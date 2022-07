Giấc Mơ Của Mẹ tập 8: Diễm My 9x bị đổ oan, nhìn thái độ của đồng nghiệp mà phát tức

Tiếp nối câu chuyện cuối tập 7, ngay đầu tập 8 Giấc Mơ Của Mẹ (xem tại ĐÂY), Minh (Nhan Phúc Vinh) lại tiếp tục bị sếp hành. Hùng bắt Minh phải đi mua bánh ngọt cho mình, việc vốn chẳng liên quan gì đến bổn phận của một luật sư. Ngay gần tiệm bánh, Minh thấy một cô bé bị hội bạn sai đi mua bánh, còn lớn tiếng mắng mỏ vì mua sai loại, nghĩ cô bé giống hoàn cảnh của mình, Minh đã “ra tay dẹp loạn”, ai ngờ tụi trẻ chỉ đang tập kịch. Cả đám thấy Minh là một người không bình thường, cô bé đó thậm chí còn nghĩ Minh đang muốn ăn bánh nên mới đi theo mình.

My (Diễm My 9x) chuẩn bị rất kỹ càng cho buổi thuyết trình thi vào phòng kế hoạch. Tối trước ngày thuyết trình, vì quên tài liệu, My đã quay lại công ty để lấy đồ, vô tình đụng phải một người lạ mặt có thái độ lén lút, đang cầm theo một số tài liệu. Vì vội vàng chạy đi, người này để rơi một chiếc USB, My cố gắng đuổi theo để trả lại nhưng không được, đúng lúc này cô lại gặp bà Hồng. Hai người tranh thủ nói chuyện với nhau về gia đình và cả công việc.

Hôm sau My đến công ty nhưng phát hiện ra buổi thuyết trình đã bị hủy, mọi người vô cùng khó chịu với My. Hóa ra My bị nghi là người đã ăn cắp mẫu thiết kế của công ty để bán cho đối thủ, vô tình chiếc USB mà cô nhặt được lại chứa tất cả những mẫu thiết kế đó. Dù đã phủ nhận chiếc USB không phải của mình, kiểm tra luôn cả camera an ninh nhưng có một nhân viên vốn không ưa My đã khai báo rằng My đưa tài liệu cho người ngoài công ty, khiến cô vẫn bị hàm oan. My đành sang công ty đối thủ để điều tra nhưng bị cản trở.

Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền trên ứng dụng giải trí VieON.

