Nam idol diễn dở nhất hiện tại: Mặt đơ như tượng sáp, netizen hoài nghi "mới dao kéo hay sao?"

My Lovely Boxer (Chuyện Tình Đấm Bốc) là bộ phim mới lên sóng tuần thứ 2 trên kênh KBS. Dù chiếu trên đài lớn nhưng rating phim lại tương đối thấp, cũng không được cư dân mạng bàn tán nhiều. Lý do một phần bởi kịch bản My Lovely Boxer không thực sự lôi cuốn khán giả.

Ngoài kịch bản, sau khi những tập đầu lên sóng, khán giả còn không hài lòng với diễn xuất của nam phụ Kim Jin Woo. Vốn dĩ Jin Woo có xuất phát điểm từ một idol, là thành viên của nhóm nhạc đình đám Winner. My Lovely Boxer là dự án phim đầu tiên mà Jin Woo tham gia khi quyết định phát triển bản thân ở lĩnh vực mới.

Trong phim, Kim Jin Woo vào vai Han Jae Min, phó hiệu trưởng của một trường mầm non. Với tài ăn nói và khuôn mặt điển trai của mình, Han Jae Min luôn thành công trong việc chinh phục người đối diện nhưng lại bị chính các giáo viên trong trường ghét bỏ. Chưa đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống và công việc của riêng mình, Han Jae Min lại bắt đầu hứng thú với một thế giới mới sau khi gặp gỡ võ sĩ quyền anh thiên tài Lee Kwon Sook (Kim So Hye).

Đúng như mô tả về nhân vật thì Kim Jin Woo sở hữu diện mạo tương đối điển trai nhưng khách quan mà nói, để vào vai một mỹ nam có sức hút hơn người, dễ dàng chinh phục đối phương bằng vẻ bề ngoài thì Kim Jin Woo không thực sự hợp vai. Thậm chí nếu đứng cạnh nam chính Lee Sang Yeob thì diện mạo của Kim Jin Woo còn bị lép vế.

Dĩ nhiên ngoại hình cũng không phải vấn đề quá quan trọng, thứ đáng nói hơn cả vẫn là diễn xuất của Kim Jin Woo. Trên trang Mydramalist, dưới phần thông tin bộ phim My Lovely Boxer, không ít khán giả để lại những bình luận cho rằng họ cảm thấy không thoải mái khi xem màn thể hiện của Kim Jin Woo.

Mắt trợn, biểu cảm đơ cứng, thậm chí gương mặt của Jin Woo còn gần như chẳng thay đổi gì trong các cảnh phim, luôn giữ ở trạng thái lạnh lùng, lãnh cảm với cuộc đời. Biểu cảm "đơ như tượng sáp" này khiến cư dân mạng thậm chí còn hoài nghi rằng Jin Woo vừa... dao kéo nên gương mặt mới cứng như vậy. Một số khán giả lại bình luận rằng tổng thể gương mặt của Kim Ji Woo không mang đến cảm giác của "một diễn viên", nhìn góc nào thì cũng vẫn giống một idol chuẩn bị lên sân khấu trình diễn.

Bình luận của khán giả: - Diễn xuất của Kim Jin Woo thực sự không phù hợp với tôi... Tôi không có bất kỳ thành kiến nào với việc idol đóng phim, bởi vì có rất nhiều thần tượng đang là những diễn viên tuyệt vời. Nhưng diễn xuất của Jin Woo khiến tôi thấy khó chịu. Anh ấy vốn có đôi mắt rất to và khi diễn xuất, anh ấy còn trợn mắt hơn, trông không tự nhiên và khá kỳ quặc. Toàn bộ khuôn mặt và biểu cảm của Jin Woo trông không tự nhiên đối với một diễn viên. - Tôi không chắc Kim Jin Woo có phẫu thuật thẩm mỹ hay không, hay là do trang điểm không thích hợp, nhưng khuôn mặt và diễn xuất của anh ấy chỉ làm tôi mất tập trung. - Tôi không tự lý giải được nhưng khuôn mặt này cứ mang đến cho tôi một cảm giác không tự nhiên (tôi không nói anh ấy xấu hay gì cả, chỉ là anh ấy có vẻ ngoài như kiểu mới phẫu thuật), tôi rất mất tập trung khi anh ấy xuất hiện, điều đó thật đáng thất vọng. - Tôi không thích ánh mắt của Kim Jin Woo, cảm giác như anh ấy đang cố để nó to hơn, nhìn rất không tự nhiên. Ngoài ra biểu cảm của anh ấy cũng khá là đơ. - Tôi thấy fan của nhóm nhạc khen ngợi diễn xuất của Kim Jin Woo nên đã thử xem phim và ồ, có lẽ anh ấy nên tập trung đi hát.

Nguồn ảnh: KBS