Chỉ mới chiếu 2 tập mà bộ phim đã viral rần rần trên MXH.

Mọt phim Hàn năm nay chắc chắn đang ngập trong hạnh phúc vì cứ mở màn hình ra là thấy phim hay. Đủ mọi thể loại từ giật gân, báo thù cho đến trinh thám thi nhau đổ bộ làm dân tình đứng ngồi không yên. Giữa một rừng bom tấn, có một cái tên vừa ra mắt đã nhanh chóng chiếm sóng mạng xã hội nhờ nội dung "bánh cuốn" và độ hài hước cực kỳ duyên dáng: The Apartment Job (Phi Vụ Chung Cư).

The Apartment Job sở hữu một cốt truyện nghe qua đã thấy đậm mùi drama nhưng không kém phần hài hước. Câu chuyện xoay quanh một phi vụ thâm nhập vào khu chung cư cao cấp để săn lùng khoản tiền bất hợp pháp khổng lồ lên đến 10 tỷ won. Để thực hiện mục tiêu này, hai con người xa lạ đã bắt tay lập nên một "gia đình phake" với những màn tung hứng không thể bất ổn hơn.

Trong đó, nam chính là Ji Sung trong vai Park Hae Gang - một cựu trùm băng đảng Oasis kiêm giám đốc sòng bạc đang khát tiền để cứu người anh chí cốt. Anh chàng quyết định đi tranh cử chức Chủ tịch Hội cư dân chung cư để dễ bề hành động, nhưng lại vô tình trở thành "anh hùng bất đắc dĩ" đi chống tham nhũng.

Vợ bất đắc dĩ của anh là Ha Yoon Kyung trong vai Kang Ha Ri là một cô nàng tư vấn viên luật part-time với ước mơ vào công ty lớn. Vì dòng đời đưa đẩy, Ha Ri gật đầu làm "vợ hờ", cùng Hae Gang tổ chức một đám cưới giả hoành tráng nhằm ôm trọn tiền mừng cưới chuẩn bị cho phi vụ.

Nói về sức hút của bộ phim thì không thể thiếu sự trở lại của nam thần thực lực Ji Sung. Là gương mặt kỳ cựu thuộc phân khúc diễn viên hạng S của màn ảnh xứ Kim Chi, Ji Sung từ lâu đã là cái tên bảo chứng chất lượng cho mọi dự án mà anh tham gia. Trong The Apartment Job, anh đem lại những mảng miếng hài hước từ một ông trùm lạnh lùng cho đến những khoảnh khắc vô tri khi phải giả vờ làm người chồng mẫu mực trước mặt cư dân đều được Ji Sung xử lý mượt mà, duyên dáng như thể quay về thời Kill Me Heal Me.

Đóng cặp với đàn em Ha Yoon Kyung, sự tung hứng nhịp nhàng của cô vợ hờ thông minh kết hợp với lối diễn xuất như không diễn của ông chú hạng S đã tạo nên những chất xúc tác hoàn hảo, khiến người xem thích thú. Riêng phân cảnh đám cưới của cặp đôi cũng đã nhanh chóng viral trên MXH, khiến ai thấy cũng phải đi tìm phim mà xem ngay.

Nhờ sức hút không thể bàn cãi, The Apartment Job đã có màn ra mắt với rating 4.6% và nhanh chóng vọt lên 5.4% toàn quốc ở tập 2, xuất sắc giành top 1 chương trình đài cáp có lượt xem cao nhất ngày Chủ Nhật. Song song đó trên mặt trận trực tuyến, bộ phim cũng nhanh chóng lọt vào top Trending của Netflix tại nhiều quốc gia, chứng minh sức hút toàn cầu không phải dạng vừa của bộ phim.

Nguồn: Soompi