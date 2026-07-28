Mỹ đánh giá: Loại nước giá rẻ âm thầm "bào mòn" trái tim, nhiều người Việt vẫn uống mỗi ngày mà không hay biết

Chuyên gia Mỹ cảnh báo rằng những thức uống sử dụng hằng ngày có thể gây ảnh hưởng đến tim nhanh hơn và nghiêm trọng hơn nhiều người nghĩ.

Theo chia sẻ trên trang cá nhân ngày 24/3, tiến sĩ Vassily Eliopoulos, chuyên gia về lĩnh vực trường thọ, thuộc Đại học Cornell (Mỹ) và hiện là đồng sáng lập kiêm Giám đốc Y khoa của Longevity Health, cho rằng nhiều người chỉ tập trung vào chế độ ăn mà bỏ qua tác động của các loại đồ uống đối với sức khỏe tim mạch.

Dưới đây là một số loại đồ uống mà ông khuyến cáo nên hạn chế.

Cà phê pha nhiều đường và kem sữa

Cà phê đen nguyên chất được xem là có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, khi bổ sung nhiều đường, siro tạo vị hoặc kem béo, giá trị dinh dưỡng của thức uống này có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Tiến sĩ Eliopoulos cho biết một ly latte cỡ lớn có thêm hương liệu có thể chứa tới 50 g đường. Theo ông, những loại đồ uống này về bản chất gần giống một món tráng miệng nhiều đường hơn là một tách cà phê tốt cho sức khỏe.

Đồ uống thể thao chứa nhiều carbohydrate và calo

Các loại nước uống dành cho người chơi thể thao thường chứa lượng carbohydrate và calo khá cao, đồng thời có thể bổ sung phẩm màu nhân tạo.

Theo vị chuyên gia, trừ khi phải tham gia các hoạt động thể chất cường độ rất cao hoặc thi đấu kéo dài nhiều ngày liên tiếp, hầu hết mọi người không cần bổ sung lượng carbohydrate lớn từ các loại đồ uống này.

Ông cho rằng nước lọc kết hợp với các nguồn điện giải phù hợp đã đủ đáp ứng nhu cầu bù nước và phục hồi của đa số người tập luyện mà không làm tăng gánh nặng chuyển hóa.

Rượu bia

Tiến sĩ Eliopoulos cho rằng, việc uống rượu bia diễn ra thường xuyên có thể làm tăng huyết áp. Đồng thời, thói quen này cũng ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và thúc đẩy các phản ứng viêm trong cơ thể, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ tim mạch.

Nước ngọt ăn kiêng

Nhiều người lựa chọn nước ngọt ăn kiêng với hy vọng đây là phương án thay thế lành mạnh hơn. Tuy nhiên, tiến sĩ Eliopoulos cho rằng các chất tạo ngọt nhân tạo vẫn có thể kích thích phản ứng insulin, đồng thời làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột.

Ông cũng cho biết một số nghiên cứu quy mô lớn ghi nhận mối liên quan giữa việc tiêu thụ các loại đồ uống này với nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch.

Nước ép trái cây có lượng đường cao

Trái cây tươi là lựa chọn tốt cho sức khỏe, nhưng nước ép lại không mang đến những lợi ích tương tự.

Theo tiến sĩ Eliopoulos, nước ép chứa lượng đường tự nhiên cao nhưng gần như không còn chất xơ, vốn là thành phần giúp làm chậm quá trình hấp thu đường. Một số nghiên cứu cho thấy nước ép có thể khiến đường huyết tăng nhanh, thậm chí nhanh hơn cả nước ngọt có gas. Điều này làm tăng nồng độ triglyceride trong máu và buộc tuyến tụy phải tiết nhiều insulin hơn.

Nuôi dưỡng 3 thói quen này để tốt cho hệ tim mạch

Theo bác sĩ tim mạch can thiệp Sanjay Bhojraj (Mỹ), chỉ số xét nghiệm bình thường không đồng nghĩa với việc trái tim hoàn toàn khỏe mạnh, không nên chủ quan. Để duy trì sức khỏe tim mạch, mọi người cần xây dựng lối sống lành mạnh và đều đặn mỗi ngày.

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ đóng vai trò thiết yếu đối với sức khỏe tim mạch. Thiếu ngủ kéo dài có thể làm tăng huyết áp, kích thích phản ứng viêm và khiến cơ thể tiết nhiều hormone căng thẳng như cortisol. Vì vậy, người trưởng thành nên ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm để cơ thể có thời gian phục hồi và duy trì hoạt động ổn định của hệ tim mạch.

Duy trì vận động

Tim là một khối cơ và cần được "rèn luyện" thường xuyên. Tập thể dục đều đặn giúp tim bơm máu hiệu quả hơn, cải thiện tuần hoàn và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Không nhất thiết phải tập luyện cường độ cao, điều quan trọng là duy trì thói quen vận động phù hợp với thể trạng.

Chú trọng sức khỏe chuyển hóa

Theo bác sĩ Bhojraj, sức khỏe chuyển hóa có mối liên hệ chặt chẽ với sức khỏe tim mạch. Các vấn đề như kháng insulin có thể âm thầm làm tổn thương mạch máu trong nhiều năm trước khi xuất hiện triệu chứng. Do đó, bên cạnh việc theo dõi các chỉ số xét nghiệm, mỗi người cũng nên quan tâm đến cảm giác khỏe mạnh, mức năng lượng và khả năng hoạt động của cơ thể.

Vị chuyên gia cho rằng không cần theo đuổi những phương pháp chăm sóc sức khỏe quá cực đoan. Thay vào đó, việc ngủ đủ, vận động đều đặn và duy trì sức khỏe chuyển hóa tốt chính là những nền tảng quan trọng giúp bảo vệ trái tim về lâu dài.

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