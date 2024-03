Thánh soi khui cả bộ hint Han So Hee hẹn hò tài tử Reply 1988, báo Hàn vào cuộc xác nhận bằng chứng ngoại tình?

Nghi vấn Han So Hee hẹn hò tài tử Ryu Jun Yeol (Reply 1988) ở Hawaii hiện là chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội châu Á. Trong diễn biến mới nhất, Han So Hee đã phủ nhận thông tin cô có mối quan hệ tình ái với Ryu Jun Yeol. Tuy nhiên, iMBC Entertainment cho biết Han So Hee và Ryu Jun Yeol gặp nhau tại triển lãm ảnh nghệ thuật của nam diễn viên vào tháng 11/2023. Đáng nói ở thời điểm này, Ryu Jun Yeol đã tuyên bố chia tay nữ idol kiêm diễn viên Hyeri được 2 ngày. Tuy nhiên, trang tin không rõ 2 ngôi sao có liên hệ với nhau từ trước hay không.

Nghi vấn Han So Hee và Ryu Jun Yeol hẹn hò đang chiếm sóng mạng xã hội châu Á

Sau đó, các netizen tiếp tục soi được thêm bằng chứng hẹn hò của 2 nghệ sĩ. Han So Hee bị phát hiện đã nhấn like ảnh của Ryu Jun Yeol trên trang cá nhân từ tận năm 2016. Cô thậm chí còn mua 1 chú gấu bông giống với biệt danh "gấu Bắc Cực" của tài tử Reply 1988. Trong khi Ryu Jun Yeol bị lộ ảnh chụp cùng em gái Han So Hee.

Chưa hết, để củng cố cho tin đồn 2 ngôi sao cùng đi Hawaii, netizen đã lần ra thông tin chuyến bay. Theo đó, khán giả đã có được thông tin Han So Hee và Ryu Jun Yeol cùng từ Hawaii về Hàn Quốc sau kỳ nghỉ.

Han So Hee đăng ảnh đi xem triển lãm của Ryu Jun Yeol trong bài đăng sinh nhật của cô

Năm ngoái, mỹ nhân xứ Hàn khoe chú gấu bông hình gấu Bắc Cực khổng lồ cô đã mua. Đáng chú ý, Ryu Jun Yeol thường được fan gọi với biệt danh "Ông chú gấu Bắc Cực". Nam diễn viên cũng từng tham gia chiến dịch quảng cáo bảo vệ môi trường mang tên "Tôi là gấu Bắc Cực"

Trước khi nghi vấn hẹn hò rộ lên, Han So Hee được phát hiện nhấn yêu thích bài đăng của Ryu Jun Yeol trên trang cá nhân. Đây là hình ảnh được đăng từ 4 ngày trước

Đáng nói không chỉ mới đây, netizen soi ra Han So Hee tương tác, bấm like ảnh Ryu Jun Yeol từ năm 2016

Nghi vấn Han So Hee và Ryu Jun Yeol có liên hệ ngoài đời càng rầm rộ khi bức ảnh nam diễn viên sinh năm 1986 chụp cùng em gái Han So Hee được đăng tải

1 số cư dân mạng cho biết Han So Hee và Ryu Jun Yeol đã cùng đi 1 chuyến bay từ Hawaii về Hàn Quốc sau kỳ nghỉ

Tin đồn Han So Hee hẹn hò Ryu Jun Yeol xuất hiện từ rạng sáng ngày 15/3. Theo đó, 2 diễn viên đang cùng nhau du lịch ở Hawaii. 1 người hâm mộ đã viết "Diễn viên Hàn Quốc đang dạo chơi ở hồ bơi khách sạn" và tag tên của Han So Hee, Ryu Jun Yeol. Nhiều du khách xung quanh bể bơi cũng đã nhìn thấy cảnh cặp đôi tình tứ. Giá 1 đêm ở khách sạn sang trọng này lên đến 800.000 won (14,8 triệu đồng). Trên trang cá nhân, Han So Hee cũng đăng tải loạt ảnh check-in Hawaii.

Sau đó, việc Hyeri - bạn gái cũ Ryu Jun Yeol - đăng ảnh ẩn ý "Thật thú vị" và hủy theo dõi nam diễn viên đã làm dấy lên nhiều đồn đoán, nghi ngờ Han So Hee là "tiểu tam". Giữa đồn đoán của công chúng về chuyện tình ái, công ty của Han So Hee đã phủ nhận thông qua Edaily: "Họ không hẹn hò, cô ấy đi du lịch cùng những người bạn thân. Mong mọi người thông cảm vì đây là cuộc sống riêng tư". Tuy nhiên, với loạt "hint" nói trên và động thái đáng ngờ từ người trong cuộc, cư dân mạng không khỏi nghi vấn Ryu Jun Yeol - Han So Hee bí mật yêu đương, thậm chí lén lút qua lại sau lưng Hyeri.

Han So Hee đăng ảnh du lịch Hawaii cùng bạn bè ngay sau khi tin đồn tình ái của cô với Ryu Jun Yeol nổ ra