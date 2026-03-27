Mỹ nhân Việt 42 tuổi có style du lịch đẹp tới từng set đồ, quan trọng là vô cùng trẻ trung

Yến Trang là nữ ca sĩ không hề xa lạ đối với khán giả, đặc biệt với những ai thuộc thế hệ 8x và 9x. Cựu thành viên nhóm Mây Trắng hiện tại không còn hoạt động showbiz sôi nổi, nhưng vẫn nhận được sự quan tâm nhờ những chia sẻ thú vị về du lịch, ẩm thực và phong cách sống thông qua tài khoản Instagram cá nhân và kênh YouTube.

Ngoài ra, Yến Trang còn giữ vững phong độ nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào ở tuổi 42, còn thời trang của cô thì đầy màu sắc tươi trẻ. Trong chuyến du lịch sắp tới, quý cô ở mọi độ tuổi nếu muốn có thêm ý tưởng diện đồ, đừng bỏ qua 10 công thức mặc đẹp sau đây của Yến Trang.

Yến Trang có cách mặc quần jeans rất sáng tạo. Cô kết hợp quần denim sẫm màu, ống suông với chiếc áo dáng dài, tông màu trắng. Cách mix đồ này tạo nên tổng thể trang phục đầy bay bổng, nữ tính và có chút phóng khoáng, rất phù hợp với những chuyến du lịch hè. Chiếc mũ cói rộng vành ăn nhập hoàn hảo với tổng thể trang phục.

Sự kết hợp giữa áo thun màu xám và chân váy suông mang đến cho Yến Trang nét năng động, hiện đại. Dẫu vậy, bộ cánh vẫn có nét nữ tính, ngọt ngào nhờ chiếc chân váy dáng dài. Yến Trang thể hiện khả năng kết hợp màu sắc vô cùng khéo léo bằng cách tô điểm cho outfit màu xám những phụ kiện mang tông màu xanh pastel như áo quàng vai, giày sneaker.

Váy maxi luôn là item đặc trưng của những chuyến du lịch. Đặc biệt, khi chọn tông màu đen, mẫu váy maxi còn mang đến cho Yến Trang vẻ ngoài rất "cool" và thời thượng. Cô mang đến nét tươi tắn cho mẫu váy bằng những phụ kiện như khăn trùm đầu, túi tote họa tiết.

Sơ mi cộc tay cũng là món đồ rất lý tưởng để mặc trong chuyến du lịch vì độ trẻ trung, hiện đại. Phiên bản áo sơ mi cộc tay hồng pastel mang đến cho Yến Trang nét ngọt ngào. Trong khi đó, quần denim ống suông mang đến nét cá tính, phóng khoáng. Đôi sneaker màu hồng pastel ăn nhập hoàn hảo với bộ cánh.

Bên cạnh chân váy dài, chân váy ngắn cũng rất phù hợp với những chuyến du lịch. Yến Trang kết hợp chân váy ngắn họa tiết với áo crop top trắng, từ đó tạo nên tổng thể trang phục tươi xinh, ngọt ngào. Đôi dép xỏ ngón và túi tote đều là những mảnh ghép phù hợp với set đồ.

Combo áo hai dây và chân váy denim nhạt mang đậm phong cách đi du lịch. Những món thời trang như dép xỏ ngón độn đế hay khuyên tai to bản đều đi kèm một cách hoàn hảo với tổng thể trang phục.

Ngay cả những outfit tối màu cũng có thể được ứng dụng khi đi du lịch. Set đồ bao gồm áo và chân váy đồng bộ, họa tiết hoa mang tông màu trầm của Yến Trang toát lên nét quyến rũ, sang trọng. Dẫu vậy, chất liệu bay bổng cùng họa tiết hoa bản lớn giúp vẻ ngoài của người mặc vẫn trẻ trung, không bị mờ nhạt, đồng thời lên hình sống ảo cực đẹp.

Chân váy maxi chính là item đặc trưng của những chuyến đi biển. Yến Trang kết hợp mẫu chân váy này cùng với áo crop top họa tiết, từ đó tạo nên bộ cánh sắc sảo, quyến rũ mà không hề "dừ". Cô còn chọn kiểu tóc búi gọn gàng để tạo vẻ tươi sáng, bay bổng cho diện mạo. Một đôi dép lê hay sandal sẽ là mảnh ghép phù hợp cho outfit.

Những set đồ nhiều họa tiết và phụ kiện luôn dễ ứng dụng trong các chuyến du lịch. Yến Trang đã kết hợp áo crop top họa tiết hoa với quần trắng ống suông, sau đó tô điểm khăn trùm đầu họa tiết, vòng cổ ngọc trai. Tổng thể trang phục của cô rất nổi bật nhưng vẫn cực kỳ hài hòa, không một chi tiết thừa.

Yến Trang có vẻ ngoài vô cùng rạng rỡ với set đồ gồm váy maxi và áo sơ mi màu vàng chanh. Ngay cả khi tô điểm khăn trùm đầu màu hồng pastel và đeo kính, tổng thể outfit của Yến Trang vẫn vô cùng hợp lý, tạo sự nổi bật cho người diện.

Ảnh: Instagram @yentrangnguyen_