Mỹ nhân Tiệm Cà Phê Hoàng Tử xuống sắc khó tin sau 17 năm, nghèo tới độ không trả nổi một bữa ăn?

Cha Jung An là mỹ nhân xinh đẹp từng được chú ý rất nhiều về nhan sắc khi thủ vai Han Yoo Joo trong bộ phim Tiệm Cà Phê Hoàng Tử. Năm đó, "tình đầu màn ảnh" của Gong Yoo thậm chí còn được khen ngợi là có nhan sắc nổi trội hơn cả nữ chính Yoon Eun Hye, một phần do tạo hình của cô rất nhẹ nhàng, dịu dàng.

Những ngày gần đây, Cha Jung An bất ngờ trở thành cái tên được chú ý hơn bao giờ hết dù chẳng có tác phẩm mới nào. Lý do là bởi cô bất ngờ tuyên bố không thể trả tiền cho một bữa ăn trong một clip trên kênh YouTube của mình. Cụ thể vào ngày 21/3/2024, Cha Jung An đã đăng một video về chuyến đi đến Yangpyeong-gun, Kyunggi-do trên kênh cá nhân. Khi đang ăn tại một nhà hàng địa phương, Cha Jung An bất ngờ đề cập đến những khoản tiền mà mình nhận được gần đây, tổng cộng chỉ đúng 470 won (chưa tới... 10 nghìn đồng). Sau đó cô đành nói với ekip: "Hôm nay tôi không thể trả tiền ăn rồi."

Cha Jung An công khai cả giao dịch của mình

Chia sẻ của Cha Jung An khiến khán giả vô cùng sốc, không hiểu tình trạng hiện tại của cô khó khăn đến mức nào. Bởi lẽ, ngoài việc làm YouTube thì rõ ràng Cha Jung An vẫn đóng phim đều đặn, không hề bị thất nghiệp. Gần đây nhất, vào giữa năm ngoái, cô còn đóng vai thứ chính trong Family: The Unbreakable Bond, một dự án lớn bên cạnh Jang Nara và Jang Hyuk.

Ngoài tình hình tài chính của Cha Jung An thì khán giả còn hoang mang khi thấy diện mạo hiện tại của cô trong chính đoạn clip này. Trông cô xuống sắc rất nhiều so với trước đây. Nếu không nói thì nhiều người cũng không nhận ra mỹ nhân Tiệm Cà Phê Hoàng Tử ngày nào. Nhiều bình luận cũng cho rằng có lẽ do Cha Jung An ăn mặc đơn giản, không trang điểm, làm tóc nên mới trông khác lạ như vậy chứ trên thực tế, cô vẫn rất trẻ so với độ tuổi 46 của mình.

Khán giả khó nhận ra mỹ nhân Tiệm Cà Phê Hoàng Tử ngày nào

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Cha Jung An đóng phim rất nhiều, đều đặn tái xuất nhưng lại không mấy được chú ý. Tiệm Cà Phê Hoàng Tử vẫn là tác phẩm để đời của cô sau gần 20 năm làm nghề. Ngoài ra cô chủ yếu được chú ý bởi cuộc hôn nhân vô cùng chóng vánh và nhan sắc trồi sụt, bị nghi là lạm dụng dao kéo.

Nhan sắc Cha Jung An nhiều lần trồi sụt khó hiểu

Nguồn ảnh: Salgoonews