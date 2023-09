Mỹ nhân đẹp nhất phim Hàn hiện tại: Khí chất tiểu thư sang chảnh ở mọi khung hình, mặt mộc vẫn quá xinh

Bài Ca Của Lưỡi Kiếm (Song of the Bandits) là bộ phim gốc Netflix mới lên sóng trọn bộ vào ngày 22/9 vừa qua. So với mặt bằng chung loạt phim Hàn gốc Netflix đã lên sóng trong năm nay thì Bài Ca Của Lưỡi Kiếm hiện có phần kém tiếng hơn, do dường như nó không được đẩy mạnh quảng bá.

Sau một ngày ra mắt, hiện tại tuy Bài Ca Của Lưỡi Kiếm không nổi đình đám nhưng lại nhận được những đánh giá rất tốt từ người xem. Khán giả khen ngợi rằng phim có dàn diễn viên quá xuất sắc và phần hình ảnh đẹp như một tác phẩm điện ảnh. Tuy nhiên bối cảnh và nội dung tương đối nhạy cảm, kén khán giả, khai thác bối cảnh lịch sử có thật, thời kỳ chiến tranh, có lẽ vì vậy nên nó khó tiếp cận người xem.

Một trong số những điểm thu hút giúp Bài Ca Của Lưỡi Kiếm được chú ý nhất lúc này là diện mạo xinh đẹp của nữ chính Seohyun. Trong phim cô vào vai tiểu thư quý tộc Nam Hee Shin. Cô có mối tình đượm buồn với Lee Yoon (Kim Nam Gil) - người xuất thân nô lệ do hoàn cảnh đưa đẩy mà trở thành lính Nhật. Một ngày nọ, mặc cảm tội lỗi đã khiến Lee Yoon quyết định từ bỏ cuộc sống sung sướng hiện tại, phiêu bạt tới vùng đát Gando vô pháp nhằm lấy cái chết chuộc tội.

Kim Nam Gil

Seohyun

Cuộc đời một lần nữa đưa đẩy khiến Lee Yoon trở thành thủ lĩnh băng cướp Gando với mục đích bảo vệ sự sống của những người thân yêu chứ không cướp của giết người vô tội. Một tên cướp có quá khứ đầy tội lỗi, đang cố gắng để chuộc tội lại quen biết vị tiểu thư quý tộc xinh đẹp, hai người dường như được định sẵn là không dành cho nhau. Chưa kể Nam Hee Shin còn đang che giấu một bí mật lớn của mình, rằng cô vốn là một nhà hoạt động vì độc lập cải trang thành nhân viên cục đường sắt.

Nhập vai tiểu thư Nam Hee Shin, tuy diễn xuất của Seohyun chưa thực sự thuyết phục nhưng diện mạo của cô thì không có điểm nào để chê. Trong những phân cảnh xuất hiện với tạo hình quý tộc, nhất là ở cảnh cô khiêu vũ cùng Kim Nam Gil, Seohyun tỏa sáng rực rỡ, diện mạo vô cùng cuốn hút, kiêu kỳ. Thậm chí ngay cả những cảnh Nam Hee Shin lao vào trận chiến, xuất hiện với gương mặt không son phấn, tiều tụy, mệt mỏi, Seohyun vẫn cứ xinh đẹp. Khán giả cho rằng, vai diễn Hee Shin thực sự sinh ra để dành cho Seohyun.

Seohyun được khen là xinh như công chúa trong tạo hình tiểu thư Hee Shin ở hậu trường cảnh khiêu vũ

Khi lên phim lại càng xinh đẹp, kiêu kỳ hơn

Nhan sắc xinh đẹp, kiêu kỳ của Seohyun

Kể cả khi trang điểm nhẹ nhàng...

Hay thậm chí là mặt mộc thì trông cô vẫn xinh đẹp

