Mỹ nhân Philippines mê thiết kế Việt đến mức "5 lần 7 lượt" tự order, còn diện trong lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới

Được mệnh danh là "mỹ nhân đẹp nhất Philippines", nữ diễn viên Marian Rivera dù đã bước vào tuổi ngoài 40 vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ trước nhan sắc sang trọng, thanh tao và tươi trẻ của mình.

Không chỉ vậy mỹ nhân Philippines còn khiến người hâm mộ Việt càng thêm yêu quý khi cô nhiều lần chọn thiết kế Việt cho những lần xuất hiện của mình.

Vào cuối tuần vừa qua trên tài khoản Instagram, nữ diễn viên Marian Rivera đã đăng tải nhiều hình ảnh cô diện một thiết kế màu đen của Tralinh, một thương hiệu thời trang thuộc Hacchic Group.

Bài chia sẻ của nữ diễn viên Marian Rivera trên Instagram được hơn 28 nghìn người quan tâm.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và thảo luận sôi nổi từ người hâm mộ bởi nhan sắc rạng rỡ, thần thái tự tin, trang phục ấn tượng từ Marian Rivera.

Bộ đầm cocktail trong loạt ảnh lần này được stylist riêng của nữ diễn viên Marian Rivera trực tiếp liên hệ đặt hàng từ thương hiệu Tralinh, dành riêng cho sự kiện đặc biệt của "mỹ nhân đẹp nhất Philippines". Thiết kế mang dáng dấp hiện đại với phom ôm body tôn dáng, cúp ngực trần đầy quyến rũ, kết hợp kỹ thuật dựng phom corset nhẹ nhằm tạo đường cong mềm mại và thanh thoát.

Điểm nhấn nổi bật chính là các chi tiết hoa trà và bướm ánh bạc, được tạo hình thủ công từ gương cắt laser, đính nổi trên nền chất liệu lưới ánh kim cao cấp. Trang phục lấy cảm hứng từ hoa trà - biểu tượng của vẻ đẹp thanh lịch và bền bỉ, cũng là nguồn ý tưởng cho bộ sưu tập Camélia từng ra mắt tại Shanghai Fashion Week.

Với thời gian thực hiện kéo dài gần 40 giờ thủ công, thiết kế là sự kết hợp giữa kỹ thuật may đo tỉ mỉ và thẩm mỹ đương đại. Chiếc váy hiện được định giá ở mức 1.000 USD, dành riêng cho các khách hàng đặt hàng cá nhân.

Không chỉ bộ đầm hoa trà này mà "mỹ nhân đẹp nhất Philippines" thường xuyên lựa chọn các thiết kế đến từ Việt Nam cho các sự kiện trọng đại của cá nhân, góp phần đưa hình ảnh thương hiệu Việt lan tỏa mạnh mẽ tại các thị trường trọng điểm Đông Nam Á như Philippines và Indonesia - nơi ngành công nghiệp thời trang cưới đang không ngừng phát triển.

Trước đó trong lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới, một sự kiện trọng đại của cô và nam diễn viên Dingdong Dantes, Marian Rivera cũng chọn một thiết kế đến từ thương hiệu Hacchic của NTK Trà Linh.

Bộ váy Marian Rivera chọn thuộc dòng Hacchic Blush, với phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng, mang đến vẻ đẹp tự nhiên và nữ tính nhưng vẫn vô cùng tinh tế. Bộ váy là 1 trong những thiết kế thuộc BST Ran No Hana với biểu tượng xuyên suốt là cánh hoa lan được làm từ chất liệu da cao cấp đính đá thủ công.

Từng cánh hoa được cắt tỉa vô cùng tỉ mỉ tạo nên sự mềm mại, là điểm nhấn tinh tế trên nền chất liệu silk duchess và form dáng cổ điển thanh lịch, tôn lên sắc vóc cao sang ngọt ngào của nữ diễn viên tuổi ngoài 40.

Là cặp đôi biểu tượng của màn ảnh Philippines, sự xuất hiện của Marian Rivera và Dingdong Dantes trong đêm kỷ niệm 75 năm GMA Network đã thu hút ống kính truyền thông và trở thành khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình.

Xuất hiện đầy cuốn hút trên sân khấu, Marian Rivera chọn diện thiết kế dạ hội đến từ BST "Veil of the Desert" của Hacchic Couture. Bộ váy mang sắc xanh sa mạc ánh bạc, được thêu đính thủ công bằng kỹ thuật haute couture với các đường lượn sóng sequin và họa tiết ánh kim gợi hình ảnh ảo ảnh giữa cát nóng và bầu trời sa mạc.

Những chi tiết bảng tròn phản chiếu ánh sáng tạo hiệu ứng chuyển động như làn gió nhẹ thổi qua mặt cát, ừa mềm mại, vừa bí ẩn. Thiết kế đòi hỏi hơn 120 giờ thực hiện bởi đội ngũ nghệ nhân thủ công lành nghề, sử dụng chất liệu lưới cao cấp kết hợp đính sequins, pha lê và hạt ánh kim tạo hiệu ứng ba chiều. Mẫu váy hiện được bán với giá 2200 USD - khoảng hơn 57 triệu đồng.

Dù Marian Rivera đã là mẹ 2 con và bước sang ngưỡng tuổi 40+, mỹ nhân sinh năm 1984 còn khiến mọi người choáng ngợp cùng tạo hình đẹp mãn nhãn trong bộ đầm thiết kế tinh xảo. Thậm chí những thiết kế sexy gợi cảm cũng không làm khó được sắc vóc của cô.

Marian Rivera chọn một thiết kế màu xanh ngọc lục bảo từ Hacchic Blush cho buổi lễ trao giải thưởng People of the year 2025 (Nhân vật của năm 2025) do tạp chí People Asia tổ chức. Bộ váy được chế tác thủ công trong hơn 100 giờ, với kỹ thuật đính pha lê ombré tinh xảo. Thiết kế giúp Marian Rivera tỏa sáng đầy quyền lực và được truyền thông Philippines bình chọn là một trong những hình ảnh thảm đỏ đẹp nhất của năm.

Marian Rivera khiến thảm đỏ Guillermo Mendoza Awards 2025 bừng sáng trong tạo hình ngọt ngào, thuần khiết và thanh lịch, tựa nàng công chúa bước ra từ cổ tích mùa hè. Cô diện chiếc váy thuộc bộ sưu tập Camelia của thương hiệu Tralinh có giá 1700 USD, thiết kế quây ngực ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng thanh mảnh, bờ vai quyến rũ cùng làn da trắng mịn của mỹ nhân Philippines.

Trang phục sử dụng nền vải nude ánh bạc phối với kỹ thuật đính kết sequin pha lê và hạt thủy tinh lấp lánh trên toàn bộ thân váy cùng phần chân váy xẻ tà tinh tế, tạo nên cấu trúc đối xứng mềm mại và đầy nữ tính, biểu tượng cho vẻ đẹp thanh lịch, lãng mạn và kiêu hãnh.

Điều đặc biệt là những lần xuất hiện của Marian Rivera trong thiết kế từ Hacchic Group đều không thông qua stylist hay nhà phân phối. Tất cả thiết kế đều được cô từ đặt mua trực tiếp từ Việt Nam qua kênh online, với sự chủ động cao trong việc lựa chọn và yêu cầu điều chỉnh chi tiết. Cô từng đề nghị bổ sung phần hoa đính kết ở lưng chiếc váy Hacchic Blush để phù hợp hơn với vóc dáng vào dịp lễ kỷ niệm của mình, và sẵn sàng chi trả thêm phí cho phần tuỳ chỉnh, điều hiếm thấy ở các ngôi sao quốc tế.