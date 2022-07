Một ngôi sao hạng A đẹp nhất Gia Đình Là Số 1 diễn xuất nổi trội, vẻ ngoài điển trai nhưng sự nghiệp lên, xuống thất thường

Gia Đình Là Số 1 ra mắt mùa đầu tiên vào năm 2006 và lập tức trở thành tựa sitcom nổi danh nhất màn ảnh Hàn, thành công tới độ có thêm 2 mùa tiếp theo. Đảm nhận vai nam chính mùa 1 là nam diễn viên trẻ Jung Il Woo, người vào vai cậu cháu trai út ngỗ nghịch của nhà họ Lee - Lee Yoon Ho. Vẻ ngoài điển trai, gương mặt "búng ra sữa" lại thêm giỏi đi moto và rất chung tình, Yoon Ho dù có học kém, thích gây gổ và đem đến không ít rắc rối cho gia đình thì vẫn là "crush trong mộng" của rất nhiều khán giả thời đó.

Lee Yoon Ho là "crush quốc dân" một thời

Jung Il Woo sinh năm 1987, thời điểm đóng Gia Đình Là Số 1, anh mới 19 tuổi, rất phù hợp để vào vai một cậu học sinh trẻ trung, nhiệt huyết. Đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên, vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của Jung Il Woo. Trước đó, cũng trong năm 2006, Jung Il Woo đã debut với một bộ phim điện ảnh có tên The World of Silence. Với màn thể hiện xuất sắc vai diễn Lee Yoon Ho lại thêm việc sở hữu vẻ ngoài điển trai, Jung Il Woo có một bệ phóng hoàn hảo cho sự nghiệp của mình.

Sau Gia Đình Là Số 1, Jung Il Woo có thêm một vai chính ở phim điện ảnh My Love nhưng phải tới năm 2009 mới có vai chính truyền hình tiếp theo trong The Return of Iljimae. Kể từ sau bộ phim này, Jung Il Woo chủ yếu chỉ toàn đóng vai chính trong loạt phim truyền hình được sản xuất bởi các nhà đài lớn. Các tác phẩm đình đám nhất của anh phải kể đến như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, High-end Crush, Love and Lies,... và gần đây nhất là bom tấn cổ trang của đài MBN - Bossam: Steal the Fate.



Xem Bossam: Steal the Fate, khán giả không thể nhận ra cậu út Gia Đình Là Số 1 năm nào

Chăm chỉ đóng phim lại có đủ các yếu tố của một ngôi sao hạng A như diễn xuất nổi trội, vẻ ngoài điển trai nhưng sự nghiệp của Jung Il Woo không quá nổi bật, có thể nói là trồi sụt thất thường khi anh không thể duy trì và phát huy được phong độ của mình. Ở tuổi 34, thứ mà Jung Il Woo cần có lẽ là một kịch bản bứt phá hơn nữa, giúp anh lấy được ánh hào quang xứng đáng với mình.

Hình ảnh của Jung Il Woo ở tuổi 34

