Lee Byung Hun sinh năm 1970, là một trong những mỹ nam có sức quyến rũ cực lớn trên màn ảnh. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Lee Byung Hun thành công ở nhiều thể loại vai khác nhau, gặt hái vô số giải Ảnh đế, Thị đế tại Hàn Quốc và là một trong số ít những ngôi sao xứ Hàn nổi tiếng tại Hollywood.

Lee Byung Hun là ngôi sao tài năng bậc nhất giới điện ảnh Hàn Quốc

Lee Byung Hun bắt đầu sự nghiệp từ năm 1991 và trở nên nổi tiếng bắt đầu từ bộ phim Khu Vực An Ninh Chung của đạo diễn Park Chan Wook. Bộ phim phá kỷ lục phòng vé năm 2000 và trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ.

Lee Byung Hun tiếp tục được khán giả nhắc tới sau thành công của các phim như Beautiful Days và Bungee Jumping of Their Own. Sau đó, anh giành được giải thưởng nghệ thuật Baeksang danh giá với tác phẩm Ván Bài Định Mệnh.

Bắt đầu từ năm 2005, nam diễn viên tấn công sang mảng điện ảnh và thành công nhanh chóng. Các vai diễn của Lee Byung Hun rất đa dạng từ người lính, chính trị gia, hoàng đế hoang dâm tàn ác tới sát thủ không nói chuyện chỉ biết chém giết. Nhắc tới Lee Byung Hun, khán giả luôn yên tâm về chất lượng và diễn xuất. Ở nam diễn viên có một sức hút khó lý giải dù không điển trai theo kiểu mỹ nam hay có thân hình cao ráo như người mẫu. Lee Byung Hun chinh phục khán giả bởi tài năng diễn xuất đa dạng của mình.

Một số diễn viên khó có thể đóng vai phản diện bởi gương mặt quá tử tế chính trực, song Lee Byung Hun là tài tử nghìn mặt trên màn bạc.





Lee Byung Hun đóng cùng Song Hye Kyo trong All In

Những bộ phim điện ảnh như The Good, The Bad, The Weird, G.I. Joe: The Rise of Cobra, I Saw the Devil, Masquerade, Inside Men, Master, The Magnificent Seven, The Man Standing Next, Hạ Cánh Khẩn Cấp (Emergency Declaration)... giúp Lee Byung Hun nhận hàng loạt giải thưởng danh giá. Trong sự nghiệp luôn đứng trên đỉnh cao của mình, nam diễn viên chiến thắng ở hơn 80 giải thưởng khác nhau và lấy được hết tất cả những cúp nghệ thuật quan trọng nhất của màn ảnh Hàn Quốc. Thành công về mặt diễn xuất, Lee Byung Hun cũng là một ngôi sao ăn khách khi các bộ phim có sự góp mặt của nam diễn viên đều bùng nổ phòng vé.

Lee Byung Hun trong phim Hoàng Đế Giả Mạo với hành động tàn ác nhưng mang trong mình sự mong manh dễ tổn thương

Nam diễn viêm đảm nhận vai phản diện ông trùm mưu mô trong Master

The Man Standing Next lại đem đến một hình ảnh khác biệt, Lee Byung Hun vào vai kẻ ám sát tổng thống đầy tham vọng. Tác phẩm đoạt giải Phim xuất sắc Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh năm 2020, được Hàn Quốc chọn tham dự Oscar 2021.



Không giới hạn bản thân trong giới giải trí xứ Kim Chi, Lee Byung Hun tấn công sang Hollywood và có cho mình vai diễn ấn tượng Storm Shadow trong loạt phim Biệt Đội G.I. Joe: Cuộc Chiến Mãng Xà (2009) và phần hậu truyện G.I. Joe: Báo Thù (2013). Trong số các nam diễn viên Hàn từng đóng phim tại Hollywood, Lee Byung Hun được đánh giá là người thành công nhất và là người duy nhất có vai diễn biểu tượng. Nhờ đó, Lee Byung Hun trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được in dấu tay trên Đại lộ Danh Vọng Hollywood lịch sử.

Storm Shadow là vai diễn thành công tại Hollywood của Lee Byung Hun

Điều đáng ngạc nhiên là Lee Byung Hun luôn được coi là diễn viên xuất sắc, gương mặt bảo chứng phòng vé và chất lượng tác phẩm, nhưng mỗi lần xuất hiện trước khán giả, ngôi sao sinh năm 1954 lại cho thấy khả năng diễn xuất vượt qua cả giới hạn của bản thân. Năm 2023, trong Concrete Utopia (Địa Đàng Sụp Đổ 2023), Lee Byung Hun thể hiện xuất sắc diễn nửa chính nửa tà Young Tak, người lúc đầu hướng thiện, mong muốn giúp đỡ mọi người cùng sống sót, sau đó bị đẩy vào con đường tội lỗi. Bộ phim đã mang về cho Lee Byung Hun Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất lần thứ hai.

Vai diễn ấn tượng YOung Tak trong Địa Đàng Sụp Đổ

Lee Byung Hun hóa thân thành trai nghèo lái xe tải trong phim truyền hình chữa lành Blues Nơi Đảo Xanh

Thành công là vậy, song Lee Byung Hun cũng là ngôi sao lắm tài nhiều tật. Năm 2013, nam diễn viên vướng scandal ngoại tình khi vợ mang thai khiến danh tiếng sụp đổ. Khán giả Hàn Quốc từng tự hào về Lee Byung Hun bao nhiêu thì giờ đây lại thất vọng về tài tử này bấy nhiêu. Đặc biệt, Lee Byung Hun và vợ là nữ diễn viên Lee Mi Jung mới chỉ kết hôn vào năm 2012.

Thời điểm đó, nhiều người nghĩ Lee Byung Hun sẽ tiêu tan sự nghiệp vì hình tượng hoen ố, thậm chí anh còn bị đặt biệt danh là "Lee Santa". Tuy nhiên, bằng tài năng diễn xuất, nam diễn viên đã khiến khán giả xứ Hàn phải quên đi scandal để chào đón nam diễn viên trở lại.

Lee Byung Hun suýt mất hết sự nghiệp vì bê bối ngoại tình khi vợ mang thai

Vượt qua bê bối, năm 2015, bằng bộ phim Inside Men, Lee Byung Hun đã giành nhiều giải thưởng danh giá như giải nghệ thuật Baeksang, giải Rồng Xanh, Giải Chuông Vàng, APAN Star Awards, Buil Film Awards, New York Asian Film Festival, giải của hiệp hội Đạo diễn trao tặng... Inside Men cũng tác phẩm xếp hạng R trở thành phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Hàn Quốc. Giới chuyên môn nhận định, Lee Byung Hun là trường hợp đặc biệt của giới giải trí Hàn Quốc, người khiến công chúng phải quên đi lỗi lầm vì tài năng xuất chúng của mình.