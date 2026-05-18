Ngoại lệ của Cbiz: Mỹ nhân gầy nhưng không khô héo, 3 vòng nét căng, mặc đẹp không trượt phát nào

Xinh đẹp, nổi loạn và tràn đầy năng lượng, đó là Hướng Hàm Chi - nàng "bad girl" sinh năm 2002 đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý trong lứa tiểu hoa Gen Z. Mỹ nhân gốc Hoa này bắt đầu tạo dựng dấu ấn qua các vai diễn thanh xuân trong trẻo như Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Đời trước khi chuyển mình mạnh mẽ với những hình tượng trưởng thành và đa diện hơn trong thời gian gần đây. Sự kết hợp giữa nhan sắc điện ảnh, thực lực và diễn xuất đang nở rộ giúp Hướng Hàm Chi nhanh chóng khẳng định vị thế của một ngôi sao thế hệ mới.
Khác với số đông đồng nghiệp trung thành với hình tượng ngọt ngào, Hướng Hàm Chi định hình bản thân theo phong cách cá tính, gợi cảm và phóng khoáng. Cô sở hữu lợi thế hình thể với chiều cao 1m68, 3 vòng "nét căng" tràn đầy sức sống. Đó là lý do mỹ nhân họ Hướng diện gì cũng khiến hội chị em phát cuồng dù không cần cầu kỳ. Nếu bạn cũng đang muốn F5 lại tủ đồ vừa cool ngầu, vừa quyến rũ thì phải bóc tách ngay tủ đồ của Hướng Hàm Chi thôi!