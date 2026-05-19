Mỹ nhân showbiz đánh lừa thị giác nhờ tỉ lệ cơ thể, chỉ cao 1m58 nhưng mặc đẹp không trượt phát nào

Mới đây, một topic về thành viên Ruka của BABYMONSTER đang viral trên mạng xã hội khi nhiều người bất ngờ phát hiện nữ idol chỉ cao khoảng 1m58. Trước đó, không ít người vẫn nghĩ cô nàng thuộc team "chân dài" nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối, đôi chân thon gọn cùng gu ăn mặc quá biết cách "đánh lừa thị giác".
Không cần diện đồ quá cầu kỳ hay lúc nào cũng đi giày độn khủng, Ruka vẫn dễ dàng tạo cảm giác cao ráo, cool ngầu và nổi bật trong mọi khung hình. Bí quyết nằm ở cách chọn phom dáng, tỷ lệ trang phục và khả năng mix đồ cực thông minh - thứ mà hội con gái mét rưỡi hoàn toàn có thể học theo ngay.
Có thể thấy, bí quyết mặc đẹp của Ruka không nằm ở việc cố gắng ăn mặc thật cầu kỳ mà là hiểu rõ tỷ lệ cơ thể của mình. Từ váy ngắn, croptop cho tới jeans cạp cao hay style oversized, nữ idol đều biết cách cân bằng phom dáng để tổng thể trông cao ráo hơn. Với hội con gái "nấm lùn", đây đúng là kho ý tưởng đáng tham khảo nếu muốn hack chiều cao mà không cần sống chung với giày đế khủng mỗi ngày.