6 nam diễn viên thần tượng xuất sắc nhất 2023 theo đánh giá của các chuyên gia

Mới đây, trang tin tức Star News đã khảo sát 31 chuyên gia giải trí làm việc cho các công ty giải trí lớn, bao gồm SM Entertainment, Starship Entertainment, P Nation và KQ Entertainment để tìm ra những thần tượng đá chéo sân diễn xuất ấn tượng nhất.

Đồng hạng 4 là hai anh chàng Rowoon (SF9) và Park Hyung Sik (ZE:A) với 2 phiếu bầu.

Rowoon (SF9)

Rowoon ra mắt cùng SF9 vào năm 2016 với vị trí ca sĩ, vũ công và “gương mặt đại diện” của nhóm. Với ngoại hình chuẩn người mẫu với chiều cao 1m92, gương mặt điển trai, sáng màn ảnh, Rowoon nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của những nhà sản xuất và đạo diễn phim, dần dần đá chéo sân sang diễn xuất chuyên nghiệp.

Nam thần tượng - diễn viên chiếm được cảm tình của đông đảo công chúng sau khi góp mặt vào những dự án nổi bật như School 2017 (Học đường 2017), About Time (Đã đến lúc), Where Stars Land (Nơi ánh sao soi chiếu), đặc biệt, Extraordinary You (Vô tình tìm thấy Haru) đã đưa sự nghiệp diễn xuất của Rowoon lên một tầm cao mới.

Sau đó, anh chàng liên tục được đảm nhận vai nam chính trong những dự án lớn như She Would Never Know (Tiền bối, đừng đánh màu son đó), The King’s Affection (Luyến mộ), Tomorrow (Ngày mai). Vai diễn gần đây nhất của anh là trong bộ phim lãng mạn giả tưởng Destined To Be With You (Định Mệnh Bên Em) của đài JTBC.

Park Hyung Sik (ZE:A)

Park Hyung Sik ra mắt với tư cách là thành viên của ZE:A vào năm 2010. Mặc dù khởi đầu là ca sĩ, sau đó Hyung Sik lại chuyển qua đóng nhạc kịch và bắt đầu con đường diễn xuất với vai phụ trong phim truyền hình I Remember You của đài SBS.

Nhờ tài năng của mình, anh chàng liên tục gây sốt với những vai diễn ấn tượng trong The Heirs (Những người thừa kế), High Society (Xã hội thượng lưu), Hwarang (Hoa Lang). Hyung Sik càng chứng minh được thực lực qua Strong Woman Do Bong Soon (Cô nàng mạnh mẽ Do Bong-soon) và Happiness (Chung cư có độc).

Đầu năm nay, anh thủ vai nam chính trong tác phẩm cổ trang "Our Blooming Youth" (Thanh xuân nguyệt đàm), thể hiện khả năng hóa thân đa dạng của mình và nhận được đánh giá cao từ giới phê bình.

Mỹ nam Cha Eun Woo hạ cánh ở vị trí thứ 3 với 4 phiếu bầu từ các chuyên gia trong ngành. Với ngoại hình cực kỳ hoàn hảo được truyền thông ưu ái gọi là “gương mặt thiên tài” cùng chiều cao nổi bật, không khó hiểu khi anh chàng được các biên kịch và đạo diễn chọn mặt gửi vàng.

Eun Woo bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2014, trước cả khi ra mắt cùng ASTRO vào năm 2016. Dù khả năng diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi, nhưng những tác phẩm của anh chàng lại có độ phủ sóng rộng rãi và ít nhiều để lại ấn tượng trong lòng công chúng, có thể kể đến như My ID Is Gangnam Beauty (Người đẹp Gangnam), Rookie Historian Goo Hae Ryung (Nhà sử học Goo Hae Ryung), True Beauty (Vẻ đẹp đích thực).

Vai diễn gần đây nhất của anh là chàng mục sư trong Island (Hòn đảo ma quái).

2. Im Si Wan (ZE:A) và D.O. (EXO)

Đồng hạng 2 là hai gương mặt thân quen Im Siwan (ZE:A) và D.O (EXO), đều nhận được 11 phiếu bầu từ các chuyên gia trong ngành.

Im Si Wan (ZE:A)

Im Si Wan ra mắt với tư cách thành viên của ZE:A vào năm 2010 và nhanh chóng xuất hiện với vai trò khách mời trong nhiều bộ phim truyền hình, đặc biệt là bom tấn cổ trang The Moon Embracing The Sun (Mặt trăng ôm mặt trời).

Anh chàng ghi dấu với khả năng nhập vai đa dạng và luôn biết cách làm mới mình. Không chỉ ở địa hạt phim truyền hình, Si Wan chứng minh được thực lực khi tham gia vào các dự án điện ảnh lớn và được giới chuyên môn đánh giá cao.

Một số tác phẩm nổi tiếng giúp Si Wan thoát khỏi cái mác thần tượng đi đóng phim có thể kể đến như Misaeng (Mùi đời), One Line (Độc đạo), The Merciless (Cuộc chiến ngầm), Strangers From Hell (Người lạ đến từ địa ngục)...

Si Wan cũng từng vinh dự nhận được danh hiệu “Nam diễn viên mới xuất sắc nhất” tại giải thưởng uy tín Baeksang Arts Awards.

D.O. (EXO)

D.O. ra mắt cùng nhóm nhạc đình đám EXO vào năm 2012 với vị trí ca sĩ hát chính. Anh chàng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai phụ trong Cart (Xe đẩy hàng) và It's Okay, That's Love (Chỉ có thể là yêu).

Anh chàng có khả năng diễn xuất đa dạng, luôn thử thách bản thân với nhiều thể loại. D.O. sở hữu kho tàng cả phim truyền hình và điện ảnh đáng ngưỡng mộ như My Annoying Brother (Anh tôi vô số tội), Hello Monster (Xin chào quái vật), 100 Days My Prince (Lang quân 100 ngày)...

Tác phẩm gần đây nhất của D.O. là bộ phim điện ảnh chủ đề không gian The Moon (Nhiệm vụ cuối cùng) đã được công chiếu rộng rãi trên toàn cầu, trong đó có cả Việt Nam.

Với những thành tích ở hiện tại, không quá ngạc nhiên khi Junho “chễm chệ” ở ngôi vương với số phiếu áp đảo - 21 phiếu bầu. Sở hữu giọng hát trời phú và khả năng vũ đạo xuất sắc, Junho đã là “cây hút fan” của 2PM kể từ khi nhóm ra mắt vào năm 2008.

Bằng khả năng nhập vai “đáng gờm”, đặc biệt là “đôi mắt biết nói”, kể từ khi lấn sân sang địa hạt diễn xuất, Junho đã gặt hái về vô số thành công. Bắt đầu bằng những vai phụ nhỏ, anh chàng chăm chỉ tham gia vào nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh như Homme Fatale (Thiếu gia kỹ phường), Wok of Love (Chảo lửa tình yêu), Good Manager (Sếp Kim đại tài)...

Sự bùng nổ của bom tấn cổ trang The Red Sleeve (Cổ tay áo màu đỏ) đã đưa sự nghiệp diễn xuất của Junho lên một tầm cao mới. Không chỉ đạt chỉ số người xem “khủng”, bộ phim đánh dấu sự công nhận của giới chuyên môn với Junho khi giúp anh giành được danh hiệu “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” của giải thưởng Baeksang danh giá.

Dự án gần đây nhất của anh - King the Land (Khách sạn vương giả), sánh vai cùng YoonA cũng đã tạo nên cơn sốt mùa hè với nhiều thành tích kỷ lục trên Netflix.