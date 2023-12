"Sex and the City" đã thay đổi tủ quần áo của nữ giới

(Ảnh: Getty Images)

Bốn nhân vật nữ trong "Sex and the City" – Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Miranda Hobbes và Charlotte York – đã khởi đầu xu hướng, phá vỡ các quy tắc thời trang và đưa những thương hiệu mà chúng ta biết và yêu thích lên bản đồ thời trang toàn cầu kể từ khi họ xuất hiện. Không ngoa khi nói rằng các nhân vật của "Sex and the City" đã mang đến bước ngoặt về phong cách và thay đổi tủ quần áo của phụ nữ toàn cầu.

Cụ thể, Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Miranda Hobbes và Charlotte York của phim này đã khởi đầu khái niệm ăn mặc theo phong cách high-low. Phong cách này là phối các trang phục trang trọng (formal) với trang phục thông dụng hơn (casual) để tạo một tổng thể phong cách chỉnh chu nhưng vẫn giữ được sự hiện đại, tiện lợi cho người mặc. Và cũng chính "Sex and the City" đã khiến mọi phụ nữ trên thế giới đều muốn có một đôi Manolo...



Đôi giày cao gót Manolo đã trở thành biểu tượng mang tính kinh điển từ "Sex and the City".

Có thể nói, phong cách cá nhân của bốn nhân vật trong phim qua từng thời kỳ - với các mùa của - vẫn luôn có sức ảnh hưởng không nhỏ tới phong cách thời trang của khán giả xem phim - ngay cả khi các nhân vật của họ đã nhiều tuổi hơn thì tác động về những gì các nhân vật sử dụng vẫn không hề thuyên giảm.

Lý giải về việc ngày nay thế giới vẫn bị ám ảnh bởi phong cách "Sex and the City", các chuyên gia thời trang nói sự ám ảnh ấy là có lý do. Bốn nhân vật của phim trên thực tế mang 4 phong cách khác nhau và khi tụ họp lại, đó chính là phong cách cơ bản mà phụ nữ hướng đến - chủ nghĩa tối đa của Carrie, thiên hướng mặc vest quyền lực của Samantha, những bộ đồ thời trang của Charlotte hay phong cách đi trước thời đại của Miranda.

Trong phim "Sex and the City", nhân vật Carrie Bradshaw chính là định nghĩa của một biểu tượng thời trang - luôn đi trước các xu hướng một bước, sẵn sàng thử mọi phong cách và thường (gây bất lợi cho cô) đặt quần áo lên trước bất cứ thứ gì khác. Carrie được cho biết đã chi tới 40.000 USD chỉ để mua giày nhưng có một sự thật bất ngờ rằng nhân vật này lại không có nơi ở. Theo cách nói của mình, Carrie gần như đã trở thành "người phụ nữ sống trong đôi giày của mình theo đúng nghĩa đen".

Cũng theo các chuyên gia thời trang, nhân vật Carrie chính là người đã tạo ra khái niệm về cách ăn mặc high-low. Nhân vật này có 1 câu nói nổi tiếng: "Tôi cần một chiếc váy trị giá 5 USD để đi cùng đôi giày trị giá 500 USD của mình". Carrie cũng chính là người khởi đầu những xu hướng mà chúng ta vẫn thấy trên sàn catwalk ngày nay.

Trong khi đó, Miranda chắc chắn là chú ngựa ô của bộ truyện đình đám "Sex and the City" khi nói đến phong cách. Vào thời điểm đầu, cô không phải là thành viên có phong cách thời trang công khai nhất trong nhóm, nhưng nhìn lại, trớ trêu thay phần lớn những gì Miranda mặc hiện đang rất hợp xu hướng.

Tạo hình của nhân vật Miranda Hobbes.

Xu hướng mặc quần yếm, áo hoodie, kính râm và áo khoác phồng của Miranda trong những ngày đầu có thể đã khiến nhân vật này bị coi là không quan tâm đến thời trang vào thời điểm đó, nhưng giờ đây, nhiều trang phục của cô đã không hề lạc lõng nếu chúng ta nhìn vào chiến dịch của thương hiệu Balenciaga. Nếu buổi biểu diễn được thực hiện ngày hôm nay, Miranda có thể đã trở thành người đi đầu về thời trang nhất trong nhóm "Sex and the City".

Tuy nhiên, sau vài mùa, với cơn nghiện quần áo thì tủ quần áo của Miranda đã lớn lên đáng kể. Miranda ưa chuộng những chiếc váy dài in họa tiết, những chiếc áo blazer sắc sảo dành cho văn phòng và những món đồ đầy màu sắc nhưng luôn thiết thực. Vẻ ngoài của Miranda thường trầm lặng hơn những người khác nhưng cô cũng không phải là người tuân theo các chuẩn mực. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi cô mặc bộ vest nhung trong ngày cưới.

Tạo hình của nhân vật Samantha Jones.

Nếu Miranda là chú ngựa ô về phong cách thời trang thì nhân vật Samantha Jones là người có vẻ ngoài mang phong cách ăn mặc quyền lực - táo bạo, luôn chứa đầy những họa tiết đối lập và màu sắc bắt mắt cùng những chiếc váy bó sát và miếng đệm vai cường điệu. Samantha tự tin diện trang phục của mình và luôn ăn mặc để trở thành trung tâm của sự chú ý.

Samantha luôn mang cảm giác tự tin với phong cách của bản thân trong suốt loạt phim và xuyên suốt các bộ phim. Samantha không bao giờ để những gì người khác ngăn cản cô mặc đúng thứ mình muốn.

Tạo hình của Charlotte York.

Tủ quần áo của Charlotte York chắc chắn là tủ quần áo nữ tính nhất trong nhóm, trong đó công chúa Park Avenue luôn lựa chọn những thứ cổ điển, nữ tính và phong cách preppy. Cô ưa thích các nhà thiết kế như Ralph Lauren, Prada và Oscar de la Renta, mặc áo khoác được thiết kế riêng và váy dài nữ tính, và chắc chắn có thiên hướng về màu hồng. Bộ trang phục của Charlotte York luôn được hoàn thiện bằng một đôi bông tai ngọc trai thanh lịch hoặc một vài chiếc kính râm sang trọng.



Nếu Nữ công tước xứ Cambridge xuất hiện trước công chúng vào đầu những năm 2000, cô ấy sẽ là biểu tượng phong cách của Charlotte.