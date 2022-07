“Bạn gái Thor” Natalie Portman: “Thiên Nga Đen” của Hollywood, sở hữu IQ cao ngất cùng tấm bằng cử nhân Harvard

Những ngày vừa qua, công chúng Việt Nam cũng như thế giới không khỏi phát sốt trước bom tấn "Thor: Tình yêu và sấm sét" của vũ trụ điện ảnh Marvel. Đây là tác phẩm thứ 4 của series về siêu anh hùng Thor do Chris Hemsworth thủ vai.

Bên cạnh nam chính Chris Hemsworth thì trong tác phẩm lần này, công chúng lại đặc biệt chú ý tới nhân vật "bạn gái Thor" do Natalie Portman thủ vai.

Nếu như những phần trước, nhân vật của Natalie Portman bị đánh giá là cô bạn gái yếu đuối của thần Thor, thì ở phần này, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Cô trở nên mạnh mẽ và có thể "kề vai sát cánh" chiến đấu bên cạnh bạn trai là thần Thor.

Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh thuộc hàng Top ở Hollywood, Natalie Portman cũng nổi tiếng với danh hiệu minh tinh thông minh bậc nhất khi sở hữu IQ cao ngất ngưởng cùng những tấm bằng tại các trường đại học danh tiếng.

"Thiên Nga Đen" của kinh đô điện ảnh Hollywood

Natalie Portman sinh năm 1981 tại thánh địa Jerusalem. Không lâu sau đó, gia đình người đẹp chuyển đến Mỹ và định cư tại Long Island, New York, Mỹ.

Nữ diễn viên lớn lên trong gia đình gốc Do Thái tri thức. Bố Natalie Portman là một bác sĩ sản khoa, còn mẹ là nội trợ và sau này kiêm vị trí trợ lý cho con gái. So với nhiều mỹ nhân khác ở Hollywood, Natalie Portman chạm ngưỡng cửa điện ảnh từ khá sớm. Khi mới 4 tuổi, người đẹp đã tham gia nhiều vở kịch tại các đoàn kịch địa phương.

Sự nghiệp nghệ thuật của Natalie Portman chỉ bắt đầu được biết đến vào năm 1994 khi cô tham gia tác phẩm điện ảnh đình đám "Léon: The Professional" bên cạnh hai gương mặt nổi tiếng thời ấy là Jean Reno và Gary Oldman. Tác phẩm đạt được sự thành công ngoài mong đợi với nhiều giải thưởng lớn. Thế nhưng, vai diễn của Natalie Portman cũng gặp nhiều chỉ trích do có không ít phân cảnh được cho là không phù hợp với độ tuổi trẻ vị thành niên.

Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật của mình Natalie Portman đạt được nhiều thành công qua các tác phẩm như: V for Vendetta, Closer, The Other Boleyn Girl, Thiên Nga Đen... Đặc biệt, "Thiên Nga Đen" chính là dấu mốc thay đổi sự nghiệp Natalie Portman. Vai nữ chính trong "Thiên Nga Đen" đã đem tới tượng vàng Oscar danh giá với danh hiệu "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho Natalie Portman. Từ đó tới nay, công chúng luôn gọi Natalie Portman kèm với danh xưng "Thiên Nga Đen" nhờ khả năng biến hóa không ngừng trong mỗi vai diễn.

Học vấn thuộc hàng Top với tấm bằng Harvard

Nhắc tới Natalie Portman mà thiếu đi phần học vấn của người đẹp thì quả thức quá thiếu sót. Bởi lẽ ngoài tài năng diễn xuất cực đỉnh thì "bạn gái Thor" còn sở hữu trình độ học vấn thuộc hàng Top, sở hữu IQ cao 140. Trí thông minh của Natalie Portman chẳng khác gì tiến sĩ Jane Foster trong "Thor".

Từ nhỏ, Natalie Portman đã theo học trường Do Thái Charles E. Smith tại Washington, D.C. rồi chuyển đến trường Solomon Schechter ở New York. Năm 1999, người đẹp tốt nghiệp trung học và xuất sắc ghi danh vào ngôi trường danh giá nhất nhì thế giới là đại học Harvard.

Tại đại học Harvard, Natalie Portman có cơ hội làm trợ lý cho giáo sư Alan Dershowitz, tác giả cuốn sách "The Case for Israel". Giáo sư Alan Dershowitz nhận xét, Natalie Portman chính là 1 trong số ít sinh viên xuất sắc mà ông từng đào tạo.

Năm 22 tuổi, Natalie Portman tốt nghiệp đại học Harvard với tấm bằng cử nhân xuất sắc ngành tâm lý học. Khi giành giải Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Natalie Portman đã chính thức trở thành sinh viên Harvard đầu tiên được xướng tên ở lễ trao giải danh giá thế giới này. Nói về chuyện tạm dừng sự nghiệp điện ảnh đang thăng hoa để theo đuổi con đường học vấn, Natalie Portman cho biết: "Tôi muốn làm một phụ nữ thông minh hơn là khát khao trở thành diễn viên điện ảnh nổi tiếng".

Natalie Portman tranh thủ thời gian nghỉ trên phim trường để đọc sách.

Để dẫn chứng cho câu nói đó, Natalie Portman tiếp tục theo đuổi con đường học tập sau khi nhận tấm bằng cử nhân ở Harvard. Người đẹp trở về quê hương Jerusalem để theo học trường Hebrew. Tại đây, nữ diễn viên nghiên cứu về lịch sử Israel, đạo Hồi và tiếng Do Thái. Tới mùa Xuân năm 2004, Natalie Portman tốt nghiệp Đại học Hebrew.

Chưa dừng lại ở đó, Natalie Portman còn khiến công chúng choáng váng với trình độ học vấn của mình khi trở thành giảng viên tại trường Đại học Columbia chuyên về chủ đề khủng bố và chống khủng bố. Trong quá trình đứng trên giảng đường, Natalie Portman đã lấy những trích đoạn trong phim "V for Vendetta" do mình đóng để làm ví dụ minh họa.

Ngoài việc sở hữu những tấm bằng danh giá, Natalie Portman còn thông thạo nhiều thứ tiếng như: Do Thái, tiếng Anh, Ả Rập, Đức, Nhật và Pháp. Người đẹp sinh năm 1981 cho biết, việc trau dồi ngôn ngữ mới giúp cô luôn ở trong tâm thế sẵn sàng với mọi vai trò khi có cơ hội lựa chọn.

Nghĩ tới Natalie Portman, công chúng chỉ nhớ đến sự nghiệp và học vấn của cô. Bởi lẽ, trong cả sự nghiệp của mình, người đẹp gần như "nói không" với scandal. Không ngoa khi nói đời tư của Natalie Natalie Portman như một tờ giấy trắng.

Về chuyện tình cảm, Natalie Portman chỉ công khai hẹn hò với duy nhất ông xã hiện tại - một vũ công người Pháp. Cặp đôi gặp nhau trên phim trường "Thiên Nga Đen". Sau một thời gian hẹn hò, cả hai đã tổ chức một đám cưới theo nghi thức của người Do Thái tại California.

Khi nhắc tới ông xã của mình, Natalie Portman không ngại dành những lời có cánh cho anh: "Benjamin là người chồng tuyệt vời, tôi chỉ có thể nói như thế. Phần còn lại xin giữ cho tổ ấm riêng". Cả hai có với nhau 2 nhóc tì, cậu bé Aleph và con gái út Amalia. Tới nay, dù đã trải qua thời gian dài chung sống, nhưng cặp đôi vẫn rất ngọt ngào, khiến công chúng ngưỡng mộ.