"Mỹ nhân phim Sex is Zero" Song Ji Hyo gần đây trở thành chủ đề được quan tâm tại Hàn khi cô xuất hiện với dáng vẻ khác lạ tại một chương trình thực tế. Cụ thể trong đoạn clip nhá hàng chương trình, Song Ji Hyo đã gây sốc cho cả ekip khi xuất hiện gương mặt sưng tấy, không hề son phấn cùng mái tóc bù xù.

Chứng kiến sự xuất hiện này của Song Ji Hyo, ekip chương trình đã phải trực tiếp cảm thán, hỏi cô đã làm tóc chưa. Trước thái độ của mọi người, Song Ji Hyo ngượng ngùng và hỏi: "Có lạ lắm không?" rồi đội mũ trùm đầu lại để che chắn khuôn mặt. Song Ji Hyo sau đó liên tục hỏi lại: "Nhưng nó có thực sự kỳ lạ không?". Cuối cùng cô thậm chí phải xin lỗi mọi người vì sự xuất hiện kỳ lạ của mình: "Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối."

Song Ji Hyo quyết định đội mũ để che đi dáng vẻ khác lạ của mình

Hiện tại từ khóa "gương mặt sưng tấy của Song Ji Hyo" đang xuất hiện tại hàng loạt những trang tin lớn của Hàn như Heraldpop, Star News, Maekyung,... Thực tế, việc Song Ji Hyo không trang điểm, làm tóc khi đi chương trình thực tế là điều đã quá bình thường nhưng khi thấy gương mặt khác lạ của cô, cư dân mạng vẫn vô cùng hoang mang. Nhiều người đặt nghi vấn rằng liệu có phải nữ diễn viên mới can thiệp thẩm mỹ, số khác lại cho rằng có vẻ chỉ đơn giản là vì Song Ji Hyo mới... ngủ dậy nên mặt hơi sưng.

Diện mạo thường thấy của Song Ji Hyo

Trong sự nghiệp của mình, Song Ji Hyo luôn nổi tiếng bởi sở hữu vẻ ngoài không tuổi, sang chảnh và quyến rũ. Cô từng nổi đình đám với những tựa phim gắn mác 18+ như Sex is Zero, Song Hoa Điếm,... Sẵn sàng hi sinh, lăn xả và thay đổi hình tượng vì vai diễn nhưng loạt phim này lại khiến Song Ji Hyo bị phản ứng gay gắt, nhận về rất nhiều chỉ trích, danh tiếng và hình tượng ngọc nữ từng xây dựng cũng vì vậy mà bị hủy hoại. Sau khi nhận về quá nhiều những phản ứng gay gắt như vậy, Song Ji Hyo đã quyết định thay đổi hình tượng, hạn chế nhận những bộ phim có cảnh bạo.

Song Ji Hyo thời đóng Sex Is Zero

Sinh năm 1981, so với các đại mỹ nhân cùng lứa như Song Hye Kyo, Son Ye Jin thì sự nghiệp phim ảnh của Song Ji Hyo có phần kém tiếng hơn. Nhất là những năm gần đây, loạt phim truyền hình mà cô tham gia không gặt hát được nhiều thành công. Thế nhưng về danh tiếng, giá trị thương mại thì Song Ji Hyo lại chẳng hề kém cạnh các đồng nghiệp. Lý do là bởi cô tích cực tham gia các chương trình thực tế, ghi điểm mạnh mẽ trong mắt khán giả bởi sự hài hước, duyên dáng, dám lăn xả vì công việc. Nữ diễn viên được khán giả yêu thích, ưu ái gọi với cái tên "mợ Ngố" bởi sự đáng yêu, duyên dáng của mình.

Hiện tại, ở độ tuổi ngoài 40, Song Ji Hyo vẫn hoạt động chăm chỉ, đóng phim và tham gia các chương trình giải trí. Ở tuổi tứ tuần, mỹ nhân họ Song luôn được chú ý bởi diện mạo trẻ trung, xinh đẹp, gần đây cô còn khiến MXH bùng nổ khi khoe bộ ảnh biniki vô cùng quyến rũ. Chính bởi vậy, sự xuất hiện mới đây nhất với gương mặt biến dạng đã khiến dân tình không khỏi hoang mang.