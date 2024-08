Mỹ nhân đẹp nhất "Sex and the City" khoe cận nhan sắc thật ở tuổi U60

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Kristin Davis - mỹ nhân đẹp nhất "Sex And The City" gây bão mạng xã hội với màn khoe cận cảnh nhan sắc thật ở tuổi 59.

Trong một khoảnh khắc trước khi đi ngủ, Kristin Davis gây ấn tượng khi sở hữu làn da căng bóng, mịn màng dù đã sắp bước sang tuổi 60.

Mỹ nhân đẹp nhất "Sex and the City" gây bão MXH với màn khoe nhan sắc ấn tượng ở tuổi U60

Dưới bài đăng, cộng đồng mạng dành nhiều lời khen "có cánh" cho nhan sắc thật của mỹ nhân "Sex and the City": "Xinh đẹp cả về ngoại hình lẫn tâm hồn", "vẫn mãi xinh đẹp như vậy", "vẻ ngoài của chị vẫn tuyệt vời như xưa", "chị trông quá đẹp", "làn da quá đỉnh"...

Nhiều người nhận xét, hình ảnh hiện tại của Kristin Davis trông tốt hơn hẳn so với cách đây vài năm.

Theo đó, vào khoảng năm 2021, Kristin Davis nhận nhiều lời che bai từ công chúng khi sử dụng công nghệ thẩm mỹ tiêm botox để trẻ hóa làn da. Tuy nhiên, thay vì sở hữu ngoại hình trẻ trung thì gương mặt của Kristin Davis khi ấy lại được nhận xét trông như búp bê nhựa, mất hết nét tự nhiên.

Ngoại hình hiện tại (phải) của Kristin Davis tốt hơn hẳn cách đây vài năm

Ngay từ lần đầu xuất hiện trong series "Sex and the City", Kristin Davis đã được nhận xét là mỹ nhân đẹp và ngây thơ nhất khi đứng giữa dàn nữ chính. Ai cũng nhận định rằng, nhân vật Charlotte York (do Kristin Davis đảm nhận) có nhan sắc nổi bật hơn hẳn Carrie Bradshaw (do Sarah Jessica Parker thủ vai).

Năm 2006, tờ Daily Mail của Anh đăng tải thông tin về một cuộc bình chọn người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Theo đó, có 4.000 người phụ nữ ở độ tuổi 30 tham gia bình chọn. Kết quả chung cuộc, Kristin Davis đứng vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng. Người đẹp thậm chí vượt qua nhiều ứng viên sáng giá như: Catherine Zeta-Jones, Halle Berry, Nicole Kidman, Charlize Theron, Kate Beckinsale, Kate Winslet, Eva Longoria, Jennifer Aniston và Angelina Jolie.

Kristin Davis xuất hiện trong "Sex and the City" và được nhận xét có nhan sắc ấn tượng

Đứng giữa dàn nữ chính của "Sex and the City", nhan sắc Kristin Davis luôn nổi bật