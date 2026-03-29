Mỹ công bố top 7 loại thực phẩm cực tốt cho người ngủ ngáy, tất cả đều rất quen với người Việt

Hội chứng ngưng thở khi ngủ là tình trạng rối loạn giấc ngủ khiến người bệnh khi đang ngủ có những cơn ngưng thở hoàn toàn, lặp lại ít nhất 10 lần trong mỗi giấc ngủ đêm. Thực tế bản thân người bệnh rất khó biết được mình mắc hội chứng này bởi nó chỉ xảy ra khi ngủ. Những người xung quanh nếu không chú ý cũng không thể phát hiện bệnh.

Hội chứng ngưng thở khi ngủ rất khó phát hiện. Người mắc thường có biểu hiện qua tiếng ngáy to, giật mình, mệt mỏi ban ngày và liên quan đến béo phì, tim mạch, huyết áp...

Theo Tạp chí Health (Mỹ), c hứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) có thể trở nên nghiêm trọng hơn bởi nhiều yếu tố, trong đó tăng cân là một nguy cơ đáng chú ý. Một chế độ ăn lành mạnh không chỉ hỗ trợ kiểm soát cân nặng mà còn có thể cung cấp các dưỡng chất giúp giảm viêm, cải thiện chất lượng giấc ngủ và từ đó hỗ trợ người mắc OSA kiểm soát triệu chứng tốt hơn. Nếu bạn bị hội chứng ngưng thở khi ngủ, tốt nhất nên ưu tiên các loại thực phẩm chống viêm giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

1. Rau lá xanh

Ở người mắc OSA, đường thở bị tắc nghẽn lặp đi lặp lại trong lúc ngủ, gây thiếu oxy và làm tăng stress oxy hóa; về lâu dài, tình trạng này thúc đẩy viêm, khiến triệu chứng nặng hơn. Rau lá xanh giàu chất chống oxy hóa và các hợp chất chống viêm, có thể hỗ trợ giảm sưng viêm ở mô đường hô hấp.

Ngoài ra, nhóm thực phẩm này còn cung cấp magiê, khoáng chất giúp thư giãn cơ bắp và hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn. Nhờ đặc tính ít calo, giàu chất xơ, rau lá xanh cũng có lợi cho kiểm soát cân nặng - yếu tố quan trọng trong quản lý OSA.

Một số lựa chọn phù hợp gồm: Rau bina, cải xoăn, cải cầu vồng, cải bẹ xanh

2. Cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá mòi hay cá thu là nguồn cung cấp omega-3 dồi dào. Đây là nhóm chất béo có lợi, được ghi nhận có liên quan đến giảm viêm và hỗ trợ chất lượng giấc ngủ tốt hơn.

Với người mắc OSA, lợi ích này đặc biệt đáng chú ý vì bệnh không chỉ ảnh hưởng giấc ngủ mà còn làm tăng gánh nặng lên tim mạch. Bổ sung cá béo vào thực đơn hằng tuần có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể, nhất là khi kết hợp cùng chế độ ăn cân bằng.

Nên ưu tiên: Cá hồi, cá mòi, cá trích, cá thu, cá ngừ...

3. Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt là lựa chọn hữu ích cho người bị OSA nhờ hàm lượng chất xơ cao, giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần kiểm soát cân nặng. Đây là yếu tố quan trọng vì giảm cân có thể cải thiện mức độ nặng của bệnh, dù không phải lúc nào cũng chữa khỏi hoàn toàn.

Bên cạnh đó, ngũ cốc nguyên hạt còn giúp ổn định đường huyết tốt hơn so với tinh bột tinh chế, từ đó hỗ trợ giấc ngủ và giảm phản ứng viêm trong cơ thể. Những lựa chọn nên có trong thực đơn gồm: Yến mạch, gạo lứt, hạt quinoa, bánh mì nguyên cám, mì ống làm từ lúa mì nguyên cám

4. Các loại hạt

Hạnh nhân, óc chó, hạt dẻ cười và nhiều loại hạt khác là nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng, phù hợp với người mắc OSA. Chúng chứa magiê, chất xơ, protein, vitamin E và một số hợp chất có thể hỗ trợ giấc ngủ, giảm viêm và giúp kiểm soát cân nặng.

Ngoài ra, các loại hạt còn có lợi cho sức khỏe tim mạch, trong khi người mắc OSA thường có nguy cơ tim mạch cao hơn bình thường. Tuy nhiên, nên dùng với khẩu phần hợp lý để tránh nạp quá nhiều năng lượng.

5. Các loại quả mọng

Những đợt ngừng thở khi ngủ có thể làm giảm nồng độ oxy trong máu, từ đó gia tăng stress oxy hóa - yếu tố liên quan đến nguy cơ tim mạch, rối loạn chuyển hóa và suy giảm nhận thức. Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây, mâm xôi giàu chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do và giảm viêm.

Bên cạnh đó, quả mọng cũng cung cấp chất xơ, hỗ trợ cảm giác no lâu và góp phần kiểm soát cân nặng. Đây là lợi ích gián tiếp nhưng quan trọng với người mắc OSA.

Các lựa chọn nên ưu tiên: Việt quất, dâu tây, mâm xôi, phúc bồn tử...

6. Protein nạc

Các nguồn protein nạc như thịt gà, trứng, đậu phụ hay một số loại hải sản chứa tryptophan - axit amin tham gia vào quá trình tạo melatonin, hormone giúp điều hòa chu kỳ ngủ - thức. Khi nhịp sinh học ổn định hơn, chất lượng giấc ngủ cũng có thể được cải thiện.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy chế độ ăn giàu thực phẩm chứa tryptophan có thể mang lại lợi ích cho giấc ngủ và sức khỏe chuyển hóa. Dù vậy, đây nên được xem là yếu tố hỗ trợ, không phải giải pháp thay thế cho điều trị y khoa chuẩn.

Gợi ý thực phẩm: Thịt gà tây, trứng, thịt gà, đậu phụ và các sản phẩm từ đậu nành, hải sản như cua, cá ngừ...

7. Sữa và chế phẩm sữa ít béo

Một số dữ liệu được bài tổng hợp dẫn lại cho thấy người thừa cân mắc OSA có thể có triệu chứng nhẹ hơn khi sử dụng khoảng hai khẩu phần sữa ít béo mỗi ngày. Ngoài ra, một số nghiên cứu khác cũng ghi nhận nhóm tiêu thụ sữa hợp lý có xu hướng có giấc ngủ tốt hơn.

Tuy nhiên, bằng chứng về lợi ích của sữa với OSA vẫn cần được nghiên cứu thêm, vì vậy đây chỉ nên xem là lựa chọn hỗ trợ trong bối cảnh chế độ ăn lành mạnh tổng thể. Bạn có thể cân nhắc: Sữa tách béo, sữa chua ít béo, phô mai tươi, phô mai kem ít béo...

Theo Health.com