Ham So Won sinh năm 1976, từng nổi tiếng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, ngây thơ, rất đáng yêu khi xuất hiện trong bộ phim Sex is Zero ra mắt cách đây 22 năm. Trong phim cô vào vai Kim Hyun Hee, một trong số 4 nữ chính. Không quyến rũ, dịu dàng như nhân vật của Ha Ji Won, Hyun Hee lại theo đuổi phong cách có phần nổi loạn, cá tính với kiểu tóc, trang phục lạ mắt.

Ham So Won (bên phải) từng được chú ý bởi phong cách ấn tượng trong bộ phim Sex is Zero

So với những mỹ nhân còn lại, cảnh nóng của Ham So Won trong phim có phần kín đáo và kém tạo bạo hơn. Thế nhưng phân cảnh ân ái của cô và bạn diễn vẫn khiến khán giả không thể quên, thậm chí còn bị ám ảnh tột độ. Cụ thể, ngay đầu phim, sau khi hai nhóm bạn nam - nữ cùng đi bar về, các cặp đôi được hình thành và Hyun Hee cũng có "cạ" của riêng mình. Thế nhưng lúc này Hyun Hee đã say mềm và nôn thốc tháo. Ngay sau khi nôn, cô lập tức lao tới hôn nửa kia khiến cho "đối tác" của cô cũng phải ớn lạnh. Nụ hôn sâu, mất kiểm soát của người say khiến người xem rùng mình, ám ảnh vì quá... mất vệ sinh.

Cảnh phim gây ám ảnh của Ham So Won trong phim Sex is Zero

Năm đó, so với những so với những nữ diễn viên còn lại, đặc biệt là Ha Ji Won, Ham So Won ít được chú ý hơn hẳn, một phần do cô không phải diễn viên chuyên nghiệp. Cô nổi tiếng nhờ chiến thắng ở cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997. Trong cả sự nghiệp diễn xuất của mình, So Won chỉ đóng đúng 3 tác phẩm, My Big Family (lên sóng năm 2002 - 2003) là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của người đẹp.

Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng Ham So Won vẫn luôn là cái tên được chú ý, chủ yếu là bởi cuộc đời đầy thị phi, tai tiếng của mình. Cô từng bất chấp dư luận cấm cản để kết hôn với bạn trai kém 18 tuổi, sau đó là chuỗi những ồn ào xoay quanh chồng và mẹ chồng khiến nữ diễn viên bị khán giả ghét bỏ vì đời tư quá nhiều tai tiếng. Thêm vào đó, việc cô thường xuyên khoe body nóng bỏng ở độ tuổi U50 cũng khiến cư dân mạng chú ý. Nhiều lời khen ngợi vì dù đã sinh con và không hoạt động nghệ thuật nữa nhưng Ham So Won vẫn "bảo dưỡng" nhan sắc rất tốt, tương đối trẻ đẹp, quyến rũ so với tuổi 48 của mình.

Sắc vóc tuổi 48 của cựu diễn viên Ham So Won được nhiều khán giả khen ngợi