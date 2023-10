Mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc bị mỉa mai "đẹp nhưng đơ", đáp trả ngắn gọn nhưng đầy thuyết phục

Cha Eun Woo sẽ đóng chính trong A Good Day To Be A Dog (tạm dịch: Ngày Tuyệt Vời Để Trở Thành Cún), series sắp phát hành của đại MBC. Trong buổi họp báo giới thiệu dự án tại Seoul hôm 11/10, anh trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ.

Cha Eun Woo trong sự kiện ra mắt phim ở Seoul hôm 11/10

Trong phim, nam thần đẹp trai nhất Hàn Quốc đóng Jin Seo Won, một thầy giáo dạy toán sở hữu visual cực kỳ bùng nổ. Điều này khiến nhiều người nghi ngại rằng đây sẽ tiếp tục là một vai diễn thiên khai thác triệt để gương mặt không góc chết của Cha Eun Woo thay vì phát triển khả năng diễn xuất vốn đã là chủ đề gây tranh cãi từ lâu.

Trả lời các thắc mắc về việc chỉ đóng các vai tập trung vào visual, nam diễn viên cho biết: "Tôi cảm thấy biết ơn thay vì coi đó là gánh nặng. Tôi còn nhiều điều phải học hỏi và cũng khát khao tìm kiếm những thử thách mới. Tôi còn nhiều điều hay ho để mang tới cho các bạn trong tương lai".

Kịch bản A Good Day To Be A Dog dựa trên bộ webtoon cùng tên, kể về một cô gái Han Hae Na (Park Gyu Young đóng) phải chịu lời nguyền quái ác qua nhiều thế hệ. Cụ thể, nếu như hôn bất cứ người đàn ông nào, cô sẽ biến thành chó vào lúc nửa đêm trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Chu kỳ đó sẽ lặp lại liên tục cho đến khi cô hôn được lại chính người đàn ông đó khi mình đang trong hình dạng chó.

Cha Eun Woo trong A Good Day To Be A Dog

Một ngày, Han Hae Na vô tình chạm môi Jin Seo Won khi đang say rượu, dẫn đến việc lời nguyền quái ác bị kích hoạt. Cô phải tìm mọi cách để hôn lại chàng thầy giáo điển trai thêm lần nữa. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất chính là Jin Seo Won cực kỳ sợ chó.

A Good Day To Be A Dog cũng đánh dấu sự trở lại của Cha Eun Woo với thể loại phim hài - lãng mạn sau series True Beauty (2020-2021). Trong buổi họp báo hôm 11/10, diễn viên cũng chia sẻ về quyết định nhận dự án này: "Tôi đã nói chuyện rất nhiều với đạo diễn và công ty sản xuất về những nỗi lo của mình. Chúng tôi bàn về kịch bản và cách để thể hiện nó sao cho khác biệt. Tôi thấy rất hứng thú khi được cùng mọi người khám phá những khía cạnh rất mới mẻ. Khi trò chuyện với đạo diễn, tôi nói mình muốn thể hiện một phiên bản tốt hơn so với True Beauty. Dù thể loại này có những hạn chế của nó, tôi tin bản thân có thể mang đến nhiều điểm mới mẻ cho nhân vật này, khiến anh ấy được khán giả yêu mến hơn. Các bạn có thể chờ đón khi phim ra mắt".

Bộ phim A Good Day To Be A Dog sẽ chính thức được phát hành từ tối 11/10 trên kênh MBC.