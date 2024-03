Mặc người cũ - mới “đấu đá”, Ryu Jun Yeol (Reply 1988) giờ mới lên tiếng về tin ngoại tình với Han So Hee

Drama tình ái giữa 3 ngôi sao nổi tiếng Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri đã khiến công chúng bị “quay như chong chóng” trong suốt 24 giờ qua. Ban đầu Han So Hee ra sức phủ nhận nghi vấn hẹn hò Ryu Jun Yeol nhưng tới nay, nữ diễn viên bất ngờ liên tiếng xác nhận chuyện tình ái với nam tài tử này nhưng bác bỏ tới cùng tin đồn làm tiểu tam. Về phía tài tử họ Ryu, nam diễn viên im thin thít suốt 1 ngày qua trong khi Han So Hee - Hyeri được cho là có màn cà khịa đối phương. Phải tới tận sáng 16/3, sau khi nữ diễn viên họ Han chính thức xác nhận mối quan hệ, Ryu Jun Yeol mới có động thái đầu tiên.

Cụ thể, Ryu Jun Yeol lên tiếng xác nhận hẹn hò mỹ nhân họ Han nhưng không quên bác bỏ nghi vấn ngoại tình. Đại diện còn thay mặt nam diễn viên yêu cầu cộng đồng mạng ngừng lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Ryu Jun Yeol khẳng định chỉ bắt đầu hẹn hò Han So Hee sau khi đã kết thúc mối quan hệ với tình cũ Hyeri

Thông qua công ty quản lý, Ryu Jun Yeol chính thức lên tiếng về drama tình ái với Han So Hee - Hyeri:

"Ryu Joon Yeol bắt đầu hẹn hò với Han So Hee từ đầu năm nay. 2 người chỉ quen biết nhau sau khi nam diễn viên chia tay tình cũ. Gần đây, anh ấy mới xác nhận tình cảm của mình dành cho Han So Hee. Chúng tôi hy mọng các bạn tôn trọng quyền riêng tư của Ryu Jun Yeol. Trong 1 ngày qua, trên mạng bỗng xuất hiện nhiều suy đoán vô căn cứ vì chúng tôi không lên tiếng làm rõ về mối quan hệ của anh ấy. Để bảo vệ quyền riêng tư của Ryu Jun Yeol, chúng tôi sẽ tiếp tục không phản hồi những câu hỏi về đời sống cá nhân của nam nghệ sĩ. Mong các bạn hiểu cho. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ có hành động pháp lý đáp trả những bài đăng vu khống ác ý, xúc phạm nhắm vào nghệ sĩ của công ty".

Drama tình ái giữa Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri khiến cộng đồng mạng dậy sóng mới đây

Trước đó vào sáng 15/3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Han So Hee và Ryu Jun Yeol dính tin hẹn hò, cùng tới Hawaii tận hưởng chuyến du lịch lãng mạn. 1 du khách người Nhật viết "Diễn viên Hàn Quốc đang dạo chơi ở hồ bơi khách sạn" và tag tên của Han So Hee, Ryu Jun Yeol. Theo nguồn tin, nhiều du khách xung quanh bể bơi thậm chí đã nhìn thấy cảnh cặp đôi tin đồn tình tứ.

Sau đó ít giờ, nghi vấn Han So Hee làm tiểu tam bùng lên mạnh mẽ sau khi truyền thông Hàn đưa tin nữ diễn viên tới dự triển lãm của Ryu Jun Yeol đúng 2 ngày sau khi nam nghệ sĩ tuyên bố chia tay Hyeri.

Han So Hee tới triển lãm của Ryu Jun Yeol ít ngày sau khi nam diễn viên xác nhận "đường ai nấy đi" với Hyeri

Nguồn: iMBC