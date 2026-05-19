Mỹ nhân showbiz đánh lừa thị giác nhờ tỉ lệ cơ thể, chỉ cao 1m58 nhưng mặc đẹp không trượt phát nào

Mới đây, một topic về thành viên Ruka của BABYMONSTER đang viral trên mạng xã hội khi nhiều người bất ngờ phát hiện nữ idol chỉ cao khoảng 1m58. Trước đó, không ít người vẫn nghĩ cô nàng thuộc team "chân dài" nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối, đôi chân thon gọn cùng gu ăn mặc quá biết cách "đánh lừa thị giác".

Không cần diện đồ quá cầu kỳ hay lúc nào cũng đi giày độn khủng, Ruka vẫn dễ dàng tạo cảm giác cao ráo, cool ngầu và nổi bật trong mọi khung hình. Bí quyết nằm ở cách chọn phom dáng, tỷ lệ trang phục và khả năng mix đồ cực thông minh - thứ mà hội con gái mét rưỡi hoàn toàn có thể học theo ngay.

Những chiếc minidress luôn là item phải có trong tủ đồ hè của hội "nấm lùn", ở outfit đầu tiên, Ruka chọn chiếc minidress màu đỏ hoa nhí nổi bật. Thiết kế hai dây giúp phần vai và cổ trông thanh thoát hơn, trong khi chiều dài váy vừa đủ ngắn khiến đôi chân nhìn dài miên man. Điểm hay nằm ở việc Ruka chọn kiểu váy ôm nhẹ cơ thể thay vì quá rộng, từ đó tạo cảm giác người thon gọn và cân đối hơn hẳn. Những cô nàng thấp bé thường rất hợp kiểu váy này vì càng tối giản phần thân dưới thì tổng thể càng cao ráo.

Ở outfit sân bay với áo hồng oversized mix quần short trắng siêu ngắn, Ruka áp dụng chiêu “giấu quần” quen thuộc. Áo rộng tạo cảm giác thoải mái nhưng nhờ phần short ngắn lộ gần như toàn bộ chân nên vóc dáng không hề bị nuốt. Đôi boots đen cao cổ còn giúp tổng thể thêm cá tính và kéo dài đường chân hiệu quả hơn. Đây cũng là kiểu mix đồ cực hợp cho những ngày nàng không muốn phối đồ cầu kỳ mà vẫn nổi bật.

Set đồ tiếp theo lại là minh chứng cho việc con gái thấp vẫn hoàn toàn có thể chinh phục style cá tính nếu biết cân bằng tỷ lệ. Chiếc áo sát nách màu sáng với phần vạt nhọn giúp tạo hiệu ứng eo cao hơn bình thường, trong khi quần cargo cạp trễ nhiều chi tiết khiến outfit trông cực kỳ thời thượng mà không bị nặng nề. Ruka khéo léo chọn áo ôm sát để phần thân trên gọn gàng hơn, nhờ vậy dù mặc quần oversize, tổng thể vẫn có độ thoáng và không bị “dìm” chiều cao. Những cô nàng mét rưỡi thường ngại quần cargo vì sợ nuốt dáng, nhưng thực tế chỉ cần phối với croptop hoặc áo ôm là ổn áp ngay.

Trong outfit đời thường với áo babytee viền trắng và quần jeans sáng màu, Ruka quay về phong cách đơn giản nhưng vẫn rất biết cách tôn dáng. Áo dáng gọn ôm nhẹ cơ thể kết hợp quần jeans cạp cao luôn là combo “bất bại” cho hội nấm lùn vì giúp đôi chân nhìn dài hơn đáng kể. Chiếc túi đeo vai nằm ngang eo cũng góp phần chia lại tỷ lệ cơ thể, tạo cảm giác phần thân dưới dài hơn.

Cuối cùng là set đồ đậm vibe Y2K với áo croptop trắng và chân váy ngắn họa tiết. Những item ngắn trên ngắn dưới như thế này rất dễ khiến người mặc bị “quá tải”, nhưng Ruka vẫn cân đẹp nhờ giữ bảng màu gọn gàng và chọn chân váy cạp cao vừa phải. Phần croptop giúp lộ nhẹ eo, tạo hiệu ứng chân bắt đầu từ điểm cao hơn bình thường nên vóc dáng trông cực kỳ cân đối. Thêm một đôi chân thon và cách pose dáng tự tin, tổng thể càng dễ khiến người đối diện nhầm tưởng nữ idol cao hơn số đo thật rất nhiều.

Có thể thấy, bí quyết mặc đẹp của Ruka không nằm ở việc cố gắng ăn mặc thật cầu kỳ mà là hiểu rõ tỷ lệ cơ thể của mình. Từ váy ngắn, croptop cho tới jeans cạp cao hay style oversized, nữ idol đều biết cách cân bằng phom dáng để tổng thể trông cao ráo hơn. Với hội con gái "nấm lùn", đây đúng là kho ý tưởng đáng tham khảo nếu muốn hack chiều cao mà không cần sống chung với giày đế khủng mỗi ngày.