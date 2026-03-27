Huyền 2K4 bị phản ứng dữ dội ở fashion week: Cứ mải “Tây hoá” lại thành phản cảm

Hôm nay, ngày 27/3, giới mộ điệu thời trang "quốc nội" đang đổ dồn sự chú ý vào Shanghai Fashion Week Thu/Đông 2026, nơi thương hiệu Việt LSOUL chính thức trình làng bộ sưu tập mới đánh dấu hành trình 11 năm phát triển. Lần "chinh chiến" quốc tế này, LSOUL gây ấn tượng khi đưa được dàn khách mời đông đảo xuất hiện trên hàng ghế đầu tại Thượng Hải.

Những cái tên như Minh Hằng, Ngọc Trinh, Hoa hậu Tiểu Vy, Quốc Anh, Thái Lê Minh Hiếu... đã tạo nên một bữa tiệc visual trên mặt trận MXH trong nước. Là đại diện nổi bật trong giới KOL Việt, sự hiện diện của Huyền 2K4 tại đây cũng được netizen Việt quan tâm không kém các ngôi sao tên tuổi, rất tiếc là theo chiều hướng không mấy tích cực.

Diện một set đồ ôm sát tông trắng gồm áo trễ vai cổ vuông kết hợp chân váy mini đồng điệu, nhấn mạnh đường cong cơ thể, Huyền 2K4 lựa chọn kiểu tóc bob ngắn uốn nhẹ ôm mặt, mang lại cảm giác sắc sảo. Cô hoàn thiện tổng thể bằng đôi platform heels màu đen, tạo độ tương phản rõ rệt với outfit sáng màu.

Tại show diễn ra mắt BST LSOUL Thu Đông 26 tại Shanghai Fashion Week, Huyền 2K4 tiếp tục bị phản ứng vì vấn đề ngoại hình "Tây hoá" (Ảnh TikTok).

Dù nhận được sự hỗ trợ trang phục từ phía thương hiệu để có màn xuất hiện chỉn chu nhất, diện mạo của Huyền 2K4 tại Tuần lễ thời trang quốc tế vẫn bị nhận xét là "không khá hơn" so với những lần xuất hiện gây tranh cãi trước đó.

Nhiều netizen thẳng thắn cho rằng outfit của LSOUL sẽ được thể hiện tốt hơn nếu không vướng phải những yếu tố chủ quan từ người mặc. Cụ thể, vòng một trở nên "quá khổ" do o ép quá đà của Huyền được cho là lý do khiến thiết kế mất đi độ thanh thoát. Bên cạnh đó, đôi guốc đế xuồng "cao kều" cũng góp phần phá vỡ nhịp điệu mềm mại của bộ trang phục.

Cô nàng lộ vài khoảnh khắc khó xử trước ống kính khi phải ra tay chỉnh sửa trang phục (Ảnh TikTok).

Trước đó, trang phục trong teaser của thương hiệu, Huyền 2K4 đã thử qua mộ số kiểu trang phục khác từ kín đáo... (Ảnh LSOUL).

...đến gợi cảm, bao gồm một mẫu giày kitten heels sắc sảo hơn (Ảnh LSOUL).

Thực tế, màu da nâu không phải là vấn đề quá lớn với Huyền 2K4 khi cô có khả năng nuôi dưỡng một làn da đều màu, bóng khỏe, tạo nên "chữ ký" cho thương hiệu cá nhân. Thế nhưng, điểm mấu chốt khiến tính thời trang của Huyền 2K4 liên tục bị đánh giá thấp tại các sự kiện đại chúng chính là việc "tăng size" vòng 1 quá đà.

Việc theo đuổi một vẻ đẹp phồn thực thiếu tự nhiên khiến Huyền khó lòng chinh phục được những thiết kế cao cấp đòi hỏi sự thanh mảnh hoặc tỉ lệ cơ thể chuẩn mực. Cư dân mạng từ đó cũng có lý do để liên tục đưa ra những góp ý từ tha thiết đến thẳng thắn gửi đến người đẹp.