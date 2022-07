Mỹ nhân đa tài Joey King khi hóa thân thành nữ sát thủ xinh đẹp "ngây thơ vô số tội" sẽ như thế nào?

Sự nghiệp điện ảnh của mỹ nhân đa tài ở Hollywood

Joey King sinh ngày 30/07/1999 tại Los Angeles, bang California (Mỹ). Ngay từ năm 4 tuổi, cô đã bén duyên với nghệ thuật khi tham gia đóng quảng cáo cho nhiều nhãn hàng lớn. Ngoài ra, Joey cũng liên tục tham gia vào các hoạt động văn nghệ ở trường lớp và địa phương.

Nữ diễn viên nhí có vai diễn điện ảnh đầu tay trong "Reign Over Me" (2007) đóng cùng Adam Sandler và sau đó là góp giọng trong "Horton Hears a Who!" (2008).

Joey King bén duyên điện ảnh từ khi còn bé.

Năm 2010, Joey đã có vai chính đầu tiên trong "Ramona and Beezus" (2010) bên cạnh Selena Gomez. Từ đây, cô bé liên tục góp mặt trong các bom tấn kinh phí lớn hoặc xuất hiện bên cạnh dàn sao tên tuổi như "Battle: Los Angeles" (2011), "Crazy, Stupid, Love" (2011), "The Dark Knight Rises" (2012) vai Talia al Ghul trẻ tuổi, "Oz the Great and Powerful" (2013), "White House Down" (2013) hay "Independence Day: Resurgence" (2016).

Joey King cũng ghi điểm qua các tác phẩm kinh dị - giật gân. Từ năm 2008, cô đã góp mặt trong "Quarantine" (2008). Ngôi sao sinh năm 1999 đã góp phần tạo nên thành công cho "The Conjuring" (2013), "Wish Upon" (2017), The Lie (2018) và "Slender Man" (2018). Ngoài ra, Joey còn ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua loạt phim truyền hình tội phạm The Act (2019). Không những thế, cô còn là cái tên quen thuộc của dòng phim tình cảm – hài. Những bộ phim đáng nhớ của mỹ nhân nhí gồm "Stonewall" (2015), "Summer '03" (2018) và 3 phần "The Kissing Booth" ăn khách.

Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim kinh dị, hành động lẫn tình cảm nổi tiếng.

Cô được khán giả yêu thích bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu cùng lối diễn xuất hồn nhiên, hài hước nhưng cũng tràn đầy cảm xúc. Tuy chỉ mới 23 tuổi, Joey đã sở hữu gia tài giải thưởng và đề cử đồ sộ. Cô từng nhận giải Màn trình diễn xuất sắc trong phim điện ảnh – Vai nữ diễn viên chính dưới 10 tuổi của Young Artist Awards, Ngôi sao phim hài của năm 2020 tại People's Choice Awards, Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất của Kids' Choice Awards và đặc biệt là đề cử Screen Actors Guild Awards, Primetime Emmy và Quả Cầu Vàng.

Sắp tới đây, cô gái đa tài này còn góp mặt trong "Bullet Train" bên cạnh dàn ngôi sao hành động tên tuổi.

Nữ diễn viên có bước chuyển mình sang thể loại hành động.

Nữ sát thủ "ngây thơ vô số tội" độc đáo của "Bullet Train"

Trong "Bullet Train", Joey King vào vai một nữ sát thủ trẻ tuổi có biệt danh The Prince. Đối với những sát thủ khác, việc giết chóc chỉ là công việc nhưng The Prince lại coi đây là niềm vui. The Prince vốn là một cô gái thuộc tầng lớp thượng lưu.

Song, mâu thuẫn với cha khiến The Prince biến thành một sát thủ máu lạnh. Cô tận dụng triệt để vẻ ngoài ngây thơ của mình để khiến đối thủ không hề có chút phòng bị nào. Joey tiết lộ: "Cô ấy biết rằng mình bị xem thường và coi đây là một lợi thế".

The Prince của Joey King có phong cách hành động độc đáo và nội tâm sâu sắc.

Joey còn chia sẻ: "Cô ấy sử dụng vẻ ngoài ngọt ngào và giọng nói dịu dàng của mình để đạt được những gì cô ấy muốn. Cô ấy che đậy những ham muốn thực sự của mình bằng sự tàn ác dữ dội. Nhưng thực tế thì cô ấy lại chỉ tìm kiếm tình yêu và sự tôn trọng. Thật thú vị khi những người mà cô ấy yêu thương nhất, cô ấy cũng sợ và ghét nhất".

Có thể thấy, với sự góp mặt của dàn diễn viên hành động tên tuổi, "Bullet Train" (Tựa Việt: "Sát Thủ Đối Đầu") hứa hẹn sẽ là một trong những bom tấn mãn nhãn và kịch tính nhất mùa hè này. Trong số đó, người hâm mộ bất ngờ với sự góp mặt của Joey King – mỹ nhân ngôn tình qua ba phần phim "The Kissing Booth".

Phim "Bullet Train" chính thức khởi chiếu từ 05.08.2022

