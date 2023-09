Mỹ nhân chăm làm từ thiện nhất nhì showbiz: Sau 20 năm vẫn trẻ đẹp, sự nghiệp đến tình duyên đều viên mãn

Sự nghiệp rực rỡ, tình duyên viên mãn

Shin Min Ah bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách người mẫu cho các tạp chí tuổi teen Kiki vào năm 1998, sau đó xuất hiện trong nhiều MV của các nhóm nhạc nam. Cô trở thành "nàng thơ" của nhóm nhạc thần tượng được yêu mến nhất thập niên 1990 - G.O.D - khi xuất hiện trong 5 MV đình đám của nhóm. Tới năm 2001, cô chính thức bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp và nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ loạt phim Volcano high, Madeleine, Beautiful days, ...

Giai điện thập niên 2000 là quãng thời gian Shin Min Ah từng bước trưởng thành trong diễn xuất và cách chọn vai diễn. Tới năm 2010, cô thực sự tỏa sáng hơn bao giờ hết, vươn tầm sao hạng A với bộ phim Bạn gái tôi là hồ ly. Năm đó, Shin Min Ah và bạn diễn Lee Seung Gi đã cùng nhau đoạt giải cặp đôi đẹp nhất tại SBS Drama Awards. Sau tác phẩm này, Shin Min Ah trở thành cái tên ăn khách hơn bao giờ hết, cô cũng liên tục gặt hái được thành công ở cả địa hạt phim truyền hình lãn điện ảnh.

Năm 2021 tiếp tục là một dấu mốc rực rỡ của Shin Min Ah khi cô góp mặt trong bộ phim đình đám Hometown cha-cha-cha đóng cùng với Kim Seon Ho. Bộ phim được cả khán giả Hàn Quốc lẫn quốc tế yêu mến, đạt tỷ suất cao nhất lên tới 13,322% và liên tiếp trụ vững ở top đầu của Netflix trong thời gian chiếu. Bên cạnh đó, Shin Min A là một trong 10 nghệ sĩ tỏa sáng nhất năm 2021, xếp vị trí thứ hai với 7,3% số phiếu trong cuộc bình chọn được thực hiện bởi trang Gallup.

Trong năm nay, Shin Min Ah sẽ trở lại phim trường cùng bộ phim Because I want no loss, đóng chính cùng đàn em Kim Young Dae. Tuy rất mong chờ sự trở lại của mỹ nhân họ Shin nhưng khán giả lại lo ngại, sợ cô không "gánh" nổi diễn xuất còn có phần non nớt của đàn em.

Không chỉ sự nghiệp, ngay cả tình duyên của Shin Min Ah cũng vô cùng viên mãn. Tháng 7 năm 2015, Shin Min Ah công khai hẹn hò với nam diễn viên đình đám Kim Woo Bin. Tình yêu của họ khiến khán giả nể phục khi Shin Min Ah đã đồng hành cùng bạn trai suốt khoảng thời gian anh chiến đấu với ung thư. Hơn 2 năm bạn trai tạm rời khỏi showbiz điều trị bệnh, Shin Min Ah cũng gác lại các dự án phim ảnh và luôn ở cạnh chăm sóc nam diễn viên. Đến nay họ vẫn hạnh phúc bên nhau và khán giả mong mỏi sớm được thấy một đám cưới cổ tích.

Đời tư sạch lại rất chăm làm từ thiện

Ngoài chuyện hẹn hò với Kim Woo Bin thì Shin Min Ah gần như không tiết lộ thông tin đời tư gì của mình. Sau bao năm làm nghề, cô vẫn giữ được hình ảnh trong sạch, là một nghệ sĩ hiếm khi vướng phải lùm xùm.

Không chỉ vậy, Shin Min Ah còn lọt top những nghệ sĩ chăm làm từ thiện nhất showbiz Hàn. Được biết cô quyên góp 100 triệu won (gần 2 tỷ VNĐ) mỗi năm để hỗ trợ các nạn nhân bị bỏng. Đó chỉ là khoản quyên góp định kỳ mỗi năm, còn mỗi lần thiên tai, bão lũ hoặc có những tai nạn nghiêm trọng xảy ra, Shin Min Ah đều có tên trong danh sách mạnh thường quân. Cô từng cung cấp 100 triệu won (gần 2 tỷ VNĐ) xây dựng lại một trường học ở Nepal bị sập do động đất; quyên góp hơn 2,6 tỷ won (hơn 50 tỷ VNĐ) cho các hoạt động từ thiện, các tổ chức giáo dục, chăm sóc sức khỏe dành cho trẻ em khuyết tật, hỗ trợ chi phí sưởi ấm vào mùa đông cho những người già neo đơn,... Không chỉ vậy Shin Min Ah còn đích thân đến tận nơi để an ủi động viên những hoàn cảnh khó khăn. Thậm chí cô từng được đích thân Tổng thống Hàn Quốc tuyên dương vì những đóng góp suốt gần một thập kỷ của mình.

Nhan sắc bao năm không đổi

Đến thời điểm hiện tại, Shin Min Ah đã hoạt động showbiz được hơn 20 năm, bản thân cô cũng đã 39 tuổi. Nhìn những hình ảnh thời mới vào nghề so với thời điểm hiện tại có thể thấy, Shin Min Ah gần như không hề già đi. Chỉ là cô ngày càng xinh đẹp, mặn mà và có phần sắc sảo hơn so với phiên bản ngây thơ, đáng yêu của mình những năm 2000.

Shin Min Ah cách đây 20 năm

Và hiện tại

Nguồn ảnh: Naver