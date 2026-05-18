Ngoại lệ của Cbiz: Mỹ nhân gầy nhưng không khô héo, 3 vòng nét căng, mặc đẹp không trượt phát nào

Xinh đẹp, nổi loạn và tràn đầy năng lượng, đó là Hướng Hàm Chi - nàng "bad girl" sinh năm 2002 đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý trong lứa tiểu hoa Gen Z. Mỹ nhân gốc Hoa này bắt đầu tạo dựng dấu ấn qua các vai diễn thanh xuân trong trẻo như Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Đời trước khi chuyển mình mạnh mẽ với những hình tượng trưởng thành và đa diện hơn trong thời gian gần đây. Sự kết hợp giữa nhan sắc điện ảnh, thực lực và diễn xuất đang nở rộ giúp Hướng Hàm Chi nhanh chóng khẳng định vị thế của một ngôi sao thế hệ mới.

Khác với số đông đồng nghiệp trung thành với hình tượng ngọt ngào, Hướng Hàm Chi định hình bản thân theo phong cách cá tính, gợi cảm và phóng khoáng. Cô sở hữu lợi thế hình thể với chiều cao 1m68, 3 vòng "nét căng" tràn đầy sức sống. Đó là lý do mỹ nhân họ Hướng diện gì cũng khiến hội chị em phát cuồng dù không cần cầu kỳ. Nếu bạn cũng đang muốn F5 lại tủ đồ vừa cool ngầu, vừa quyến rũ thì phải bóc tách ngay tủ đồ của Hướng Hàm Chi thôi!

Hướng Hàm Chi chứng minh danh xưng IT-Girl thế hệ mới của Cbiz với outfit mang "vibe" Y2K và Grunge. Sự kết hợp giữa chiếc áo hai dây dáng ôm tối giản cùng quần jeans cạp trễ ống loe nhẹ giúp tôn vòng eo thon gọn cùng tỷ lệ cơ thể "vạn người mê" của cô nàng.

Chiếc váy hai dây chất liệu lụa satin màu xanh lục bảo giúp tôn lên nước da trắng ngần của người đẹp 2002. Không cần chiết eo, đường cắt phom ngắn dáng suông ôm nhẹ đường cong cơ thể cũng đủ để Hướng Hàm Chi khoe vóc dáng thanh mảnh cùng đôi chân dài một cách tinh tế.

Chiếc váy đen dáng dài là minh chứng cho thấy mỹ nhân họ Hướng có thể chinh phục điểm 10 tuyệt đối khi theo đuổi phong cách chững chạc, quyến rũ. Item này ôm sát vòng eo, kết hợp với phần cổ xẻ sâu để cô nàng phô diễn đường cong cơ thể gợi cảm, bất chấp mọi góc nhìn của camera.

Chiếc váy ôm body sắc đỏ rực rỡ này khiến cô nàng viral khắp MXH như một cú "bùng nổ thị giác". Váy có phom ôm sát như in, kết hợp cùng chi tiết cúp ngực corset cổ điển giúp tôn trọn vòng một đầy đặn và đường cong thắt eo "vô thực" của mỹ nhân 10X. Sắc đỏ rực rỡ tương phản mạnh mẽ với nước da trắng ngần, biến cô nàng thành tâm điểm tuyệt đối.

