HOT: Han So Hee chính thức lên tiếng về tin đồn hẹn hò tài tử Reply 1988!

Trong sáng ngày 15/3, drama tình ái Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri chính là chủ đề hot nhất trên khắp các trang mạng xã hội. Sau khi bạn trai cũ 7 năm vướng tin hẹn hò Han So Hee, Hyeri liền đăng ảnh ẩn ý "Thật thú vị" và hủy theo dõi anh trên Instagram.

Ban đầu, công ty quản lý của Han So Hee - Ryu Jun Yeol lên tiếng đầy mập mờ vì "Đó là đời tư của nghệ sĩ". Tuy nhiên sau khi câu chuyện đi xa hơn, công ty của nữ diễn viên đã phủ nhận thông qua Edaily: "Họ không hẹn hò, cô ấy đi du lịch cùng những người bạn thân. Mong mọi người thông cảm vì đây là cuộc sống riêng tư".

Công ty quản lý của Han So Hee phủ nhận tin hẹn hò Ryu Jun Yeol

Tin đồn Han So Hee hẹn hò Ryu Jun Yeol xuất hiện từ rạng sáng ngày 15/3. Theo đó, 2 diễn viên đang cùng nhau du lịch ở Hawaii. 1 người hâm mộ đã viết "Diễn viên Hàn Quốc đang dạo chơi ở hồ bơi khách sạn" và tag tên của Han So Hee, Ryu Jun Yeol. Nhiều du khách xung quanh bể bơi cũng đã nhìn thấy cảnh cặp đôi tình tứ. Giá 1 đêm ở khách sạn sang trọng này lên đến 800.000 won (14,8 triệu đồng). Trên trang cá nhân, Han So Hee cũng đăng tải loạt ảnh check-in Hawaii.

Cư dân mạng Hàn Quốc tỏ ra vô cùng bất ngờ trước tin đồn bởi từ trước đến nay, Han So Hee và Ryu Jun Yeol chưa từng có tương tác với nhau. Vì 2 diễn viên đang đàm phán vai chính trong dự án kinh dị Delusion nên nhiều người cho rằng có thể Han So Hee và tài tử Reply 1988 chỉ đang ghi hình. Tuy nhiên việc Hyeri đăng ảnh ẩn ý "Thật thú vị" và hủy theo dõi Ryu Jun Yeol đã làm dấy lên nhiều đồn đoán, nghi ngờ Han So Hee là "tiểu tam".

Han So Hee và Ryu Jun Yeol được "team qua đường" nhìn thấy hẹn hò ở Hawaii

Han So Hee cũng đăng ảnh từ chuyến đi này

Hyeri đăng ảnh ẩn ý "Thật thú vị" và bỏ theo dõi Ryu Jun Yeol làm dấy lên nghi vấn Han So Hee là "tiểu tam"

