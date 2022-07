Mỹ nhân có gương mặt hoàn hảo nhất xứ Hàn nhưng diễn xuất nhạt nhòa, chỉ toàn đóng vai phụ

Go Yoon Jung là một nữ diễn viên, người mẫu xứ Hàn. Cô nổi danh bởi sở hữu gương mặt được cho là có "tỷ lệ kim cương sau" sau khi đụng chạm dao kéo để sửa lại phần mũi. Khi nhìn vào gương mặt của cô, nhiều người sẽ bất ngờ khi tất cả các bộ phận đều hài hòa một cách tuyệt đối, đẹp tới mức vô thực. Thậm chí các bác sĩ thẩm mỹ xứ Hàn còn nhận định rằng gương mặt của Go Yoon Jung chính là hình mẫu lý tưởng mới cho việc giải phẫu thẩm mỹ.

Gương mặt của Go Yoon Jung được cho là chạm tới tỷ lệ kim cương chứ không chỉ dừng lại ở tỷ lệ vàng

Mọi đường nét đều hài hòa một cách tuyệt đối

Với nhan sắc diễm lệ này, chẳng khó để Go Yoon Jung có thể nhanh chóng lấn sân sang diễn xuất dù xuất phát điểm là một người mẫu. Cô có vai diễn đầu tiên vào năm 2019, trong bộ phim He Is Psychometric. Tuy nhiên đây chỉ là một vai phụ không nhiều đất diễn. Dù vậy khán giả vẫn rất quan tâm đến màn debut này bởi nhan sắc cực phẩm trên phim của cô.

Gương mặt cực ít son phấn vẫn vô cùng xinh đẹp ở He Is Psychometric

Một năm sau đó, Go Yoon Jung lại có một vai diễn phụ khá nhạt nhòa ở The School Nurse và sau đó là ghi dấu ấn đậm nét hơn Sweet Home. Với sức ảnh hưởng của Sweet Home, Go Yoon Jung phần nào được biết đến nhiều hơn với tư cách diễn viên. Đặc biệt việc cô không ngại làm xấu hình tượng cũng giúp cô ghi điểm. Bởi trước đó nhiều khán giả cho rằng điều làm nên thương hiệu của Yoon Jung là nhan sắc, cô sẽ không thể nhận một vai diễn khiến cho bản thân trở nên kém xinh trước công chúng. Dù vậy đây vẫn chỉ là một vai phụ, cho đến nay khán giả thường chỉ nhắc đến Sweet Home thông qua những cái tên như Song Kang, Lee Do Hyun, Go Min Si,... chứ không phải Go Yoon Jung.

Go Yoon Jung ở Sweet Home

Những năm sau đó, Go Yoon Jung vẫn đều đặn đóng các vai phụ hoặc khách mời. Gần đây nhất cô có một vai diễn ở bộ phim đình đám Alchemy of Souls. Trong phim cô vào vai Naksu, một sát thủ xinh đẹp, tuy Naksu là nữ chính nhưng cô chết từ đầu phim, linh hồn nhập sang một thân xác khác, dĩ nhiên Go Yoon Jung cũng nhanh chóng hết vai. Dù vậy cô vẫn kịp tỏa sáng nhờ nhan sắc quá xinh đẹp trong tạo hình cổ trang. Có tin đồn cô sẽ trở lại ở phần 2 của phim với vai trò nữ chính xuất hiện xuyên suốt.

Alchemy of Souls

Nhìn lại sự nghiệp của Go Yoon Jung cho đến nay, nói là diễn dở cũng không đúng nhưng cô lại không có điểm gì quá nổi trội nên khiến bản thân trở nên nhạt nhòa giữa vô số diễn viên cùng lứa. Những vai diễn cô nhận thường chỉ là vai phụ nổi bật nhờ nhan sắc xinh đẹp. Có lẽ Go Yoon Jung cần trau dồi nhiều hơn, mang đến cho khán giả những nét riêng mang thương hiệu của chính mình.

Không đến nỗi đơ nhưng diễn xuất của Go Yoon Jung mỹ nhân sinh năm 1996 lại bị cho là không có gì đặc sắc

Nguồn ảnh: Hancinema

https://kenh14.vn/my-nhan-co-guong-mat-hoan-hao-nhat-xu-han-nhung-dien-xuat-nhat-nhoa-chi-toan-dong-vai-phu-20220720093225554.chn