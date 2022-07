Nhan sắc dễ nhầm lẫn của "bản sao Emma Watson”, còn tự nhận từng đóng Harry Potter

Nổi tiếng từ loạt phim kinh điển Harry Potter, Emma Watson đã trở thành cái tên quá quen thuộc với bất kì khán giả nào yêu phim. Tuy nhiên việc nổi tiếng cũng kéo theo nhiều tình huống dở khóc dở cười, chẳng hạn như... hàng loạt "bản sao" của Emma Watson xuất hiện. Trên màn ảnh có một cô nàng tương tự như vậy, có xuất phát điểm trễ hơn, nổi tiếng muộn hơn nhưng vẫn gây chú ý vì ngoại hình dễ bị nhầm với nàng Hermione.

Không chỉ có nhan sắc mà ngay cả hành trình chinh phục màn ảnh Hollywood của nữ diễn viên tên Kiernan Shipka cũng có nhiều điểm giống với Emma Watson. Cô bắt đầu sự nghiệp với tư cách sao nhí, thế nhưng khi ấy tên tuổi của cô chưa bùng nổ được như thuở Emma Watson đóng Harry Potter. Thế nhưng nhờ ngoại hình trong trẻo, hoạt bát, Shipka tham gia không ít dự án điện ảnh lẫn truyền hình đình đám, trong đó có Cory in the House của Disney hay Don't Trust the B---- in Apartment 23.

Kiernan Shipka nổi tiếng với diện mạo giống Emma Watson, nhưng là khi trưởng thành

Tuy nhiên phải đến khi trưởng thành, nhan sắc của Kiernan Shipka mới bị mang ra so sánh với Emma Watson. Nhiều bài viết trên MXH thu hút sự chú ý lớn của khán giả khi hai mỹ nhân này có diện mạo dễ nhầm lẫn, hao hao nhau.

Không ít lần Kiernan khiến công chúng "lú lẫn" vì có diện mạo giống Emma Watson

Khi đã thoát khỏi vỏ bọc của sao nhí, Kiernan Shipka bắt đầu nổi tiếng toàn cầu nhờ một vai... phù thủy. Cô thủ vai nữ chính Sabrina trong series gây sốt Chilling Adventures of Sabrina, sau đó còn xuất hiện trong Riverdale.

Nếu Emma Watson là "cô phù thủy nhỏ" của màn ảnh Hollywood vào thập niên 2000 thì đến thập niên 2010, danh hiệu này nghiễm nhiên thuộc về Kiernan Shipka. Cách tiếp cận cốt truyện về cô phù thủy nhỏ Sabrina theo hướng kinh dị đã giúp bộ phim nổi đình đám, góp phần đưa tên tuổi sao trẻ sinh năm 1999 lên tầm cao mới.

Kiernan Shipka nổi tiếng nhờ vai cô phù thủy nhỏ Sabrina

Thực chất Kiernan Shipka hiểu rõ bản thân thường xuyên bị so sánh với Emma Watson, nhất là ở khoản nhan sắc. Trong một bài đăng trên Instagram, cô đã nhận về không ít bình luận của netizen, phần lớn trêu chọc cô bằng cách gọi cô là Emma Watson. Để đáp lại khán giả, Kiernan Shipka đã giả vờ mình chính là Emma Watson, bình luận rằng "Cảm ơn. Tôi đã có khoảng thời gian đáng nhớ khi quay phim Harry Potter và đang rất hào hứng với những dự án sắp tới".

Bức ảnh mà Kiernan tự nhận mình là Emma để trêu khán giả

Tuy hay bị xem là "bản sao của Emma Watson" nhưng Kiernan Shipka rõ ràng không mấy bận tâm và lo lắng đến điều này. Có sự nghiệp khởi sắc trễ hơn đàn chị và vẫn còn trẻ, Shipka vẫn có nhiều thời gian và cơ hội để tỏa sáng trong tương lai, nhất là sau thành công của vai Sabrina.

Kiernan Shipka rạng rỡ ở tuổi 23

