư luận Hàn cho rằng nam diễn viên nên cảm thấy xấu hổ vì hành vi phản bội vợ của mình, đồng thời cũng cảm thấy bản thân may mắn vì cưới được 1 người phụ nữ mạnh mẽ, giàu lòng vị tha như Goo So Young. Với công chúng Hàn Quốc, Jang Dong Gun chính là "vết nhơ trong lòng tự trọng của Go So Young".

Nguồn: Nate, KoreaBoo