Nữ diễn viên Kim Soo Hyun hay còn được biết tới với cái tên Claudia Kim hiện đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông, khán giả Hàn Quốc bởi sự trở lại ở bộ phim The Atypical Family. Sở dĩ màn tái xuất này được chú ý là bởi cô có tạo hình vô cùng đặc biệt khi vào vai một cô gái trẻ có cân nặng lên tới 100kg.

Nhìn những hình ảnh của Claudia trong tạo hình "quý cô một tạ", khán giả không khỏi bất ngờ. Rất nhiều người không hề nhận ra Claudia cho đến khi cô xuất hiện ở buổi họp báo ra mắt phim hồi chiều ngày 2/5 vừa qua. Hoá ra, Claudia đã hoá trang để khiến bản thân trông béo hơn chứ không tăng cân thật.

Tạo hình 100kg của Claudia

Đạo diễn phim cho biết, để có được tạo hình này, Claudia đã phải hoá trang vô cùng kỳ công: "Cô ấy phải trang điểm gần 7 đến 8 tiếng trước khi quay phim, và sau đó lại mất rất nhiều thời gian để tẩy trang. Việc một diễn viên nữ thực hiện những hoá trang đặc biệt như vậy trên da có thể không thoải mái và để lại hậu quả. Tôi thực sự biết ơn cô ấy".

Trong The Atypical Family, Claudia vào vai Dong Hee, người bị mất khả năng bay do cơ thể trở nên nặng nề. Chính bản thân Claudia cũng không nhận ra chính mình khi xem lại những hình ảnh của cô nàng Dong Hee. Trong quá khứ, Claudia vốn nổi tiếng bởi thân hình quyến rũ, điều góp phần giúp cô thành công ở cả tư cách người mẫu lẫn diễn viên, tại cả thị trường Hàn Quốc lẫn Hollywood. Việc quyết định thực hiện một cuộc lột xác ngoạn mục như vậy là bởi Claudia thấy kịch bản phim này có phần tươi sáng, nhân văn hơn hẳn những tác phẩm trước đây mà cô từng góp mặt.

Claudia ở tạo hình Dong Hee trước khi tăng cân

Claudia là mỹ nhân đình đám được chú ý với tư cách là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên tham gia phim Marvel khi xuất hiện trong Avengers: Age of Ultron năm 2015, sau đó là Equals (2015), The Dark Tower (2017),... Cô liên tục khẳng định bản thân ở thị trường Hollywood, thậm chí còn được tung hô là "báu vật Hàn Quốc" ở thị trường này. Thành công ở Hollywood là vậy nhưng Claudia vẫn khao khát được chứng tỏ bản thân tại quê nhà. Tác phẩm lần này vì vậy cũng mang theo sự kỳ vọng lớn của Claudia.

The Atypical Family là bộ phim xoay quanh các nhân vật có năng lực siêu nhiên khác nhau. Dong Hee có khả năng bay, cô là chị gái của nam chính Gwi Joo (Jang Ki Young) - người có năng lực du hành ngược thời gian nhưng chỉ đến được những khoảng thời gian hạnh phúc trong đời anh. Trong khi Gwi Joo mất năng lực do chứng trầm cảm, khi dù có trở lại quá khứ thì anh cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì thì Dong Hee lại mất khả năng bay do chứng nghiện đồ ăn. Dần dần các thành viên trong gia đình cũng mất đi năng lực do nhiều lý do khác nhau khiến cuộc sống của họ xáo trộn hoàn toàn.

