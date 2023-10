Mỹ nam "không góc chết" gây sốt MXH với màn khoe body cực phẩm, vậy mà không cứu nổi rating bết bát

Vào ngày 11/10, dự án phim lãng mạn A Good Day to Be a Dog (tựa Việt: Ngày Đẹp Trời Để Trở Thành Cún) đã lên sóng 2 tập đầu tiên trên kênh MBC. Phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh của "mỹ nam không góc chết" Cha Eun Woo, cũng như là màn kết hợp của anh và mỹ nhân Celebrity Park Gyu Young. Hiện tại, một phân đoạn nóng bỏng của Cha Eun Woo đang trở thành đề tài gây bàn tán trên MXH.

Nhiều khán giả vô cùng bất ngờ khi chỉ trong tập mở đầu của A Good Day to Be a Dog, Cha Eun Woo đã có màn khoe body "nóng ngàn độ". Mỹ nam nhóm ASTRO khoe thân hình săn chắc dưới vòi sen, khiến ai nấy khi xem vô cùng phấn khích. Hiện tại phân đoạn này của Cha Eun Woo đang gây sốt trên MXH, cho thấy một hình ảnh vẫn đẹp nhưng có phần khác trước giờ của anh chàng.

Cảnh tắm gây sốt MXH của Cha Eun Woo

Thậm chí, có fan còn sẵn tiện so sánh 2 cảnh tắm của Cha Eun Woo trong A Good Day to Be a Dog hiện tại và trong Người Đẹp Gangnam 5 năm trước. Nếu Kyung Seok của Người Đẹp Gangnam có thân hình thư sinh, mảnh khảnh thì Seo Won của năm 2023 lại cường tráng, gợi cảm hơn nhiều với "bờ vai Thái Bình Dương" khiến ai cũng thích mê.

Cha Eun Woo trong cùng 1 phân đoạn 5 năm trước

Dù có màn khoe body gây sốt nhưng Cha Eun Woo cũng không thể giúp A Good Day to Be a Dog có thành tích mở đầu khả quan. Phim khởi đầu với rating 2,2% ở tập 1 và 2,8% ở tập 2, nằm ngoài top 20 chương trình truyền hình có rating cao nhất ngày (theo Nielsen). Được chiếu trên đài công MBC, A Good Day to Be a Dog có thành tích khá kém so với mặt bằng chung phim ảnh từ trước đến nay.

A Good Day to Be a Dog lấy cảm hứng từ webtoon của Lee Hey, kể về nữ chính Hae Na - một nữ giáo viên tiếng Anh có năng lực đặc biệt, đó là sẽ biến thành cún nếu cô hôn ai đó. Người có thể giúp cô hóa giải lời nguyền này lại chính là Seo Won, người thầy dạy toán có nỗi sợ với cún sau một biến cố tuổi thơ. Liệu Seo Won có giúp được Hae Na, và câu chuyện tình của cả hai sẽ có gì lý thú?