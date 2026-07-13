Đây là gương mặt khiến lịch sử thế giới thay đổi mãi mãi.

Trong lịch sử điện ảnh Hollywood, hiếm có vai diễn nào đặt ra yêu cầu khắt khe về ngoại hình như Helen thành Troy - người phụ nữ được mệnh danh là đẹp nhất thế giới trong thần thoại Hy Lạp. Theo truyền thuyết, chính vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Helen đã châm ngòi cho cuộc chiến thành Troy kéo dài suốt một thập kỷ, khi hàng nghìn chiến binh và vô số chiến thuyền Hy Lạp vượt biển chỉ để đưa nàng trở về.

Bởi vậy, khi Troy ra mắt vào năm 2004, việc tìm được người đủ sức thuyết phục khán giả trong vai mỹ nhân đẹp nhất thế giới trở thành thử thách lớn với ê-kíp sản xuất. Sau quá trình tuyển chọn gắt gao với gần 3.000 nữ diễn viên, Diane Kruger là cái tên duy nhất được trao cơ hội. Hơn 20 năm trôi qua, lựa chọn này vẫn được xem là một trong những màn casting chuẩn xác nhất của Hollywood, đồng thời cũng đồng nghĩa với việc hàng nghìn ứng viên khác đành ngậm ngùi lỡ hẹn với vai diễn trong mơ.

Thời điểm đó, Diane Kruger vẫn chưa phải ngôi sao đình đám. Nữ diễn viên người Đức mới chỉ có vài vai diễn nhỏ và còn khá xa lạ với khán giả quốc tế. Thế nhưng, vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa thanh tao cùng khí chất sang trọng rất riêng đã giúp cô nổi bật giữa gần 3.000 đối thủ để hóa thân thành Helen - người phụ nữ được thần thoại ca ngợi là xinh đẹp hơn mọi mỹ nhân trên thế gian.

Trên màn ảnh, Diane Kruger gần như tái hiện hoàn hảo hình dung của khán giả về "mỹ nhân khuynh đảo thiên hạ". Mái tóc vàng óng buông nhẹ, làn da trắng ngần, đôi mắt xanh sâu thẳm cùng những đường nét thanh tú tạo nên vẻ đẹp mong manh nhưng đầy mê hoặc. Không cần lối trang điểm cầu kỳ hay phục sức quá phô trương, chỉ bằng thần thái và khí chất, nữ diễn viên đã khiến người xem tin rằng đây chính là người phụ nữ đủ sức khiến các vị vua, những anh hùng vĩ đại và cả một cuộc chiến lịch sử nổ ra vì mình.