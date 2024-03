Mỹ nam bất ngờ bị réo tên giữa drama tình ái của Han So Hee - Ryu Jun Yeol

Drama hot nhất làng giải trí châu Á những ngày này gọi tên bộ ba Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri. Lý do xuất phát từ tin đồn tình ái của Han So Hee và Ryu Jun Yeol, người mới thông báo chia tay Hyeri được vài tháng. Hyeri ngay sau đó đã đăng tải một story với dòng chú thích "thú vị quá" và Han So Hee cũng không vừa khi đăng story đáp trả "Tôi cũng đang thấy thú vị đây". Hành động tưởng đâu là ngầu của Han So Hee đã suýt dập tắt được tin đồn tình ái cho đến sáng sớm ngày 16/3, chính cô lại lên tiếng thừa nhận mình thực sự đang hẹn hò Ryu Jun Yeol.

Lời xác nhận cùng động thái xoá story của Han So Hee khiến MXH chấn động. Không ít khán giả để lại những bình luận tiêu cực công kích mỹ nhân họ Han. Bên cạnh đó tựa phim đình đám đã se duyên cho Hyeri và Ryu Jun Yeol cũng được nhắc lại theo cách không ai mong muốn nhất.

Trong quá khứ, Hyeri và Ryu Jun Yeol từng là cặp đôi phim giả tình thật được ủng hộ nhất nhì showbiz Hàn. Họ yêu nhau khi hợp tác chung ở bộ phim Reply 1988. Dù trên phim mối quan hệ của họ không thể chạm tới mức tình yêu nhưng cái kết hạnh phúc ngoài đời như một sự xoa dịu tổn thương cho khán giả. Dù có lẽ người trong cuộc không muốn nhìn lại nhưng hiện tại những hình ảnh ngọt ngào từ phim đến đời của cặp đôi Reply 1988 vẫn bị nhắc lại.

Dù không phải một đôi nhưng trong phim Ryu Jun Yeol và Hyeri vẫn có rất nhiều những khoảnh khắc gây thương nhớ

Hai người cũng không hề ngần ngại công khai tình cảm ngoài đời

Năm đó có một bộ phận khán giả không hề hài lòng với kết thúc của Reply 1988 nhưng hiện tại, netizen lại bất ngờ "quay xe" ủng hộ cái kết năm xưa. Chính bởi vậy ngoài những hình ảnh ngọt ngào của Ryu Jun Yeol và Hyeri thì Park Bo Gum và vai diễn Choi Taek của anh cũng bất ngờ được réo tên.

Trên MXH, những topic với chủ đề "May là năm đó Duk Sun chọn Choi Taek" hay "Từ giờ không cần luyến tiếc về kết thúc của Reply 1988 nữa" (Duk Sun - Choi Taek là nhân vật của Hyeri và Bo Gum) nhận được lượng tương tác khủng. Đặc biệt, khán giả cũng tiếc nuối khi năm sau, tròn 10 năm Reply 1988 ra mắt, có lẽ sẽ không có buổi tụ họp nào của cả đoàn phim. Trước đó bộ phim Reply 1994 đã có buổi tụ họp ôn lại kỷ niệm nên khán giả đã từng rất mong chờ điều tương tự xảy ra với ekip Reply 1988 (hai bộ phim chung đạo diễn và thuộc cùng series Reply).

Tâm trạng chung của nhiều người lúc này

Nguồn: Naver