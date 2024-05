Jang Ki Yong là nam diễn viên được biết đến với danh xưng "tình tin đồn của Song Hye Kyo" sau màn hợp tác ấn tượng với đàn chị ở bộ phim Now, We Are Breaking Up. Cặp chị em liên tục khoe những hình ảnh thân thiết ở hậu trường, ngay cả khi phim kết thúc thì vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. Thậm chí truyền thông Hàn còn đưa tin Song Hye Kyo từng tới thăm Jang Ki Yong trong thời gian đàn em nhập ngũ. Tất cả những điều này đã khiến tin đồn phim giả tình thật được lan truyền mạnh mẽ.

Jang Ki Yong và Song Hye Kyo có mối quan hệ thân thiết

Sau một thời gian dài vắng bóng vì nhập ngũ, sắp tới đây, tình tin đồn của Song Hye Kyo sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim The Atypical Family. Trước ngày lên sóng tập 1, ekip The Atypical Family đã tung ra loạt hình ảnh nhá hàng tạo hình của Jang Ki Yong, ngay lập tức trở thành chủ đề hot được truyền thông Hàn săn đón. Trong loạt hình ảnh này, Jang Ki Yong để tóc dài, bù xù, làn da đen và vẻ ngoài hốc hác. Anh cũng mặc những trang phục tối màu và cũ kỹ. Thêm vào đó là biểu cảm u ám xuyên suốt cả loạt hình ảnh, hé lộ khoảng thời gian khủng hoảng vì căn bệnh trầm cảm của nhân vật.

Tạo hình phim mới của Jang Ki Yong

Nhìn loạt tạo hình này, khán giả thực sự khó nhận ra mỹ nam bảnh bao, sành điệu ở bộ phim Now, We Are Breaking Up. Có vẻ, Jang Ki Yong cũng đã giảm cân rất nhiều để đóng bộ phim này khi mà trước đó, thời điểm mới xuất ngũ, tình tin của đồn Song Hye Kyo từng bị chê bai vì lên cân quá đà. Chỉ sau một khoảng thời ngắn, anh gây bất ngờ và được khen ngợi vì nỗ lực giảm cân quá nhanh để nhập vai.

Trong phim, Jang Ki Yong vào vai Gwi Joo, người sinh ra trong một gia đình có siêu năng lực. Năng lực đặc biệt của Gwi Joo là du hành thời gian về quá khứ. Thế nhưng anh không thể thay đổi quá khứ mà chỉ có thể sống lại những khoảng khắc cũ thêm một lần nữa. Điều này vô tình khiến anh bị trầm cảm, kết quả là mất hoàn toàn năng lực. Đây cũng là lần đầu tiên Jang Ki Yong vào vai một người cha trong phim, điều này khiến anh không khỏi lo lắng.

Hiện khán giả đang đặt kỳ vọng rất cao vào The Atypical Family, nhất là khi nó khai thác một đề tài khá lạ trên màn ảnh Hàn: cuộc sống của một gia đình có siêu năng lực lần lượt mất đi năng lực của mình. Phim cũng được mong chờ là sẽ mang tới một màu sắc mới của Jang Ki Yong, người trước đó thường xuyên đảm nhận những vai có màu sắc tươi sáng trong các bộ phim tình cảm, lãng mạn. Vai một "anh hùng" bị trầm cảm, xuất hiện với diện mạo u ám hẳn là một thử thách không nhỏ với mỹ nam họ Jang.

Nguồn ảnh: JTBC