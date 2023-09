“Chàng hậu” Shin Hae Sun và pha chốt đơn “lạnh gáy” trong Đơn Hàng Từ Sát Nhân

Việc mua lại đồ secondhand thường được cho là một cách tiết kiệm cũng như cơ hội để sở hữu những món đồ "độc lạ" hoặc hiếm có do đã ngừng sản xuất. Tuy nhiên, hình thức mua bán này, đặc biệt là trên nền tảng online, lại ẩn chứa nhiều nguy cơ. Không ít người trở thành nạn nhân của mua sắm trực tuyến do những tên lừa đảo nắm bắt và lợi dụng tâm lý ham rẻ hay mong muốn tiết kiệm đơn thuần. Giá cả phải chăng, hình ảnh chỉn chu, lời hứa hẹn "có cánh" về tình trạng sản phẩm khó có thể kiểm chứng là những miếng mồi ngon dụ dỗ "con mồi" sập bẫy. Một khi đã sa vào, nhẹ thì mất tiền oan, nặng thì… mất cả mạng!



"Chàng hậu" Shin Hae Sun trở thành con mồi của kẻ sát nhân biến thái

Điển hình là Soo Hyun - một cô nàng công sở bình thường có đam mê mua sắm trực tuyến. Để tiết kiệm tiền sau khi chuyển nhà, cô mua một chiếc máy giặt đã qua sử dụng được nhượng lại vì "chủ sắp đi nước ngoài định cư" nhưng không ngờ nó đã bị hỏng trước khi đến tay chủ mới. Vì để trả đũa tên bán hàng lừa đảo, Soo Hyun "truy lùng" hắn ta khắp cõi mạng và để lại bình luận tố cáo hắn mà không biết rằng hành động này của mình đã làm cho một tên sát nhân máu lạnh nổi điên, biến bản thân thành đối tượng tiếp theo bị truy lùng. Cứ ngỡ bị đe dọa vì dám cản trở việc làm ăn của một tên lừa đảo, Soo Hyun không ngờ màn hình máy tính chính là lá chắn hoàn hảo che giấu một kẻ giết người hàng loạt biến thái cùng nguồn gốc gây sởn tóc gáy của những món đồ cũ mà hắn ta rao bán.

Giao hàng tận nhà, theo dõi tận nơi

Không giống những tác phẩm khác cùng thể loại, Đơn Hàng Từ Sát Nhân là sự kết hợp mới mẻ của một đề tài cứ ngỡ là vô cùng quen thuộc - thị trường mua bán đồ cũ và thể loại kinh dị, giật gân. Những hành động bình thường như mua sắm online, săn nhượng đồ cũ giá rẻ hay để lại đánh giá trên mạng bỗng kéo nhân vật chính rơi vào một tình huống dị thường gây nguy hiểm đến tính mạng. Chủ đề gần gũi không chỉ tạo nên sự thú vị hay sức hấp dẫn đặc biệt cho Đơn Hàng Từ Sát Nhân mà còn trở thành cầu nối cảm xúc cho khán giả đến với tình huống éo le của nhân vật chính. Khi theo dõi bộ phim, người xem sẽ cưỡi trên chuyến tàu cảm xúc, đi từ đồng cảm với cô nàng Soo Hyun đến căng thẳng, sợ hãi trước những tình huống giật gân, gây sợ hãi mỗi khi tên sát nhân xuất hiện.

Shin Hae Sun hóa "chiến thần săn sale" trong Đơn Hàng Từ Sát Nhân

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của "Chàng Hậu" Shin Hae Sun sau thành công của Mr. Queen (2020) và See You in My 19th Life (2023). Được mệnh danh là "nữ hoàng rating thế hệ mới" của xứ sở Kim Chi, nữ diễn viên sở hữu nhiều vai diễn lớn nhỏ trong nhiều bộ phim đình đám như School 2013 (2013), Tuổi Thanh Xuân (2014), She Was Pretty (2015), The Legend of The Blue Sea (2016), ​​Stranger (2017), The Hymn of Death (2018), Innocence (2018), Angel’s Last Mission: Love (2019)... Đến với Đơn Hàng Từ Sát Nhân, Shin Hae Sun tiếp tục thể hiện khả năng biến hóa đa dạng của mình khi vào vai cô nàng công sở Soo Hyun. Sau khi bị lừa mua đồ cũ, cô gái trẻ bỗng biến thành mục tiêu tiếp theo của tên sát nhân bí ẩn và từ đó, cuộc sống của cô hoàn toàn bị đảo lộn. Soo Hyun hứa hẹn sẽ trở thành điểm sáng tiếp theo trong sự nghiệp diễn viên của Shin Hae Sun. Với vai diễn lần này, cô có cơ hội sử dụng diễn xuất có chiều sâu của mình để thể hiện nhiều lát cắt cảm xúc, từ tức giận vì bị lừa mua một món đồ hỏng đến hoảng loạn khi bị theo dõi và cuối cùng là kiên cường chống chọi lại tên tội phạm giấu mặt.

Poster "Đơn Hàng Từ Sát Nhân"

Trailer chính thức “Đơn Hàng Từ Sát Nhân”

Đơn Hàng Từ Sát Nhân dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 15.09.2023.